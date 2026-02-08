Trung Quốc tạm dừng thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu Lạng Sơn từ 15-23/2

(TBTCO) - Phục vụ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phía Trung Quốc sẽ tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa qua các cặp cửa khẩu với Lạng Sơn từ ngày 15 đến 23/2/2026. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu được khuyến nghị chủ động kế hoạch giao nhận, đăng ký trước lô hàng để hạn chế ùn ứ.

Chiều 7/2, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường và Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh (Quảng Tây, Trung Quốc) vừa có thư công tác gửi tỉnh Lạng Sơn, thông báo kế hoạch tạm dừng thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hoạt động thông quan hàng hoá tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Ảnh: CTVHA

Theo đó, phía Trung Quốc sẽ tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa từ ngày 15 đến ngày 23/2/2026 (tức từ 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Cụ thể, tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 (Hữu Nghị), đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089 (Tân Thanh) và lối thông quan khu vực mốc 1104 - 1105 (Cốc Nam) thuộc Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, các lực lượng chức năng phía Trung Quốc sẽ dừng làm thủ tục thông quan từ ngày 15/2 đến hết ngày 18/2/2026 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Bính Ngọ).

Từ ngày 19/2 đến 23/2/2026 (mùng 3 đến mùng 7 tháng Giêng), phía Trung Quốc chỉ thực hiện thông quan đối với các lô hàng xuất nhập khẩu đã được doanh nghiệp đăng ký trước.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn khuyến nghị các doanh nghiệp chủ động điều tiết tiến độ đưa hàng lên cửa khẩu, hạn chế tập kết số lượng lớn trong thời gian nghỉ Tết, đồng thời sớm đăng ký danh sách lô hàng để được xem xét thông quan trong giai đoạn làm việc hạn chế, qua đó giảm áp lực ùn ứ và phát sinh chi phí lưu kho, bãi.