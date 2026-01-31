(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại Vạn Minh số tiền 150 triệu đồng. Trước đó, công ty này cũng đã bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm.

Theo quyết định của Cục Quản lý dược, Công ty TNHH thương mại Vạn Minh (Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 10, Ngõ 28, phố Phương Mai, phường Kim Liên (hiện là phường Kim Liên mới), TP. Hà Nội, Việt Nam) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Trong đó, kinh doanh 4 sản phẩm mỹ phẩm ghi có nhãn sản phẩm mỹ phẩm ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa, cụ thể: Intensa Skin Renewal Oleo Serum 10%, số tiếp nhận Phiếu công bố 226925/24/CBMP-QLD cấp ngày 25/2/2024; Line A Clarity Concentrate, số tiếp nhận Phiếu công bố 226924/24/CBMP-QLD cấp ngày 15/3/2024; Samtea perfect recovery Body cream, số tiếp nhận Phiếu công bố 236324/24/CBMP-QLD cấp ngày 16/5/2024; Sun protection face elixir SPF 30, số tiếp nhận Phiếu công bố 177226/22/CBMP-QLD cấp ngày 11/8/2022.

Xử phạt 150 triệu đồng Công ty TNHH thương mại Vạn Minh vi phạm kinh doanh 8 mỹ phẩm. Ảnh: TL.

Kinh doanh 4 sản phẩm mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt, cụ thể: Sun Protection/SPF 50+/Very High, số tiếp nhận Phiếu công bố 186472/22/CBMP-QLD cấp ngày 20/10/2022; Line A Cream, số tiếp nhận Phiếu công bố 177223/22/CBMP-QLD cấp ngày 11/8/2022; Bel-Energen Phyto-Sensation Elixir, số tiếp nhận Phiếu công bố 186477/22/CBMP-QLD cấp ngày 20/10/2022; Bel-Energen Daydream Cleansing Foam, số tiếp nhận Phiếu công bố 186475/22/CBMP-QLD cấp ngày 20/10/2022.

Trước đó, Cục Quản lý dược đã thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm trên; buộc doanh nghiệp thu hồi 4 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm hành vi 1; buộc tiêu huỷ 4 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm hành vi 2.