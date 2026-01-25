Miền Trung hấp dẫn nhà đầu tư nhờ lợi thế chiến lược

(TBTCO) - Với nhiều lợi thế mang tính chiến lược, miền Trung đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ, khi hàng loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp có quy mô lớn được triển khai.

Hút nhiều “đại bàng” đến làm tổ

Thời gian gần đây, tại miền Trung, hàng loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN) quy mô lớn được khởi công và chấp thuận chủ trương. Mới đây, ngày 9/1/2026, Công ty cổ phần Bất động sản Capella (Capella Land) khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Cam Liên tại xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị.

Ông Lê Văn Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là dự án trọng điểm, được định hướng phát triển theo mô hình KCN đa ngành, hiện đại, xanh và bền vững. “Dự án có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thể hiện quyết tâm cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng bền vững của Quảng Trị trong giai đoạn mới” - ông Bảo nhấn mạnh.

Khu vực thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình (TP. Đà Nẵng).

Tại TP. Đà Nẵng, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - KCN Nam Thăng Bình B có quy mô 346 ha, tổng vốn hơn 3.373 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Nam Thăng Bình (thuộc Tập đoàn BIN Corporation) triển khai cũng đã được khởi công vào cuối năm 2025. Ông Lê Hùng Anh - Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation khẳng định: "Dự án được triển khai với tư duy phát triển xanh, công nghệ cao, bền vững; không đánh đổi môi trường và không để cộng đồng đứng ngoài quá trình phát triển".

Bên cạnh đó, nhiều địa phương trong khu vực cũng đồng loạt chấp thuận chủ trương đầu tư các KCN mới. Cuối năm 2025, Khánh Hòa trao 3 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, với tổng vốn đầu tư gần 11.500 tỷ đồng, tổng diện tích trên 1.200 ha.

Không những vậy, Khánh Hòa đang thu hút sự quan tâm của nhiều "ông lớn" trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp. Cụ thể, Tập đoàn T&T đề xuất đầu tư KCN Ninh An và KCN Ninh Diêm 2. Đối với dự án KCN Ninh Diêm 3, hiện có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ là Công ty cổ phần Sonadezi Khánh Hòa và Công ty cổ phần Hoàn Cầu Ninh Hòa.

Lợi thế chiến lược

Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Trương Gia Bảo - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam nhận định, sự trỗi dậy của bất động sản KCN tại miền Trung không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà là kết quả của nhiều yếu tố mang tính cấu trúc và chiến lược trong bối cảnh mới của kinh tế khu vực và toàn cầu.

Theo ông Bảo, khi các trung tâm công nghiệp truyền thống tại miền Bắc và miền Nam dần bộc lộ những hạn chế về quỹ đất, chi phí và áp lực hạ tầng, miền Trung nổi lên như một không gian phát triển mới, đủ rộng cho các chiến lược đầu tư trung và dài hạn.

Ngoài ra, vị trí địa kinh tế của miền Trung ngày càng được nhìn nhận đúng giá trị. Khu vực này không chỉ nằm trên trục Bắc - Nam, mà còn đóng vai trò là cửa ngõ ra biển của hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan và các nước tiểu vùng Mekong. Đây là lợi thế đặc biệt để phát triển các KCN gắn với cảng biển, logistics, sản xuất xuất khẩu và trung chuyển hàng hóa.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, đầu tư công vào hạ tầng giao thông tại miền Trung được đẩy mạnh rõ rệt, với hệ thống cao tốc Bắc - Nam, các tuyến ven biển, cảng nước sâu, sân bay quốc tế. Hạ tầng không chỉ tạo điều kiện cho sản xuất - logistics, mà còn làm thay đổi cách nhìn của nhà đầu tư về khả năng “đi trước một bước” tại khu vực này.

“Không thể không nhắc tới sự chuyển biến trong tư duy và hành động của chính quyền địa phương. Nhiều tỉnh, thành miền Trung đã thể hiện quyết tâm cao trong cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thủ tục hành chính, chủ động tiếp cận nhà đầu tư chiến lược. Đây là yếu tố then chốt tạo nên niềm tin - điều mà các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đặc biệt coi trọng”, ông Bảo đánh giá.

Về định hướng phát triển, ông Bảo cho rằng, quy hoạch KCN tại miền Trung cần được đặt trong tầm nhìn chiến lược quốc gia và liên vùng, thay vì "cục bộ" địa phương. Mỗi địa phương cần xác định rõ vai trò của mình trong bức tranh chung, địa phương nào là trung tâm logistics, địa phương nào phát triển công nghiệp chế biến, địa phương nào gắn với năng lượng, cảng biển hay công nghiệp hỗ trợ...