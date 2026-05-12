Thời sự

Mong muốn Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững

Hà My

Hà My

[email protected]
20:06 | 12/05/2026
(TBTCO) - Tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ chiều ngày 12/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững.
aa

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những tiến triển rất tích cực của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần củng cố vững chắc nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường định hướng chiến lược và đưa quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới.

Mong muốn Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. Ảnh: VGP.

Đại sứ Hà Vĩ vui mừng báo cáo với Thủ tướng những tiến triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; thương mại song phương duy trì tăng trưởng, đầu tư chuyển dịch mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, hai nước tiếp tục là thị trường gửi khách du lịch hàng đầu của nhau.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ của Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước ngày nay. Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhất là duy trì truyền thống tốt đẹp của giao lưu cấp cao, đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Theo đó, Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững; tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cho hợp tác đường sắt; phát triển mạnh các hành lang kinh tế qua biên giới, các trung tâm logistics, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp tại khu vực biên giới; đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và sớm triển khai đồng bộ các khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Mong muốn Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Trung Quốc mở cửa hơn nữa đối với các mặt hàng nông - thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam. Ảnh: VGP.

Thủ tướng đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc”, mở cửa hơn nữa đối với các mặt hàng nông - thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Năm hợp tác du lịch Việt - Trung 2026 - 2027; tăng cường hợp tác y tế, bao gồm y dược học cổ truyền.

Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định, Trung Quốc coi trọng và ưu tiên cao phát triển quan hệ với Việt Nam, sẽ cùng Việt Nam triển khai tốt nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định; hoan nghênh Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc”. Qua đó, tạo thuận lợi cho hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Đại sứ Hà Vĩ bày tỏ, Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước, trong đó có hợp tác về công nghệ, kỹ thuật đường sắt, mở rộng kết nối đường sắt hai nước đến lục địa Á, Âu; mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh năng lượng./.

Hà My
Từ khóa:
việt nam trung quốc Quan hệ Việt Trung Đại sứ Hà Vĩ Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ thủ tướng chính phủ

Bài liên quan

Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ

Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Lãnh đạo các nước Singapore, Thái Lan, Indonesia tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Lãnh đạo các nước Singapore, Thái Lan, Indonesia tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Dành cho bạn

Cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Củng cố niềm tin của nhà đầu tư

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Củng cố niềm tin của nhà đầu tư

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngành Thuế và Công an phối hợp xử lý nhiều vụ chuyển giá, trốn thuế, ngăn chặn thất thu ngân sách

Ngành Thuế và Công an phối hợp xử lý nhiều vụ chuyển giá, trốn thuế, ngăn chặn thất thu ngân sách

FPT trong "tâm điểm" bán ròng của khối ngoại

FPT trong "tâm điểm" bán ròng của khối ngoại

Đọc thêm

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

(TBTCO) - Sáng 12/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

(TBTCO) - Chiều 11/5, 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai tầng, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, kiều bào ta ở nước ngoài, cán bộ Mặt trận các cấp... đã dự phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 11/5/2026 về việc bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội.
Khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới

Khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới

(TBTCO) - Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Hoàn thành phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trước 20/5/2026

Hoàn thành phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trước 20/5/2026

(TBTCO) - Thủ tướng chỉ đạo các bộ khẩn trương triển khai, hướng dẫn thi hành các nghị quyết đã được Chính phủ ban hành về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hoàn thành trước ngày 20/5/2026.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

(TBTCO) - Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có bài viết về vai trò trung tâm, nòng cốt chính trị của tổ chức Mặt trận trong việc củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết.
Giai đoạn 2026 - 2030: Khẳng định năng lực kiến tạo của chính sách tài chính quốc gia

Giai đoạn 2026 - 2030: Khẳng định năng lực kiến tạo của chính sách tài chính quốc gia

(TBTCO) - Giai đoạn 2021 - 2025 đã chứng minh vai trò quan trọng của tài chính quốc gia trong ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ phục hồi. Nhưng giai đoạn 2026 - 2030 sẽ đòi hỏi cao hơn, tài chính vừa phải bảo đảm cân đối ngân sách, đồng thời phải trở thành động lực kiến tạo phát triển.
Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, mở rộng không gian hợp tác với Nam Á

Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, mở rộng không gian hợp tác với Nam Á

Trả lời báo chí về kết quả chuyến thăm Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết chuyến thăm đã tạo đột phá chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam với hai đối tác quan trọng tại Nam Á, với hàng loạt thỏa thuận, cam kết hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực chiến lược.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Củng cố niềm tin của nhà đầu tư

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Củng cố niềm tin của nhà đầu tư

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mong muốn Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững

Mong muốn Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững

Ngành Thuế và Công an phối hợp xử lý nhiều vụ chuyển giá, trốn thuế, ngăn chặn thất thu ngân sách

Ngành Thuế và Công an phối hợp xử lý nhiều vụ chuyển giá, trốn thuế, ngăn chặn thất thu ngân sách

FPT trong "tâm điểm" bán ròng của khối ngoại

FPT trong "tâm điểm" bán ròng của khối ngoại

Bất động sản phân hóa trước áp lực và sự xuất hiện của lực đỡ mới

Bất động sản phân hóa trước áp lực và sự xuất hiện của lực đỡ mới

Chứng khoán phái sinh ngày 12/5: Chênh lệch âm tiếp tục mở rộng, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 tiệm cận đỉnh cũ

Chứng khoán phái sinh ngày 12/5: Chênh lệch âm tiếp tục mở rộng, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 tiệm cận đỉnh cũ

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ