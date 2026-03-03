Ngày 3/3: Giá bạc trong nước và thế giới quay đầu giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (3/3) đồng loạt quay đầu suy giảm. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.986.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.016.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc hiện ở mức 2.438.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.443.000 đồng/ounce (bán ra).

Giá bạc hôm nay quay đầu suy giảm. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.564.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.674.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.986.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.016.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.988.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.021.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới quay đầu giảm, hiện ở mức giá 2.438.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.443.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 3/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.986.000 3.016.000 2.988.000 3.021.000 1 kg 79.621.000 80.419.000 79.673.000 80.570.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.994.000 3.024.000 2.995.000 3.026.000 1 kg 79.827.000 80.631.000 79.869.000 80.682.000

Thị trường bạc quốc tế đang ghi nhận những biểu hiện mất cân đối rõ rệt giữa khối lượng giao dịch trên sổ sách và lượng kim loại vật chất thực sự có thể giao nhận. Diễn biến này làm dấy lên quan ngại trong giới đầu tư cũng như các định chế tài chính lớn về khả năng xuất hiện những biến động mạnh về giá bạc trong thời gian tới.

Theo ông Arslan Butt - chuyên gia phân tích thị trường tại FX Leaders, tâm điểm hiện nay nằm ở lệnh bán khoảng 159 triệu ounce bạc trên sàn CME Group. Con số này cao hơn rất nhiều so với lượng bạc đã được đăng ký đủ điều kiện giao hàng hiện ước tính dưới 60 triệu ounce, trong khi ngày Thông báo Đầu tiên (First Notice Day) của hợp đồng kỳ hạn tháng 3 đang cận kề.

Khoảng cách lớn giữa số hợp đồng “trên giấy” và nguồn cung vật chất sẵn sàng giao nhận đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xảy ra tình trạng căng thẳng giao hàng, đặc biệt nếu nhiều nhà đầu tư đồng loạt yêu cầu nhận bạc vật chất thay vì tất toán bằng tiền mặt.

Trong bối cảnh đó, các tổ chức tài chính quốc tế đã nhanh chóng điều chỉnh lại kịch bản dự báo. Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất nước Đức cho rằng tỷ lệ vàng/bạc quanh ngưỡng 57 đang phản ánh dư địa tăng giá đáng kể cho bạc, đặc biệt khi tổ chức này từng đưa ra dự báo dài hạn ở mức 100 USD/ounce.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 3/3/2026: