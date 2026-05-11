Thời sự

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Hà Phương

Hà Phương

18:31 | 11/05/2026
(TBTCO) - Chiều 11/5, 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai tầng, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, kiều bào ta ở nước ngoài, cán bộ Mặt trận các cấp... đã dự phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
aa

Dự Đại hội có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; các đồng chí Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Đức Thanh.

Tham dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị, các Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch, Ủy viên, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Mặt trận giai đoạn 2024 - 2026; thảo luận, thông qua mục tiêu và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031; thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI…

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đức Thanh.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã tham quan các gian trưng bày, triển lãm thành tựu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả công tác Mặt trận giai đoạn vừa qua; hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 33 vị, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 vị; thảo luận, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; nghe báo cáo tình hình đại biểu về dự Đại hội.

Tổng số đại biểu chính thức tham dự Đại hội là 1.136 vị. Về cơ cấu, thành phần, số đại biểu nữ chiếm hơn 33%, đại biểu là người ngoài Đảng chiếm hơn 46%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 24%, đại biểu các tôn giáo chiếm hơn 18%.

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI
Đại hội thông qua Chương trình và Quy chế làm việc. Ảnh: Đức Thanh.

Có 17 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, 157 đại biểu là các doanh nghiệp, 360 đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách. Đại biểu có trình độ từ đại học trở lên chiếm khoảng 76%, trong đó có 67 giáo sư, phó giáo sư - tiến sĩ, 111 tiến sĩ, 316 thạc sĩ…

Đại biểu cao tuổi nhất tại Đại hội là Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, 97 tuổi; 2 đại biểu trẻ tuổi nhất sinh năm 2003.

Tiếp theo chương trình làm việc, Đại hội đã nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026; nghe Tờ trình, thảo luận và thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)./.

Hà Phương
Từ khóa:
mặt trân tổ quốc việt nam Đại hội XI Phiên làm việc thứ nhất đại hội đại biểu toàn quốc

Bài liên quan

Khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới

Khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Đại hội lần thứ XIV của Đảng hoàn thành phiên họp trù bị

Đại hội lần thứ XIV của Đảng hoàn thành phiên họp trù bị

Dành cho bạn

Bộ Tài chính làm việc với S&P Global Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia năm 2026

Bộ Tài chính làm việc với S&P Global Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia năm 2026

Lạng Sơn: Thu nội địa 4 tháng tăng hơn 68% so với cùng kỳ

Lạng Sơn: Thu nội địa 4 tháng tăng hơn 68% so với cùng kỳ

Chứng khoán phái sinh ngày 11/5: Tăng vị thế nắm giữ khi VN30-Index quay đầu giảm

Chứng khoán phái sinh ngày 11/5: Tăng vị thế nắm giữ khi VN30-Index quay đầu giảm

Tỷ lệ LDR ngân hàng "big 4" áp sát ngưỡng 85%, đề xuất sửa đổi quy định về tiền gửi Kho bạc Nhà nước

Tỷ lệ LDR ngân hàng "big 4" áp sát ngưỡng 85%, đề xuất sửa đổi quy định về tiền gửi Kho bạc Nhà nước

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn ngắn tăng trở lại

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn ngắn tăng trở lại

Đọc thêm

Hoàn thành phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trước 20/5/2026

Hoàn thành phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trước 20/5/2026

(TBTCO) - Thủ tướng chỉ đạo các bộ khẩn trương triển khai, hướng dẫn thi hành các nghị quyết đã được Chính phủ ban hành về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hoàn thành trước ngày 20/5/2026.
Giai đoạn 2026 - 2030: Khẳng định năng lực kiến tạo của chính sách tài chính quốc gia

Giai đoạn 2026 - 2030: Khẳng định năng lực kiến tạo của chính sách tài chính quốc gia

(TBTCO) - Giai đoạn 2021 - 2025 đã chứng minh vai trò quan trọng của tài chính quốc gia trong ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ phục hồi. Nhưng giai đoạn 2026 - 2030 sẽ đòi hỏi cao hơn, tài chính vừa phải bảo đảm cân đối ngân sách, đồng thời phải trở thành động lực kiến tạo phát triển.
Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, mở rộng không gian hợp tác với Nam Á

Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, mở rộng không gian hợp tác với Nam Á

Trả lời báo chí về kết quả chuyến thăm Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết chuyến thăm đã tạo đột phá chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam với hai đối tác quan trọng tại Nam Á, với hàng loạt thỏa thuận, cam kết hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực chiến lược.
Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ

Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ

Chỉ trong vòng hơn 30 giờ đồng hồ, Thủ tướng Chính phủ đã có một lịch làm việc dày đặc với khoảng 20 hoạt động song phương và đa phương quan trọng, đem lại những kết quả hết sức thực chất, hiệu quả, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ, một thành viên tích cực, có trách nhiệm, nhiều đóng góp của cộng đồng ASEAN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Tối 8/5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Colombo của Sri Lanka về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5.
Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu mới

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu mới

(TBTCO) - Việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực quản trị, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước.
Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch lên tầm cao mới

Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch lên tầm cao mới

(TBTCO) - Tại Diễn đàn Hợp tác thương mại - đầu tư - du lịch Việt Nam - Sri Lanka, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả hơn, hướng tới khai thác tối đa tiềm năng về thương mại, logistics.
Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka

(TBTCO) - Việt Nam và Sri Lanka ra "Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8/5/2026". Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bản tuyên bố.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ Tài chính làm việc với S&P Global Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia năm 2026

Bộ Tài chính làm việc với S&P Global Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia năm 2026

Lạng Sơn: Thu nội địa 4 tháng tăng hơn 68% so với cùng kỳ

Lạng Sơn: Thu nội địa 4 tháng tăng hơn 68% so với cùng kỳ

Chứng khoán phái sinh ngày 11/5: Tăng vị thế nắm giữ khi VN30-Index quay đầu giảm

Chứng khoán phái sinh ngày 11/5: Tăng vị thế nắm giữ khi VN30-Index quay đầu giảm

Tỷ lệ LDR ngân hàng "big 4" áp sát ngưỡng 85%, đề xuất sửa đổi quy định về tiền gửi Kho bạc Nhà nước

Tỷ lệ LDR ngân hàng "big 4" áp sát ngưỡng 85%, đề xuất sửa đổi quy định về tiền gửi Kho bạc Nhà nước

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn ngắn tăng trở lại

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn ngắn tăng trở lại

Lực bán áp đảo, khối ngoại "chốt lời" cổ phiếu VHM

Lực bán áp đảo, khối ngoại "chốt lời" cổ phiếu VHM

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/5: Giá cà phê tăng phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu đi ngang ở vùng cao

Ngày 9/5: Giá cà phê tăng phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu đi ngang ở vùng cao

Tỷ giá USD hôm nay (9/5): USD tự do lao dốc gần 300 đồng tuần qua, DXY suy yếu lùi về dưới 98 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (9/5): USD tự do lao dốc gần 300 đồng tuần qua, DXY suy yếu lùi về dưới 98 điểm