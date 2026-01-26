Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX cùng người dân vượt qua khó khăn

(TBTCO) - Trong năm 2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia. Đặc biệt, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức xuất cấp kịp thời lương thực, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Kịp thời nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia

Ông Lê Quang Thành - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực IX cho biết, trong năm 2025, đơn vị đã triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên từ mô hình 3 cấp thành Chi cục DTNN khu vực IX theo đề án của Tổng cục DTNN và được tổ chức theo 2 cấp với 4 phòng và 6 điểm kho, đóng trên địa bàn các xã, phường tại tỉnh Quảng Trị và TP. Huế.

Trong quá trình triển khai, sắp xếp tinh gọn bộ máy, đơn vị luôn chủ động phối hợp kịp thời với chính quyền địa phương và các ban thuộc Cục DTNN, chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác nhập, xuất hàng hóa, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ, cứu trợ cho các địa phương theo địa bàn quản lý.

Tháng 10/2025, cán bộ của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX xuất cấp 5.000 phao tròn cứu sinh cho TP. Huế. Ảnh: Khánh Huyền

Trong bối cảnh vừa kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với khối lượng công việc rất lớn, địa bàn quản lý rộng, Chi cục DTNN khu vực IX luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục DTNN, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ trong nội bộ đơn vị cùng với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động. Đơn vị đã tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu phát triển của ngành DTNN.

Theo ông Nguyễn Văn Diện - Phó Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực IX, trong năm 2025, công tác nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia được đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, bám sát kế hoạch được giao. Các nhiệm vụ từ chuẩn bị điều kiện kho tàng, phương tiện, đến triển khai nhập, xuất hàng đều được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, góp phần đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm.

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, bảo quản và xuất cấp hàng dự trữ quốc gia Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu việc triển khai Luật Dự trữ quốc gia mới và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước. Phát huy kết quả đạt được, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, chủ động; tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao chất lượng quản lý, bảo quản và xuất cấp hàng dự trữ quốc gia.

Trong năm, Chi cục DTNN khu vực IX sớm hoàn thành 100% kế hoạch mua, nhập kho dự trữ quốc gia với 21.000 tấn gạo và 6.600 tấn thóc, 200 chiếc phao bè cứu sinh; đồng thời tổ chức bán đấu giá, luân phiên đổi hàng 5.000 tấn thóc và 273 tấn gạo dự trữ quốc gia theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia.

Công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia tiếp tục là điểm sáng, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng dự trữ quốc gia trong bảo đảm an sinh xã hội và ứng phó kịp thời với các tình huống đột xuất, cấp bách.

Trong năm 2025, đơn vị đã xuất cấp gần 1.862 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP. Huế, theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ, đạt 100% kế hoạch được giao.

Vào tháng 10 và 11/2025, nhằm kịp thời hỗ trợ TP. Huế khắc phục hậu quả cơn bão số 12, Chi cục DTNN khu vực IX đã khẩn trương bố trí phương tiện vận chuyển, nhân lực bốc xếp, giao nhiệm vụ cho điểm kho dự trữ xuất kho, vận chuyển xuyên đêm và bàn giao 51 bộ nhà bạt cứu sinh loại 16,5 m2; 13.000 chiếc phao áo cứu sinh; 20.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 600 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 3 bộ xuồng cao tốc loại DT3; 18 bộ máy bơm nước chữa cháy; 10 bộ máy phát điện các loại; 10 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ; đồng thời xuất cấp hỗ trợ kịp thời cho nhân dân TP. Huế bị ảnh hưởng bởi hậu quả mưa bão 2.300 tấn gạo.

Đặc biệt, trong các đợt mưa lũ lớn xảy ra tại Quảng Trị và TP. Huế, Chi cục đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức xuất cấp kịp thời lương thực cùng vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn. Các chuyến hàng dự trữ quốc gia được đưa đến vùng bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất, đúng đối tượng, đúng mục đích, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bảo quản hàng dự trữ quốc gia luôn an toàn, đảm bảo chất lượng

Hàng dự trữ quốc gia là những mặt hàng chiến lược, thiết yếu, đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Vì vậy, việc bảo quản, quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho trước khi nhập kho có vai trò rất quan trọng.

Chi cục DTNN khu vực IX đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng dự trữ quốc gia tại các điểm kho. Lãnh đạo Chi cục đã yêu cầu các phòng, ban, điểm kho tăng cường quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia lưu kho, bảo quản các mặt hàng đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với từng loại mặt hàng; bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra, kiểm định các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia như băng tải di động, cân bàn, máy dán màng, thiết bị, dụng cụ kiểm nghiệm, phân tích mẫu...

Ông Nguyễn Văn Diện đánh giá, công tác bảo quản và quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia được đơn vị triển khai nghiêm túc, bám sát quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các chỉ đạo của Cục DTNN. Chi cục DTNN khu vực IX duy trì kiểm tra thường xuyên, định kỳ tại các điểm kho, nhất là thời điểm giao mùa, trước và sau Tết, sau mưa bão; chất lượng thóc, gạo, vật tư đều bảo đảm theo quy định, hồ sơ theo dõi được cập nhật đầy đủ, công tác bảo quản thường xuyên, định kỳ thực hiện đúng quy trình.

Đối với hàng nhập kho, đơn vị thực hiện đầy đủ việc kiểm tra hồ sơ, chứng thư giám định và thành lập đoàn kiểm tra chất lượng trước và trong quá trình nhập kho. Trong quá trình bảo quản, nếu phát hiện chất lượng hàng dự trữ quốc gia có hiện tượng bất thường, các đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến chất lượng vật tư, trang thiết bị, lương thực dự trữ quốc gia trong kho dự trữ.