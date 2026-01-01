Qua “nốt trầm”, thị trường bảo hiểm tái lập quỹ đạo tăng trưởng

(TBTCO) - Qua những "nốt trầm", thị trường bảo hiểm năm 2025 thiết lập lại quỹ đạo tăng trưởng mới, với tổng doanh thu phí hơn 237.000 tỷ đồng, tăng 3,96% so với năm 2024. Điểm sáng của bức tranh hồi phục không chỉ nằm ở những con số bứt phá của nhiều doanh nghiệp cả hai khối nhân thọ và phi nhân thọ, mà còn ở sự chuyển mình về chất, mở ra chu kỳ phát triển mới đầy triển vọng.

Sức bật trở lại mạnh mẽ

Những ngày tất bật cuối năm 2025, Tập đoàn Bảo hiểm DBV rộn ràng khai trương loạt chi nhánh mới tại Thái Nguyên, Hải Phòng, đánh dấu bước “phủ sóng” mạnh mẽ. Đây không chỉ là sự mở rộng về mạng lưới hoạt động, mà còn là dấu ấn trên hành trình tái định vị thương hiệu, chuyển mình từ Bảo hiểm Hàng không (VNI) sang diện mạo mới, vị thế mới.

Mỗi cánh cửa chi nhánh mở ra, cũng là lúc DBV tiếp tục ghi thêm dấu ấn một năm 2025 đầy tự hào, với doanh thu phí bảo hiểm gốc vượt đỉnh lịch sử, cán mốc 4.000 tỷ đồng ngày 30/12, cùng tốc độ tăng trưởng vượt trội 5 năm gần đây, khẳng định nội lực bứt phá và nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới.

Thị trường bảo hiểm năm 2025 tăng trưởng toàn diện các chỉ tiêu, với tổng doanh thu phí ước đạt 237.211 tỷ đồng, tăng 3,96% so với năm 2024. Ảnh tư liệu

Ở mảng nhân thọ, Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng khi xét theo doanh thu từng năm. Theo số liệu từ kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance), năm 2025 đánh dấu bước nhảy vọt ngoạn mục khi đạt 911 tỷ đồng, tăng hơn 55%, khẳng định sức bật mạnh mẽ của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

Tính đến hết tháng 10, BIDV Metlife phát hành hơn 67.400 hợp đồng mới, đạt 846 tỷ đồng APE (phí bảo hiểm quy năm), liên tục giữ vị trí nhóm dẫn đầu trên thị trường bancassurance.

Bà Elena Butarova - Phó Chủ tịch cấp cao MetLife châu Á, Tổng Giám đốc BIDV MetLife cho biết, những thành quả này có được nhờ sự hợp tác chặt chẽ với BIDV, cùng nỗ lực không ngừng của đội ngũ mang đến giải pháp bảo hiểm tối ưu cho khách hàng.

"Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi tự hào nhất không phải là các con số tăng trưởng, mà là sự tin tưởng bền bỉ mà khách hàng dành cho BIDV MetLife trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức" - bà Elena Butarova bày tỏ.

Những kết quả này cho thấy, khách hàng ngày càng chủ động quay trở lại với bảo hiểm, phản ánh niềm tin vào chất lượng tư vấn, tính minh bạch trong vận hành và cam kết chi trả của doanh nghiệp, những giá trị mà BIDV MetLife kiên định theo đuổi.

Chuẩn hóa năng lực đội ngũ, niềm tin bền bỉ trao đi

Để đạt được nhiều dấu ấn năm qua, Tổng Giám đốc Elena Butarova chia sẻ, BIDV MetLife liên tục đào tạo và chuẩn hóa năng lực đội ngũ. Đây là nền tảng cốt lõi được BIDV MetLife duy trì xuyên suốt nhiều năm, áp dụng trên toàn hệ thống và ở tất cả các khâu vận hành. Vì vậy, các yêu cầu mới của thị trường và cơ quan quản lý không tạo áp lực thay đổi đột ngột, mà được tiếp cận một cách chủ động và tự nhiên.

“Gạn đục, khơi trong” đem lại nhiều cơ hội “Đối với ngành bảo hiểm nhân thọ nói chung và BIDV MetLife nói riêng, giai đoạn chuẩn hóa và tái cấu trúc đem tới nhiều cơ hội hơn là những thách thức. Trong đó, những nghị định, tiêu chuẩn mới cũng là cách để các doanh nghiệp bảo hiểm “gạn đục, khơi trong”, củng cố lại niềm tin với khách hàng trong toàn bộ các khâu, từ tư vấn cho tới thẩm định, chi trả”. Bà Elena Butarova - Phó Chủ tịch cấp cao MetLife châu Á, Tổng Giám đốc BIDV MetLife

“Chúng tôi xem đây là cơ hội để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng dài hạn theo hướng rõ ràng hơn, sát nhu cầu hơn và thực chất hơn, để khách hàng có thể thực sự tin rằng hợp đồng bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đồng hành cùng họ trước mọi khó khăn” - bà Elena Butarova nhấn mạnh.

Về mặt sản phẩm, dịch vụ, trong năm 2025, BIDV MetLife ra mắt hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ hoàn toàn mới, đem tới các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung đóng phí định kỳ, đóng phí một lần phù hợp hơn với quy định hiện hành, đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ của khách hàng Việt. Công ty cũng ra mắt gói dịch vụ An thể chất - Vững tương lai, đây là gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện nhất từ trước tới nay.

Sự chuyển dịch có chiều sâu trong sản phẩm, song song với quá trình chuẩn hóa năng lực đội ngũ cũng trở thành yếu tố then chốt tạo nên kết quả tăng trưởng của Bảo hiểm DBV trong năm 2025. "DBV không chạy theo doanh thu bằng mọi giá, mà tập trung vào những nghiệp vụ cốt lõi, tập trung vào hoàn thiện trải nghiệm khách hàng và tối ưu năng lực vận hành" - lãnh đạo DBV nhấn mạnh.

Doanh nghiệp khẳng định nội lực, tạo đà tăng trưởng toàn thị trường

Những chỉ số tăng trưởng ấn tượng không chỉ khẳng định nội lực vững vàng của doanh nghiệp, mà còn tái thiết lập đà hồi phục và định hình lại quỹ đạo đi lên toàn thị trường bảo hiểm.

Vượt qua “nốt trầm” tăng trưởng của năm trước, thị trường bảo hiểm năm 2025 tăng trưởng toàn diện các chỉ tiêu, với tổng doanh thu phí ước đạt 237.211 tỷ đồng, tăng 3,96% so với năm 2024; trong đó, hai trụ cột là bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ lần lượt đóng góp 148.786 tỷ đồng và 88.425 tỷ đồng. Bảo hiểm tiếp tục là tấm lá chắn tài chính tin cậy thông qua việc chi trả quyền lợi lên tới 91.845 tỷ đồng, tăng mạnh 13,52%, đây là minh chứng rõ ràng nhất cho cam kết bảo vệ khách hàng trước rủi ro.

Vững chất lượng cốt lõi cho tăng trưởng bền vững “Việc DBV thay đổi cách quản trị rủi ro và danh mục nghiệp vụ giúp lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cải thiện rõ ràng. Chúng tôi ứng dụng công nghệ để tối ưu chi phí vận hành, tập trung phát triển nghiệp vụ có hiệu quả cao, đồng thời ứng dụng dữ liệu để định phí sát thực tế hơn. Nhờ đó, biên lợi nhuận gộp từ hoạt động bảo hiểm cải thiện đáng kể, không phụ thuộc quá nhiều vào lợi nhuận tài chính như trước. Điều này cho thấy DBV đang từng bước lấy lại “chất lượng cốt lõi” của doanh nghiệp bảo hiểm, thay vì tăng trưởng dựa trên yếu tố ngắn hạn”. Ông Phạm Huy Khiêm - Phó Tổng giám đốc DBV

Theo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 10 tháng 2025 ghi nhận sự sôi động với những gam màu ấn tượng. Trong khi PVI giữ vững ngôi vương thị phần (17,69%) với doanh thu 12.749 tỷ đồng, các doanh nghiệp như: Tasco hay OPES bứt phá với mức tăng lần lượt 196,5% và 100,07%...

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường nhân thọ 10 tháng đạt hơn 19.483 tỷ đồng, với sự thay đổi đáng kể về thị phần. Theo đó, Bảo Việt Nhân thọ chi phối 21,7% thị phần. Top 10 chứng kiến sự cạnh tranh của các tên tuổi lớn như: Dai-ichi (12,3%); AIA (12,1%); Manulife (7,9%), Prudential (7,3%), MB Life (6,5%); BIDV MetLife (4,3%)...

Theo đánh giá của TS. Lê Bá Chí Nhân - chuyên gia kinh tế, kết quả kinh doanh của khối doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khá tích cực, với đà tăng trưởng ổn định ở cả doanh thu và lợi nhuận, dù toàn thị trường bảo hiểm có dấu hiệu chững lại ở một số khía cạnh. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng độ phủ thị trường nhằm duy trì đà tăng trưởng bền vững.

Hòa nhịp cùng những chuyển động nội tại của khối bảo hiểm, thị trường đang đón nhận" luồng sinh khí" mới khi các ngân hàng quay trở lại mạnh mẽ, tăng tốc thành lập công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mô hình hợp tác truyền thống. Chiến lược này cho phép các nhà băng khai thác hiệu quả hơn dữ liệu khách hàng, đẩy mạnh bán chéo sản phẩm và tối ưu nguồn thu ngoài lãi.