Cao điểm hoàn thành chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

(TBTCO) - Chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai đã đi được một nửa chặng đường và đang diễn ra khẩn trương trên phạm vi cả nước. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao nhất để tăng tốc triển khai thu thập, xử lý dữ liệu đất đai.

Địa phương tích cực vào cuộc

Chiến dịch “90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai” diễn ra từ ngày 1/9 đến 30/11/2025 theo Kế hoạch 515/KH-BCA-BNN&MT. Đây là kế hoạch quy mô toàn quốc do Bộ Công an phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai, là một trong những bước quan trọng để chuẩn hóa, đồng bộ và số hóa dữ liệu đất đai, gắn kết với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống dữ liệu khác.

Thực hiện chiến dịch, TP. Hồ Chí Minh và TP. Huế là những địa phương đi đầu trong việc triển khai. Sau hơn 1 tháng, TP. Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích cực trong việc hợp nhất cơ sở dữ liệu từ 3 địa phương trước sáp nhập (TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) thành một khối thống nhất với 4.771.634 thửa đất.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đồ họa: Phương Anh

Tại TP. Huế, cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương đã được xây dựng, cập nhật, vận hành trên Hệ thống thông tin quản lý đất đai, với hơn 1,12 triệu thửa đất, trong đó có 573.000 thửa đất đã đầy đủ các thành phần dữ liệu theo quy chuẩn, đạt 51,4% số thửa đất hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Cùng với cả nước, trong thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh đồng loạt triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Bắt đầu từ ngày 8/9 đến 30/11, tỉnh đã phát động chiến dịch “90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai”, với quyết tâm cao và khối lượng công việc lớn nhằm tạo dựng một hệ thống dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”. Theo đó, tính đến giữa tháng 10, toàn tỉnh đã thu thập, làm sạch dữ liệu của 228.738/460.283 thửa đất, đạt 49,7%.

Biên soạn đầy đủ các tài liệu hướng dẫn để địa phương thực hiện Ngay từ khi chuẩn bị và ban hành Kế hoạch 515/KH-BCA-BNN&MT, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường biên soạn đầy đủ các tài liệu hướng dẫn và quy trình nghiệp vụ để các địa phương áp dụng thực hiện; đồng thời với việc bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật thông tin khi triển khai thu thập.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, tính đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai; đồng thời thành lập ban chỉ đạo; tổ công tác; đối với các xã/phường/đặc khu: tùy theo tình hình thực tế tại địa phương đến nay tất cả các xã/phường/đặc khu đã thành lập tổ công tác hoặc tổ giúp việc thực hiện triển khai chiến dịch.

Về kết quả đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại trung ương, tính đến hết ngày 15/10/2025, số lượng dữ liệu thửa đất địa phương đã đẩy trên hệ thống để đồng bộ về trung ương là 18,1 triệu thửa đất/52,9 triệu thửa đất đã phân loại, trong đó có 9,6 triệu thửa đất đảm bảo đúng cấu trúc để đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia (đạt 18,1%).

Đối với việc gắn mã định danh thửa đất, công tác tạo lập mã định danh thửa đất đang được các tỉnh phối hợp với các đơn vị phần mềm quản lý đất đai ở địa phương tạo lập tự động cho các thửa đất (có đầy đủ 3 khối thông tin: dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính, dữ liệu phi cấu trúc). Đến hiện tại đã có 30/34 tỉnh, thành phố tạo lập mã định danh cho 55.691.713 thửa đất.

Xây dựng nền dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ông Mai Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Kế hoạch

515/KH-BCA-BNN&MT khẳng định, Chiến dịch hướng đến việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, giúp người dân được hưởng lợi trực tiếp từ cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Mục tiêu là đồng bộ thông tin của người sử dụng đất trên giấy chứng nhận với cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo ông Mai Văn Phấn, trong bối cảnh tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác sẽ giúp chính quyền cơ sở có công cụ xử lý thủ tục hành chính ngay tại xã, phường, thị trấn. Người dân không còn phải đi lại nhiều, hồ sơ được xử lý trên môi trường điện tử, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Chiến dịch đặt ra ba mục tiêu trọng tâm: tạo nền tảng dữ liệu hiện đại phục vụ Chính phủ điện tử và quản lý đất đai minh bạch, rõ trách nhiệm; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục đất đai thuận tiện hơn; kết nối và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, giúp cơ quan quản lý khai thác dữ liệu hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn.

Ông Mai Văn Phấn nhấn mạnh, hiện tại, các nhóm công tác cấp bộ đang làm việc với cường độ cao, cả thứ Bảy, Chủ nhật. Với các tổ công tác ở địa phương thì kết nối 24/24 giờ, kết quả triển khai và những vướng mắc liên tục được báo cáo, hỗ trợ trực tuyến. Tất cả giấy tờ, căn cước mà người dân phô tô gửi tổ dân phố đều được số hóa, đưa vào hệ thống để rà soát, đối chiếu ngay với dữ liệu hiện có. Khó khăn và cần nhiều thời gian nhất là ở khâu thu thập dữ liệu từ người dân, còn công nghệ đối soát hiện đã rất nhanh, rất mạnh.

Trước phản ánh của người dân về việc bị yêu cầu phô tô hoặc công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Mai Văn Phấn khẳng định, người dân chỉ cần cung cấp bản sao Giấy chứng nhận và căn cước công dân khi được tổ công tác yêu cầu mà không phải công chứng. Sau khi thu thập thông tin và tạo lập dữ liệu, người sử dụng đất có thể kiểm tra, xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở qua Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua tiện ích trên ứng dụng VNeID.