Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách 2 tháng tăng 31% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Trong 2 tháng đầu năm 2026, Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách đạt 512,1 tỷ đồng, bằng 29,9% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2025.

Báo cáo của Thuế tỉnh Cao Bằng cho thấy, so với dự toán HĐND tỉnh giao, có 9/17 khoản thu đạt tiến độ thu thuế bình quân: thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương đạt 27%; thu từ DNNN trung ương đạt 30,4%; thu tiền sử dụng đất đạt 29,6%; thuế thu nhập cá nhân đạt 38,6%; thu phí, lệ phí đạt 22,6%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 28,5%...

So với cùng kỳ năm trước, có 9/17 khoản thu tăng trưởng: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương (tăng 11,3%); thu từ DNNN trung ương tăng 58,9%; thu phí, lệ phí tăng 15%; thu thuế bảo vệ môi trường tăng 58,6%; thu tiền sử dụng đất tăng 62,5%...

Đánh giá công tác thuế 2 tháng đầu năm, Ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, để có được kết quả trên, ngay từ những ngày đầu năm, Thuế tỉnh Cao Bằng đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền năm 2026 đến người nộp thuế với nhiều hình thức đa dạng và chuyên sâu về nội dung, đảm bảo các nội dung tuyên truyền được truyền tải đến người nộp thuế đầy đủ và hiệu quả.

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế.

Đơn vị đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; ban hành các công văn tuyên truyền đến người qua thư điện tử, đăng tải trên Trang thông tin điện tử Thuế tỉnh Cao Bằng, Zalo, fanpage tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người nộp thuế các văn bản, chính sách thuế, phí mới ban hành, văn bản sửa đổi bổ sung.

Đồng thời, công tác quản lý hoàn thuế triển khai ngay từ đầu năm, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật thuế của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo thực hiện chi hoàn thuế đúng quy định của pháp luật. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các thủ tục miễn, giảm thuế, xác nhận nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, quyết liệt thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế theo quy trình; thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ Đạo chống thất thu ngân sách nhà nước và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh Cao Bằng; phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nợ thuế, theo dõi chặt chẽ tình hình nợ thuế trên địa bàn để kịp thời tham mưu; đẩy mạnh thực hiện rà soát, xử lý nợ sai, nợ ảo theo chỉ đạo của Cục Thuế.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý I/2026, Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho hay, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách, giảm thiểu nợ đọng thuế.

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, áp dụng giải pháp hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đẩy mạnh hỗ trợ cài đặt ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động (Etax Mobile) cho hộ kinh doanh, cá nhân, cá nhân kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy định về hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Hội đồng tư vấn thuế xã, phường rà soát kỹ số lượng hộ kinh doanh trên địa bàn, quản lý chặt chẽ hộ kinh doanh có thay đổi về quy mô, ngành nghề để đưa vào quản lý...