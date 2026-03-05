Vương quốc Anh hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường hàng hóa và phái sinh theo chuẩn mực quốc tế

(TBTCO) - Ngày 5/3, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Việt Nam, phối hợp với Boston Consulting Group (BCG) đã tổ chức Phiên bồi dưỡng nâng cao năng lực hợp tác Vương quốc Anh - Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam.

Hội thảo tập trung thảo luận về định hướng xây dựng thị trường hàng hóa và phái sinh hiện đại, minh bạch và kết nối quốc tế - một cấu phần quan trọng trong lộ trình phát triển Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

Các phiên làm việc được thiết kế theo hướng tương tác cao, bao gồm thảo luận nhóm, bình chọn trực tiếp và bài tập tình huống, qua đó giúp các cơ quan quản lý xác định rõ lợi thế cạnh tranh, thách thức và các bước đi ưu tiên trong giai đoạn tới.

Đại diện Việt Nam và Vương quốc Anh tại sự kiện. Ảnh: ĐSQ Anh

Thông qua Chương trình Growth Gateway, Chính phủ Anh, Bộ Công thương Việt Nam và BCG đã triển khai các nghiên cứu đối sánh chuyên sâu, hoạt động đào tạo và kết nối với các sở giao dịch, trung tâm thanh toán bù trừ và nhà cung cấp công nghệ hàng đầu của Anh.

Vương quốc Anh sở hữu kinh nghiệm phong phú thông qua các định chế tài chính được quốc tế công nhận như London Metal Exchange (LME), ICE Futures Europe và GMEX Group, với mô hình quản trị và hệ thống thanh toán bù trừ được xem là chuẩn mực toàn cầu.

Vương quốc Anh tái khẳng định cam kết chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn - cả thành công và bài học thách thức - nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng khuôn khổ thị trường phù hợp với điều kiện trong nước và thông lệ quốc tế.

Một bước tiến quan trọng trong tiến trình này là việc Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 330/2025/NĐ-CP, thiết lập khuôn khổ pháp lý mở, linh hoạt và tiệm cận thông lệ quốc tế cho các sở giao dịch hàng hóa hoạt động trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Nghị định mở rộng danh mục sản phẩm giao dịch (bao gồm nông sản, năng lượng, kim loại trừ vàng, tín chỉ carbon và một số tài sản số), làm rõ khái niệm hợp đồng giao ngay và hợp đồng phái sinh, đồng thời giới thiệu mô hình trung tâm thanh toán bù trừ độc lập.

Từ năm 2026, Việt Nam dự kiến thí điểm giao dịch hàng hóa vật chất đối với một số mặt hàng nông sản chủ lực, tích hợp hợp đồng giao ngay, kỳ hạn và phái sinh. Mô hình này kỳ vọng sẽ kết nối vùng sản xuất với doanh nghiệp xuất khẩu, chế biến, logistics, kho bãi, ngân hàng và nhà đầu tư - hình thành hệ sinh thái toàn diện xoay quanh sở giao dịch hàng hóa.

Với tiềm năng kinh tế đáng kể, việc gia tăng tỷ lệ hàng hóa xuất khẩu được giao dịch qua sở giao dịch hàng hóa có thể góp phần cải thiện giá bán, ổn định xuất khẩu và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới lĩnh vực tài chính, logistics và thị trường nội địa.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew nhấn mạnh: “Vương quốc Anh tin tưởng Việt Nam có vị thế thuận lợi để trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực về giao dịch hàng hóa và phái sinh. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình phát triển Trung tâm tài chính quốc tế và xây dựng một thị trường hàng hóa và phái sinh đẳng cấp thế giới”./.