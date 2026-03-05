Ba nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP công bố 3 nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 tiếp tục có hiệu lực.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 32/NQ-CP, Chính phủ công bố 3 văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành quy định chi tiết biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm (Luật số 08/2022/QH15) tiếp tục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026 cho đến khi có văn bản sửa đổi, bổ sung.

Ba nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 tiếp tục có hiệu lực. Ảnh minh họa.

Ba nghị định này bao gồm: Nghị định số 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 174/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Nghị quyết nêu rõ, việc áp dụng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (Luật số 139/2025/QH15) và các văn bản quy phạm pháp luật quy định ở trên được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn./.