(TBTCO) - 2 tháng đầu năm 2026 ghi nhận làn sóng gia nhập thị trường tăng trưởng ấn tượng với 64.484 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2025 . Đây là tín hiệu rõ nét về niềm tin kinh doanh đang được củng cố trong cộng đồng doanh nghiệp.

Đó là thông tin do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 6/3/2026.

Theo đó, trong tháng 2, cả nước có 11,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 53,2% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước; gần 6,2 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 74,9% và giảm 12,6%; 4.257 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 92,2% và tăng 19,8%; 3.492 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 52,2% và tăng 17,5%; 3.290 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 28,6% và tăng 89,4%.

77.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong 2 tháng đầu năm. Ảnh minh họa

Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, cả nước có gần 64,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 32,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Sự bứt phá này cho thấy làn sóng khởi sự kinh doanh diễn ra mạnh mẽ ngay từ đầu năm, phản ánh tác động tích cực của các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân.

Xét theo địa phương, ba trung tâm kinh tế lớn - TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đồng Nai - tiếp tục là các cực hút doanh nghiệp thành lập mới. Đồng Nai nổi bật với tốc độ tăng 82,3%, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của các tỉnh công nghiệp vệ tinh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 77,0 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 38,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng năm 2026 là gần 851,9 nghìn tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, phân tích sâu hơn cho thấy bản chất không hoàn toàn tiêu cực. Trong đó, 75,9% doanh nghiệp rút lui lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh có thời hạn - không rời bỏ hoàn toàn mà tạm dừng để tái cơ cấu, tìm kiếm cơ hội mới. Hiện tượng này mang tính chu kỳ: doanh nghiệp thường đánh giá hiệu quả kinh doanh vào cuối năm cũ và đăng ký tạm ngừng vào đầu năm tài chính mới. Phần lớn doanh nghiệp rút lui có quy mô nhỏ , phản ánh tính sàng lọc tự nhiên của thị trường.