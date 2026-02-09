Hành trình “Xuân diệu kỳ” lan tỏa yêu thương tới trẻ em của Shinhan Life

(TBTCO) - Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam vừa khép lại hành trình thiện nguyện “Xuân diệu kỳ” tới các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS và bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh).

Hành trình Xuân diệu kỳ sẻ chia yêu thương của Shinhan Life tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Hành trình “Xuân diệu kỳ” được tạo nên từ sự góp sức của những tấm lòng nhân ái tại sự kiện trải nghiệm “Moli du xuân - Đón Tết cùng Shinhan Life” (diễn ra ngày 10-11/01/2026 tại trung tâm thương mại SC VivoCity, TP. Hồ Chí Minh).

Với mỗi hình ảnh của sự kiện được khách tham dự chia sẻ, Shinhan Life Việt Nam đã thay mặt khách đóng góp 100 nghìn đồng vào chương trình Xuân diệu kỳ - chương trình hỗ trợ cho các em nhỏ cần giúp đỡ tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, Làng trẻ em SOS Nha Trang và Bệnh viện Nhi đồng 1 trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Việc "trao đi" này đã chuyển những niềm vui cá nhân thành món quà ý nghĩa, chung tay lan tỏa yêu thương cho các em nhỏ cần hỗ trợ trong dịp Tết đến xuân về.

Bên cạnh những phần quà xuân, công ty đã trao tặng tổng cộng 80 triệu đồng cho hai Làng trẻ em SOS Quy Nhơn và Làng trẻ em SOS Nha Trang nhằm hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại sau thiên tai và sắm sửa nhu yếu phẩm.

Cũng trong hành trình “Xuân diệu kỳ”, ngày 06/02, ông Bae Seung Jun – Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên và đại lý bảo hiểm đã đến thăm và trao tặng 1.000 phần cơm nghĩa tình cho các bệnh nhi và thân nhân của các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh).

Chia sẻ về tinh thần của chương trình, ông Bae Seung Jun – Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam bày tỏ: “Chúng tôi luôn coi trẻ em là đối tượng ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động cộng đồng. Bên cạnh những hỗ trợ về vật chất, chương trình “Xuân diệu kỳ” là hoạt động gói trọn tâm tình của chúng tôi gửi trao đến các em. Nhìn thấy niềm vui trong mắt các em tại Làng trẻ em SOS hay sự xúc động của người nhà bệnh nhi, chúng tôi càng vững tin vào sứ mệnh bảo vệ và đồng hành cùng trẻ em tại Việt Nam”.

Chuỗi hoạt động “Xuân diệu kỳ” một lần nữa khẳng định triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội của Shinhan Life Việt Nam. Công ty đã có hơn 4 năm đồng hành cùng Làng Trẻ em SOS Việt Nam và các bệnh nhi ung thư máu có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh, thông qua những hỗ trợ thiết thực cả về tài chính lẫn tinh thần.

Shinhan Life Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động nhân văn, lan tỏa yêu thương tới cộng đồng này, góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng và an lành hơn cho các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn./.