Ngành Dự trữ Nhà nước khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân đón Tết

(TBTCO) - Để bảo đảm mọi nhà, mọi người dân đều được vui xuân, đón Tết và hỗ trợ đợt giáp hạt đầu năm 2026, ngành Dự trữ Nhà nước khẩn trương xuất cấp hơn 14.458 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 13 tỉnh, thành phố.

Xuất cấp gần 14.500 tấn gạo hỗ trợ người dân

Theo lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), việc triển khai thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) để hỗ trợ, cứu trợ nhân dân gặp khó khăn trong các tình huống đột xuất, cấp bách là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành DTNN. Trong đó, việc xuất cấp gạo DTQG cho các địa phương để hỗ trợ người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền cũng như giáp hạt đầu năm là việc làm hết sức cần thiết, có ý nghĩa lớn lao, đậm chất nhân văn, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc ta.

Ban Tài chính và Quản lý hàng dự trữ (Cục DTNN) cho biết, năm 2026, ngay sau khi nhận được văn bản của các địa phương có nhu cầu hỗ trợ gạo, Cục DTNN đã chủ động báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính kịp thời xem xét ban hành quyết định hỗ trợ. Cụ thể, đến ngày 4/2/2026, Bộ Tài chính đã ban hành 10 quyết định giao nhiệm vụ cho Cục DTNN thực hiện xuất cấp 14.458.660 kg gạo cho 13 tỉnh, thành phố hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Hồng Nga

Đồng thời, Cục DTNN đã chỉ đạo các chi cục DTNN khu vực phụ trách địa bàn chủ động sẵn sàng kế hoạch thuê phương tiện vận chuyển, xuất kho, bố trí cán bộ, công chức thực hiện xuất cấp hàng DTQG ngay cho các địa phương khi Bộ Tài chính có quyết định, để sớm đưa hàng DTQG đến tay các đối tượng hỗ trợ; bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và theo đúng kế hoạch tiếp nhận, phân bổ của các địa phương.

Cụ thể, 13 tỉnh, thành phố bao gồm: Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long, An Giang, Lai Châu, Điện Biên, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Đà Nẵng.

Theo đó, Cục DTNN cũng đã ban hành 14 quyết định giao nhiệm vụ cho 10 chi cục DTNN khu vực (I, IV, V, VI, VIII, XII, XV, XIV, X) thực hiện xuất cấp, vận chuyển và bàn giao cho 13 tỉnh, thành phố với số lượng gạo xuất cấp theo quyết định của Bộ Tài chính, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; thực hiện đúng quy định về quy trình, trình tự, thủ tục xuất cấp hàng DTQG theo Thông tư số 60/2025/TT-BTC ngày 27/6/2025 của Bộ Tài chính. Thời gian thực hiện giao nhận gạo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 xong trước ngày 13/2/2026 (tức ngày 26 tháng Chạp); đối với hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2026 xong trước ngày 15/3/2026.

Ngày 4/2/2026, triển khai Quyết định số 227/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Cục DTNN đã ban hành quyết định số 59/QĐ-CDT giao Chi cục DTNN khu vực X xuất cấp, vận chuyển và bàn giao hơn 1.279 tấn gạo cho UBND TP. Đà Nẵng để hỗ trợ người dân dịp Tết Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026.

Nhiều đơn vị hoàn thành trước hạn

Theo thông tin từ Ban Tài chính và Quản lý hàng dự trữ (Cục DTNN), tính đến ngày 5/2/2026, nhiều đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất cấp, vận chuyển và giao nhận gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân dịp Tết Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026, như Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV, VI, XI, VIII…

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực XIII cho biết, trong 3 ngày (3/2 - 5/2/2026), đơn vị đã hoàn thành trước hạn xuất cấp, vận chuyển, bàn giao gần 1.118 tấn gạo DTQG cho tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 17.995 hộ dân (với 62.766 nhân khẩu) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026.

Từ ngày 30/12/2025 đến ngày 4/2/2026, Bộ Tài chính đã ban hành 10 quyết định giao nhiệm vụ cho Cục Dự trữ Nhà nước thực hiện xuất cấp 14.458.660 kg gạo dự trữ quốc gia cho 13 tỉnh, thành phố hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026. Cục Dự trữ Nhà nước cũng đã ban hành 14 quyết định giao nhiệm vụ cho 10 chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp theo quyết định của Bộ Tài chính.

Ông Khoa chia sẻ, mặc dù trong quá trình tổ chức xuất cấp và giao nhận gạo cứu trợ gặp không ít khó khăn, như thời gian giao nhận gấp rút, địa bàn tiếp nhận trải rộng, số lượng điểm giao nhận lớn, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo Cục DTNN, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành tỉnh Lâm Đồng và tinh thần đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức Chi cục DTNN khu vực XIII, đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp đảm bảo về số lượng và chất lượng, để địa phương kịp thời phân bổ cho người dân đón Tết Nguyên đán no ấm.

Đối với Chi cục DTNN khu vực IV, ông Lê Tiến Dũng - Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực IV thông tin, trong thời gian 6 ngày (từ ngày 25/1 đến 30/1/2026), đơn vị đã phối hợp với Sở Y tế, UBND các xã, phường tổ chức giao nhận 729,12 tấn gạo DTQG, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, an toàn tuyệt đối về mọi mặt, góp phần hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống, đón Tết an vui, đầm ấm.

Chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn trong công tác xuất cấp, Chi cục trưởng Lê Tiến Dũng cho biết, Bộ Tài chính sớm ban hành quyết định giao nhiệm vụ xuất cấp gạo DTQG cho tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Do vậy, Chi cục DTNN khu vực IV, UBND tỉnh Tuyên Quang, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, đơn vị vận chuyển và UBND 119 xã, đơn vị phối hợp chặt chẽ để triển khai ngay. Người dân cũng rất phấn khởi vì nhận được gạo hỗ trợ sớm.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, ngay sau khi hoàn thành Chiến dịch Quang Trung thần tốc với hàng nghìn ngôi nhà của người dân bị đổ sập, hư hỏng do bão lũ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa, người dân nơi đây lại nhân lên niềm vui khi được Chính phủ cấp phát gạo để ăn Tết và hỗ trợ thời điểm giáp hạt, trong đó tỉnh Đắk Lắk được phân bổ hơn 1.300 tấn, tỉnh Gia Lai được phân bổ hơn 1.400 tấn...

Theo ông Vũ Đức Nghị - Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực XII, đơn vị đã thống nhất với các địa phương về thời gian và địa điểm giao, nhận gạo, bảo đảm đúng về chủng loại, số lượng, chất lượng gạo theo quy định.