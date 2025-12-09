Ngày 9/12: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng trở lại

Giá cà phê trong nước hôm nay (9/12) tăng nhẹ 200 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá cà phê dao động từ 102.500 - 103.200 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Trong khi đó, giá tiêu cũng tăng ở một vài tỉnh thàng trên cả nước.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 102.500 - 103.200 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng nhẹ

Giá cà phê nội địa hôm nay (9/12) tăng nhẹ 200 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 102.500 - 103.200 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 200 đồng so với ngày hôm qua, đạt mức 103.200 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng 200 đồng, giao dịch ở mức 102.500 đồng/kg, thấp nhất trong vùng; tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 102.700 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đồng loạt giảm nhẹ qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 giảm nhẹ 18 USD/tấn, đạt mức 4277 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 34 USD/tấn, xuống mức 3974 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại ghi nhận biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 12/2025 giảm 3,25 cent/lb, đạt mức 403,0 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng nhẹ 0,7 cent/lb, đạt mức 333,6 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 đạt mức 460,0 cent/lb, giảm mạnh 8,35 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 9/2026 tăng nhẹ 0,3 cent/lb, đạt mức 405,5 cent/lb.

Giá tiêu tăng 500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay cũng tăng ở một vài nơi. Hiện giá tiêu nội địa giao dịch trong khoảng 148.000 - 149.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 148.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với hôm qua. Cùng mức tăng 500 đồng/kg, TP. Hồ Chí Minh hiện cũng đang giao dịch hồ tiêu ở mức 148.000 đồng/kg.

Đắk Lắk giao dịch hồ tiêu với giá 149.000 đồng/kg. Đồng Nai đạt mức 148.000 đồng/kg.

Lâm Đồng là địa phương có giá tiêu hôm nay cao nhất trong khu vực, giao dịch ở mức 149.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 6.995 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok cũng đi ngang, hiện đang giao dịch ở mức 9.643 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil không biến động, hiện giao dịch ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay ổn định, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn; giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn./.