(TBTCO) - Sáng 11/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng -Trưởng đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ.

Chuẩn bị bài bản tại các phường

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ủy ban Bầu cử các phường, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai bài bản, đúng quy định, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch của thành phố.

Tại phường Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lê Thanh Nam cho biết, địa phương đã chủ động triển khai các bước chuẩn bị theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Công tác tuyên truyền được thực hiện rộng rãi thông qua hội nghị, sinh hoạt chi bộ và hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, trách nhiệm tham gia bầu cử.

UBND phường đã thành lập Ủy ban Bầu cử gồm 17 thành viên, đồng thời thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử, 8 ban bầu cử và 26 tổ bầu cử, tương ứng với 26 khu vực bỏ phiếu. Qua ba vòng hiệp thương, phường đã chốt 43 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường để bầu 26 đại biểu.

Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đúng thời hạn với 56.009 cử tri trên địa bàn. Phường cũng chủ động rà soát dữ liệu dân cư, in và cấp phát thẻ cử tri, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hòm phiếu và các điều kiện cần thiết để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật.

Chủ tịch UBND T.P Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ.

Tại phường Ba Đình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phạm Quang Thanh cho biết địa phương đã ấn định 7 đơn vị bầu cử, bầu 22 đại biểu HĐND phường, trong đó một đơn vị bầu 4 đại biểu và sáu đơn vị bầu 3 đại biểu. Toàn phường có 18 khu vực bỏ phiếu, gồm 5 khu vực bỏ phiếu riêng.

Phường đã thành lập Ủy ban Bầu cử cùng các tổ chức phục vụ bầu cử theo đúng quy định, gồm 3 tiểu ban chuyên trách và tổ công tác giúp việc; đồng thời thành lập 7 ban bầu cử với 82 thành viên và 18 tổ bầu cử với 305 thành viên. Qua ba vòng hiệp thương, địa phương đã lựa chọn 37 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026–2031.

Danh sách cử tri đã được niêm yết tại 26 điểm với tổng số 55.640 cử tri. Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng thông qua hệ thống thông tin cơ sở, cổng thông tin điện tử và các kênh truyền thông.

Tại phường Giảng Võ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tống Học Nghĩa cho biết Đảng ủy phường đã ban hành kế hoạch lãnh đạo và thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử ngay từ sớm, chỉ đạo HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường triển khai đồng bộ các bước chuẩn bị.

Ủy ban Bầu cử phường đã thành lập 9 đơn vị bầu cử, chia địa bàn thành 25 khu vực bỏ phiếu, đồng thời thành lập 9 ban bầu cử với 135 thành viên và 25 tổ bầu cử với 407 thành viên. Qua các vòng hiệp thương, phường đã chốt 45 người ứng cử để bầu 27 đại biểu HĐND phường.

Bảo đảm an ninh, tuyên truyền sâu rộng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các phường trong công tác chuẩn bị bầu cử. Các nội dung như hiệp thương, lập danh sách cử tri và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình và đạt kết quả tích cực.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, các vòng hiệp thương lựa chọn ứng cử viên đại biểu HĐND đã được thực hiện đúng quy định, bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn và tính đại diện. Những người được giới thiệu ứng cử đều là các cá nhân tiêu biểu, có năng lực, uy tín, có khả năng tham gia vào hoạt động lãnh đạo và quản lý ở địa phương.

Ông Vũ Đại Thắng cũng ghi nhận các phường đã đầu tư cho công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, báo chí, nền tảng số và mạng xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ghi nhận, các phường đã đầu tư cho công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, khối lượng công việc chuẩn bị cho bầu cử rất lớn. Trung bình mỗi điểm bỏ phiếu cần ít nhất 14 người phục vụ, trong khi toàn thành phố có hơn 4.000 điểm bầu cử. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm mọi khâu được chuẩn bị chu đáo.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các phường tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ hàng đầu. Nếu xảy ra các sự cố như mất phiếu, mất tài liệu hoặc kích động gây rối sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và uy tín của cuộc bầu cử.

Lực lượng công an cần tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phân loại và quản lý các đối tượng có khả năng gây mất ổn định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các điểm bỏ phiếu và cử tri khi tham gia bầu cử.

Bên cạnh đó, các phường cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện an ninh khác trong suốt quá trình tổ chức bầu cử.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri; tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền bầu cử của mình. Công tác tuyên truyền cần được thực hiện thông qua hệ thống chính trị cơ sở, các tổ chức đoàn thể như MTTQ, hội phụ nữ, đoàn thanh niên cũng như các kênh truyền thông và mạng xã hội.

Đối với các điểm bầu cử, lãnh đạo TP. Hà Nội nhấn mạnh đây chính là “bộ mặt” của cuộc bầu cử. Vì vậy, các phường cần tiếp tục tập huấn cho lực lượng tham gia phục vụ tại các điểm bỏ phiếu, bảo đảm thái độ phục vụ cử tri trang trọng, đúng quy định, tránh để xảy ra các tình huống ứng xử không phù hợp.

Liên quan đến danh sách cử tri, các phường được yêu cầu tiếp tục rà soát và chốt danh sách theo đúng quy định. Những trường hợp phát sinh liên quan đến thẻ cử tri hoặc thay đổi thông tin cần được xử lý kịp thời, đúng quy trình để tránh khiếu nại liên quan đến quyền bầu cử của công dân.