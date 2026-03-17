Ngày 17/3: Giá cà phê tiếp đà giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (17/3) giảm khoảng 200 đồng/kg so với phiên trước đó. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng 89.500 - 90.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục giữ ổn định và neo ở mức cao.

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Khảo sát sáng 17/3 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ so với ngày hôm trước. Hiện giá cà phê tại các địa phương dao động trong khoảng 89.500 - 90.500 đồng/kg, giảm khoảng 200 đồng/kg so với phiên trước đó.

Trong đó, Đắk Nông là địa phương có mức giá cao nhất khu vực khi các đại lý thu mua ở mức 90.500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được giao dịch ở mức 90.300 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 89.500 đồng/kg. Mức giá hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm đầu tháng, khi thị trường cà phê trong nước chịu áp lực giảm mạnh từ diễn biến của thị trường thế giới.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê giảm mạnh trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 giảm mạnh 8,4% (317 USD/tấn), xuống còn 3.455 USD/tấn. Hợp đồng robusta giao tháng 7/2026 cũng giảm 8,3% (307 USD/tấn), xuống mức 3.372 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 2,8% (8,2 US cent/pound), xuống còn 285,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 3,1% (9,1 US cent/pound), còn 279,4 US cent/pound.

Giá tiêu duy trì ổn định

Khảo sát thị trường sáng 17/3 cho thấy, giá hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm trong nước tiếp tục giữ ổn định so với ngày hôm trước. Hiện giá tiêu dao động trong khoảng 142.500 - 144.500 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông là hai địa phương có mức giá cao nhất khi cùng được thu mua ở mức 144.500 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) tiếp tục duy trì mức giá 143.500 đồng/kg, trong khi Đồng Nai được thu mua ở mức 143.000 đồng/kg.

Gia Lai hiện là địa phương có giá thấp nhất trong nhóm các vùng trồng tiêu lớn, với mức thu mua khoảng 142.500 đồng/kg. Nhìn chung, thị trường hồ tiêu trong nước hiện chưa ghi nhận biến động đáng kể khi nguồn cung và hoạt động giao dịch vẫn duy trì ở mức ổn định.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu xuất khẩu tại nhiều quốc gia sản xuất lớn ổn định. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia hiện được niêm yết ở mức 7.014 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 đạt khoảng 6.100 USD/tấn, trong khi Malaysia ghi nhận mức giá cao hơn, khoảng 9.100 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu hiện dao động trong khoảng 6.300 – 6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đang ở mức 9.287 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt đạt khoảng 9.050 USD/tấn và 12.100 USD/tấn./.