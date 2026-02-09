Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách tháng 1/2026 đạt hơn 22% dự toán

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Cao Bằng, kết quả thu ngân sách do đơn vị thực hiện tháng 1/2026 đạt 374,044 tỷ đồng, bằng 22,3% dự toán pháp lệnh và 21,9% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 71,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Đánh giá kết quả thu nội địa tháng 1, ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền năm 2026 đến người nộp thuế với nhiều hình thức đa dạng và chuyên sâu về nội dung, đảm bảo các nội dung tuyên truyền được truyền tải đến người nộp thuế đầy đủ và hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế ngay từ đầu năm, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo thực hiện chi hoàn thuế đúng quy định của pháp luật.

Đơn vị cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý kê khai, cấp mã số thuế; đôn đốc nộp, xử lý các loại hồ sơ khai thuế đúng quy định; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử.

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế.

Cùng với đó, quyết liệt thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế theo quy trình; phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nợ thuế, theo dõi chặt chẽ tình hình nợ thuế trên địa bàn để kịp thời tham mưu; đẩy mạnh thực hiện rà soát, xử lý nợ sai, nợ ảo theo chỉ đạo của Cục Thuế…

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách tháng 2, ông Long cho hay, đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với UBND tỉnh các giải pháp để tăng cường quản lý nguồn thu; đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu.

Thuế tỉnh Cao Bằng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, phòng, ban nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nguồn thu, khai thác nguồn thu còn tiềm năng để tăng thu ngân sách. Kiến nghị cấp có thẩm quyền về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đơn vị cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, áp dụng giải pháp hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đẩy mạnh hỗ trợ cài đặt ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động (Etax Mobile) cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy định về hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Bên cạnh đó, thực hiện rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh; tích hợp dữ liệu dân cư và đăng ký kinh doanh để quản lý đầy đủ đối tượng, đánh giá chính xác mức độ tuân thủ. Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tăng cường kiểm soát sử dụng hóa đơn để ngăn chặn vi phạm, áp dụng quản lý rủi ro để lựa chọn đối tượng giám sát trọng điểm.