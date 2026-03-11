(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ngày 9/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai các quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. Ảnh minh họa

Để triển khai kịp thời và hiệu quả, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan nhằm bảo đảm các đối tượng chịu tác động nắm bắt đầy đủ, chính xác và kịp thời các quy định của chính sách.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản theo thẩm quyền để phù hợp với quy định tại Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg và Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg, đặc biệt là các quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các cơ quan thực hiện đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức danh và phục vụ hoạt động chung trang bị tại phòng làm việc theo quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg.

Đối với việc trang bị máy móc, thiết bị đầu cuối cơ bản phục vụ công việc thường xuyên trên môi trường số, việc thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định và các nội dung liên quan tại phụ lục kèm theo. Việc trang bị máy móc, thiết bị phục vụ công tác bí mật nhà nước trên môi trường số thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Quyết định.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg.

Theo Bộ Tài chính, việc triển khai đồng bộ các quy định mới nhằm bảo đảm việc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đúng tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn chuyển đổi số.