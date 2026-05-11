Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Dự Đại hội có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; các đồng chí Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Đức Thanh.

Tham dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị, các Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch, Ủy viên, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Mặt trận giai đoạn 2024 - 2026; thảo luận, thông qua mục tiêu và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031; thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI…

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đức Thanh.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã tham quan các gian trưng bày, triển lãm thành tựu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả công tác Mặt trận giai đoạn vừa qua; hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 33 vị, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 vị; thảo luận, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; nghe báo cáo tình hình đại biểu về dự Đại hội.

Tổng số đại biểu chính thức tham dự Đại hội là 1.136 vị. Về cơ cấu, thành phần, số đại biểu nữ chiếm hơn 33%, đại biểu là người ngoài Đảng chiếm hơn 46%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 24%, đại biểu các tôn giáo chiếm hơn 18%.

Đại hội thông qua Chương trình và Quy chế làm việc. Ảnh: Đức Thanh.

Có 17 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, 157 đại biểu là các doanh nghiệp, 360 đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách. Đại biểu có trình độ từ đại học trở lên chiếm khoảng 76%, trong đó có 67 giáo sư, phó giáo sư - tiến sĩ, 111 tiến sĩ, 316 thạc sĩ…

Đại biểu cao tuổi nhất tại Đại hội là Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, 97 tuổi; 2 đại biểu trẻ tuổi nhất sinh năm 2003.

Tiếp theo chương trình làm việc, Đại hội đã nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026; nghe Tờ trình, thảo luận và thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)./.