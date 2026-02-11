Thị trường vào nhịp tăng mới, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ kỳ vọng trở lại mốc 150 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Tháng 1/2026, thị trường bảo hiểm ghi nhận tổng doanh thu phí ước đạt 20.375 tỷ đồng, tăng 5,15%; trong đó, khối nhân thọ tăng 0,5%. Dự kiến cả năm 2026, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 151.762 tỷ đồng, tăng 2%, cùng nỗ lực chuyển mình của các doanh nghiệp, mở ra nhiều tín hiệu phục hồi thị trường theo hướng chất lượng và bền vững hơn.

Doanh thu bảo hiểm tháng 1 tăng hơn 5%, phát tín hiệu tích cực cả năm

Số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy, khởi đầu năm 2026, ngành bảo hiểm ghi nhận nhiều con số tăng trưởng khả quan, trên cả hai lĩnh vực nhân thọ và phi nhân thọ.

Với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 20.375 tỷ đồng trong tháng 1/2026, toàn ngành ghi nhận mức tăng trưởng 5,15% so với cùng kỳ. Điểm sáng nổi bật nằm ở mảng phi nhân thọ với doanh thu 10.365 tỷ đồng, tăng 10,06%; trong khi lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 10.010 tỷ đồng, tăng 0,5%.

<!--cke_bookmark_162S--><!--cke_bookmark_162E--><!--cke_bookmark_136S--><!--cke_bookmark_136E--><!--cke_bookmark_136S--><!--cke_bookmark_136E--><!--cke_bookmark_140S--><!--cke_bookmark_140E--><!--cke_bookmark_136S--><!--cke_bookmark_136E--><!--cke_bookmark_2393S--><!--cke_bookmark_2393E--> Đồ họa: Ánh Tuyết. Nguồn: Số liệu Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Cùng với đó, các doanh nghiệp chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 7.366 tỷ đồng, tăng 11,66%; trong đó, các doanh nghiệp nhân thọ ước chi trả 5.293 tỷ đồng, tăng 12%, phản ánh cam kết bảo vệ được thực thi kịp thời, qua đó, củng cố thêm nền tảng niềm tin cho giai đoạn phát triển mới.

Đánh giá về triển vọng tăng trưởng thị trường năm 2026, ông Đặng Hồng Hải - Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam cho rằng, đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam đạt gần 12%. Như vậy, thị trường bảo hiểm còn nhiều dư địa tăng trưởng, trong đó, bảo hiểm nhân thọ là nhu cầu thiết yếu và là điểm tựa tài chính tin cậy, mang đến những thay đổi tích cực cho cuộc sống của người dân Việt Nam.

"Năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, cùng với tăng trưởng kinh tế ổn định và khuôn khổ pháp lý hoàn thiện, tôi tin rằng, thị trường bảo hiểm nhân thọ sẽ bước vào chu kỳ phát triển chất lượng hơn, lành mạnh hơn, hướng đến mục tiêu của Chính phủ đến năm 2030 sẽ có 18% dân số Việt Nam tham gia bảo hiểm nhân thọ" - ông Hải bày tỏ.

Đại diện Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam cũng đặt nhiều kỳ vọng trong bối cảnh Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) có hiệu lực và Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 10%, vai trò của bảo hiểm nhân thọ được kỳ vọng không chỉ phục hồi về quy mô, mà còn được tái định vị như một trụ cột ổn định tài chính.

"Khi niềm tin được xây dựng từ những lần chi trả đúng lúc trong “những điều không ai muốn”, bảo hiểm mới thực sự khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế và đời sống xã hội" - đại diện Prudential nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, giai đoạn 2017 - 2022, ngành bảo hiểm Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kép lên tới 23%, với sức bật lớn đến từ khối bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, sau giai đoạn bùng nổ, thị trường đã trải qua những “khoảng lặng” khi các vấn đề phát sinh tại kênh phân phối qua ngân hàng (bancassurance) bộc lộ, tác động đáng kể đến niềm tin khách hàng và đà tăng trưởng doanh thu phí.

Dù vậy, giai đoạn này được xem là bước thanh lọc cần thiết, buộc các doanh nghiệp nhìn lại mô hình kinh doanh, nâng cao chất lượng tư vấn và chuẩn hóa hoạt động. Nhiều dự đoán cho thấy, tăng trưởng phí bảo hiểm chính thức tạo đáy vào năm 2024, thị trường bắt đầu bước vào giai đoạn tái cấu trúc, hướng tới một chu kỳ phục hồi dựa trên nền tảng minh bạch và bền vững hơn.

Chuẩn hóa toàn diện, kiến tạo hành trình dài lâu

Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng ghi nhận sự chuyển mình đáng kể, theo hướng nâng cao chất lượng tư vấn, chuẩn hóa quy trình phân phối, đa dạng hóa sản phẩm và tập trung vào giá trị bảo vệ dài hạn cho khách hàng, thay vì "chạy" theo tăng trưởng.

Đi cùng xu hướng chuyển dịch này, ông Đặng Hồng Hải khẳng định, trong bối cảnh thị trường chuẩn hóa mạnh mẽ, niềm tin của khách hàng không chỉ được xây dựng bằng cam kết, mà còn bằng trải nghiệm thực tế. Tại Dai-ichi Life Việt Nam, doanh nghiệp luôn nỗ lực giữ ba giá trị cốt lõi: minh bạch, đầy đủ và nhanh chóng xuyên suốt hành trình trải nghiệm của khách hàng.

Ông Đặng Hồng Hải - Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam Chuẩn hóa tư vấn bảo hiểm "Ở khâu tư vấn, chúng tôi rà soát và chuẩn hóa toàn bộ quy trình tư vấn theo đúng Luật Kinh doanh bảo hiểm, đặt trọng tâm vào việc giúp khách hàng hiểu đúng, hiểu đủ và mua đúng nhu cầu. Đặc biệt, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường kiểm soát chất lượng tư vấn. Kể từ ngày 2/8/2023, chúng tôi chủ động triển khai hoạt động ghi âm, ghi hình quá trình tư vấn bảo hiểm, nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng" - ông Đặng Hồng Hải nêu rõ.

Trong năm qua, đổi mới danh mục sản phẩm trở thành một điểm nhấn nổi bật của Dai-ichi Life Việt Nam khi doanh nghiệp ra mắt các giải pháp bảo hiểm mới tuân thủ chặt chẽ Luật Kinh doanh bảo hiểm, thiết kế quyền lợi toàn diện, linh hoạt và quy định hợp đồng được trình bày minh bạch, dễ hiểu hơn cho khách hàng. Song song đó, công ty tăng tốc ứng dụng công nghệ vào toàn bộ quy trình vận hành, hướng tới tối ưu hóa trải nghiệm và rút ngắn thời gian xử lý dịch vụ, giải quyết quyền lợi bảo hiểm.