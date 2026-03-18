DBV - Allianz Partners Thailand hợp tác chiến lược về các chương trình bảo hiểm và dịch vụ hỗ trợ trên đường 24/7

(TBTCO) - Ngày 18/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Bảo hiểm DBV và Công ty Dịch vụ hỗ trợ Allianz Partners Thailand chính thức hợp tác chiến lược triển khai các chương trình bảo hiểm và dịch vụ hỗ trợ trên đường 24/7.

Thỏa thuận đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới theo hướng tích hợp dịch vụ, gia tăng giá trị và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo thỏa thuận, chương trình sẽ cung cấp các gói bảo hiểm gia hạn bảo hành áp dụng cho các dòng xe thuộc 11 thương hiệu ô tô Nhật Bản và Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Các gói sản phẩm được thiết kế theo tiêu chuẩn bảo hành của đại lý chính hãng, đảm bảo tính tương thích kỹ thuật và quy trình kiểm soát chất lượng trong toàn bộ vòng đời sử dụng phương tiện.

Ngoài ra, chương trình tích hợp dịch vụ hỗ trợ trên đường 24/7 đảm bảo khả năng phản ứng kịp thời trước các sự cố phát sinh trong phạm vi bảo hiểm gia hạn bảo hành.

Chương trình hỗ trợ trên đường 24/7 cung cấp các dịch vụ cứu hộ toàn diện như: sửa chữa tại chỗ, cẩu kéo, hỗ trợ xịt lốp, sự cố chìa khóa (“khóa nhầm”), hết nhiên liệu và các lỗi cơ điện.

Đồng thời, khách hàng còn được hỗ trợ tiếp tục hành trình, bao gồm: đưa lái xe về nhà, bố trí phương tiện thay thế hoặc lưu trú khi cần thiết. Việc tích hợp này tạo thành một giải pháp toàn diện, góp phần giảm thiểu gián đoạn, nâng cao tính liên tục trong trải nghiệm và gia tăng mức độ an tâm cho khách hàng.

Ông Nghiêm Xuân Thái - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo hiểm DBV và ông Vinay Surana - Tổng Giám đốc khu vực kiêm Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi tại Lễ ký kết hợp tác chiến lược.

Trên nền tảng năng lực tài chính vững mạnh và hệ thống vận hành quy mô lớn, DBV hiện sở hữu hơn 100 chi nhánh cùng mạng lưới trên 1.500 gara, xưởng dịch vụ chính hãng và liên kết trên toàn quốc. Hệ sinh thái này tạo điều kiện để chương trình được triển khai đồng bộ, đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao tính nhất quán về chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống.

Chương trình hợp tác lần này là một trong những hoạt động chiến lược nhằm củng cố vị thế của DBV trong phân khúc bảo hiểm xe cơ giới, đồng thời gia tăng giá trị dài hạn cho khách hàng và đối tác.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ và tính minh bạch, việc triển khai các giải pháp bảo hiểm gắn với hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ toàn diện sẽ góp phần nâng cao giá trị bảo vệ, đồng thời từng bước thiết lập các chuẩn mực mới cho thị trường bảo hiểm xe cơ giới tại Việt Nam theo hướng minh bạch, hiệu quả và gia tăng tính tiện ích.

Allianz Partners là công ty hàng đầu thế giới về bảo hiểm và hỗ trợ B2B2C, cung cấp các giải pháp toàn cầu về bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ quốc tế, bảo hiểm du lịch, di chuyển và hỗ trợ. Với năng lực vận hành chuyên sâu và mạng lưới hỗ trợ rộng khắp, Allianz Partners góp phần bổ trợ kinh nghiệm quốc tế, nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ và đảm bảo chất lượng triển khai chương trình theo thông lệ toàn cầu./.