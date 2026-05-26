Quảng Ninh phấn đấu đồng bộ 100% số thửa đất đã thu thập dữ liệu trong tháng 6

Tiến Dũng

14:03 | 26/05/2026
(TBTCO) - Sau gần 2 tháng triển khai đợt cao điểm rà soát, chỉnh sửa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai, tỉnh Quảng Ninh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”.
Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết đợt cao điểm rà soát, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, toàn tỉnh Quảng Ninh có 468.624 thửa đất đã được thu thập thông tin ban đầu. Qua gần 2 tháng thực hiện cao điểm, các đơn vị chức năng đã rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện và cập nhật gần 275.000 thửa đất vào cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời đồng bộ lên hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, đạt tỷ lệ 58,67%.

Trong số này, Văn phòng Đăng ký đất đai đã thực hiện làm sạch 85.828 thửa đất; các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh làm sạch 178.625 thửa đất. Tổng số dữ liệu đã được rà soát trùng khớp với thông tin dữ liệu dân cư đạt gần 333.900 thửa đất. Đây là bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, liên thông, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước cũng như giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với việc làm sạch dữ liệu thửa đất, tỉnh Quảng Ninh cũng đã hoàn thiện, chuẩn hóa, chỉnh sửa và đồng bộ 15.501 tờ bản đồ địa chính với phần mềm VNPT_iLIS, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả này cho thấy nỗ lực lớn của các sở, ngành, địa phương trong việc xử lý khối lượng dữ liệu lớn, có tính kỹ thuật cao và liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người sử dụng đất.

Quảng Ninh đang tập trung làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Ảnh T.D

Theo phân nhóm kết quả thực hiện, toàn tỉnh hiện có 5 địa phương đã hoàn thành đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên 10.000 thửa đất; 21 địa phương đồng bộ từ 5.000 đến 10.000 thửa đất; 19 địa phương hoàn thành từ 1.000 đến 5.000 thửa đất và 9 địa phương đồng bộ dưới 1.000 thửa đất. Với kết quả đạt được, Quảng Ninh hiện nằm trong tốp 7 địa phương có tỷ lệ làm sạch dữ liệu đất đai cao nhất cả nước.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng bộc lộ không ít khó khăn, vướng mắc. Một số địa phương chưa cập nhật đồng bộ dữ liệu không gian; bản đồ địa chính được đo đạc qua nhiều giai đoạn, đã phát sinh biến động nhưng chưa được chỉnh lý, cập nhật kịp thời. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa đơn vị cung cấp phần mềm và các cơ quan, đơn vị có lúc chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Hạ tầng công nghệ thông tin tại một số địa phương còn thiếu, ảnh hưởng đến việc rà soát, xử lý và đồng bộ dữ liệu.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực, phấn đấu đến hết tháng 6 hoàn thành đồng bộ 100% số thửa đất đã thu thập dữ liệu. Đáng chú ý, ông Diện yêu cầu các đơn vị ưu tiên xử lý dứt điểm 5 nhóm hồ sơ gồm: thửa đất mất sổ, thửa đất đang thế chấp sổ, sổ đang thực hiện phân chia tài sản, thửa đất trong diện tranh chấp và thửa đất phải đo đạc bổ sung. Các nhóm hồ sơ này phải được hoàn thành trước ngày 15/6. Đối với những thửa đất chưa có dữ liệu, ông yêu cầu các địa phương tổ chức đo đạc bổ sung, hoàn thành cập nhật dữ liệu trong tháng 10/2026 theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: “Kết quả của đợt cao điểm là kinh nghiệm thực tiễn quý báu để tiếp tục hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiêu chí ‘đúng, đủ, sạch, sống’”.

Theo ông Nguyễn Văn Công, để bảo đảm tiến độ do Ban Chỉ đạo tỉnh đặt ra, cần xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương trong từng phần việc cụ thể. Ông yêu cầu sớm lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời nâng cấp phần mềm phục vụ công tác quản lý, cập nhật và khai thác dữ liệu. Việc đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai phải được kiểm đếm theo từng ngày để kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch.

Việc đẩy nhanh làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu đất đai không chỉ phục vụ mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế sai lệch thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tăng tính minh bạch trong lĩnh vực đất đai. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

