Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo Bộ Y tế, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế và BHYT, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, chỉ đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác BHYT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. Ảnh: TL.

Việc xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra phải bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan; gắn với yêu cầu tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.

Chỉ đạo Sở Y tế ban hành kế hoạch kiểm tra công tác thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về BHYT của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT, việc tuân thủ quy định chuyên môn, điều kiện cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Kiểm tra việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT, bảo đảm đúng quy định, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT.

Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan trong quá trình kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong quản lý nhà nước về BHYT trên địa bàn./.