(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Kế hoạch nhằm đẩy mạnh tái cấu trúc thủ tục hành chính (TTHC) và nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch được triển khai nhằm thực hiện các chủ trương về chuyển đổi số và cải cách hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu tăng mạnh tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến, giúp người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện đầy đủ các bước của TTHC trên môi trường số mọi lúc, mọi nơi, qua đó giảm thời gian, chi phí đi lại và nâng cao mức độ hài lòng đối với cơ quan hành chính.

Thành phố phấn đấu tối thiểu 80% TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đồng thời tỷ lệ tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến đạt trên 95%. Về lộ trình tái cấu trúc quy trình TTHC trên cơ sở dữ liệu, đến 30/6/2026 đạt 80%, và đến 31/12/2026 đạt 95%.

Hiện nay, Hà Nội có 2.149 TTHC thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành sẽ xác định danh mục từ 80% - 95% thủ tục để thực hiện tái cấu trúc, chuẩn hóa và số hóa quy trình giải quyết, gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố và quốc gia.

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch là tái cấu trúc TTHC theo chuỗi, gắn với vòng đời của người dân và chu kỳ hoạt động của doanh nghiệp. Dữ liệu của người dân, doanh nghiệp sẽ được kế thừa và sử dụng xuyên suốt giữa các thủ tục liên quan, hạn chế việc phải kê khai lại nhiều lần. Thông tin định danh, liên hệ và xác thực sẽ được tích hợp với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố để tự động điền các trường thông tin cơ bản khi thực hiện thủ tục trực tuyến.

Hà Nội đẩy mạnh tái cấu trúc thủ tục hành chính, phấn đấu 95% hồ sơ xử lý trực tuyến. Ảnh: TL

Thành phố cũng yêu cầu loại bỏ các bước xác nhận nội bộ không cần thiết, thay bằng việc khai thác dữ liệu dùng chung đã được số hóa và đồng bộ. Những giấy tờ đã có dữ liệu trên hệ thống sẽ không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp lại, qua đó giảm đáng kể thủ tục và chi phí hành chính.

Các biểu mẫu điện tử sẽ được chuẩn hóa, sử dụng thống nhất trên toàn hệ thống, bảo đảm tính pháp lý. Quy trình tái cấu trúc TTHC phải đáp ứng đủ ba cấu phần gồm dữ liệu đầu vào, quy trình xử lý và kết quả điện tử. Đồng thời, việc thanh toán trực tuyến và trả kết quả điện tử sẽ được triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu 100% kết quả giải quyết TTHC được cung cấp dưới dạng điện tử.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố được giao xây dựng khung định hướng tái cấu trúc TTHC, bảo đảm các cơ quan trong hệ thống áp dụng thống nhất và có thể tái sử dụng dữ liệu hiệu quả. Bên cạnh đó, các thủ tục sau khi tái cấu trúc sẽ được cấu hình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố, tiến hành kiểm thử toàn diện về chức năng, dữ liệu và luồng xử lý, bảo đảm kết nối thông suốt với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cùng với việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, Hà Nội cũng yêu cầu rà soát, đánh giá toàn diện các quy trình đã cung cấp trực tuyến, kịp thời phát hiện những điểm còn chồng chéo hoặc phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện để điều chỉnh phù hợp. Các giải pháp kỹ thuật và quản lý cũng sẽ được triển khai nhằm duy trì hoạt động ổn định, thông suốt của hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong năm 2026.