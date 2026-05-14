Đối thoại

Từ kho dự phòng đến công cụ ổn định vĩ mô: Bước chuyển lớn của dự trữ quốc gia

Bài cuối: Hiện thực hóa mục tiêu đưa dự trữ thành nguồn lực chiến lược

Hoàng Yến

12:52 | 14/05/2026
(TBTCO) - Sự ra đời của Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đã đánh dấu một cột mốc lịch sử, làm thay đổi căn bản tư duy và định hướng của ngành Dự trữ. Xung quanh chủ đề này, phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh để làm rõ hơn những nội dung mới của chính sách dự trữ.
Bài 1: Nâng tầm vai trò của dự trữ quốc gia
Bài 2: Dự trữ chiến lược - thu hút nguồn lực xã hội, bảo đảm tự chủ quốc gia

PV: Thưa ông, thời gian qua, thuật ngữ “dự trữ chiến lược” được nhắc đến rất nhiều bên cạnh khái niệm dự trữ quốc gia truyền thống. Xin ông chia sẻ vì sao chúng ta phải đổi mới chính sách dự trữ trong giai đoạn hiện nay và ý nghĩa của sự chuyển đổi này là gì?

Ông Bùi Tuấn Minh

Ông Bùi Tuấn Minh: Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, thực chất, việc đổi mới chính sách dự trữ quốc gia là yêu cầu cấp thiết.

Trước đây, hệ thống dự trữ quốc gia của chúng ta mới chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ thông qua phương thức dự trữ bằng vật tư, thiết bị, hàng hóa phục vụ các yêu cầu đột xuất, cấp bách về thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, thế giới hiện nay đang trải qua những biến động nhanh chóng và khó lường, đặc trưng bởi xu hướng đa cực, cạnh tranh chiến lược gay gắt.

Trước bối cảnh đó, Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu mới: Dự trữ quốc gia không chỉ phục vụ cứu trợ khẩn cấp mà cần từng bước phát triển thành nguồn dự trữ chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, tài chính, năng lượng và lương thực, đồng thời hỗ trợ ổn định thị trường. Tại Kết luận số 115-KL/TW, Bộ Chính trị một lần nữa nhấn mạnh dự trữ phải trở thành công cụ phục vụ điều tiết thị trường để đảm bảo nền kinh tế vận hành ổn định, hiệu quả.

Đặc biệt, quy mô dự trữ của chúng ta hiện nay còn quá mỏng, dự toán chi mua hàng dự trữ quốc gia giai đoạn vừa qua chỉ chiếm khoảng 0,05% GDP. Đây là mức rất thấp để có thể can thiệp mạnh mẽ vào thị trường khi có sự cố. Do đó, Đảng và Nhà nước đã đặt mục tiêu chiến lược đầy tham vọng: phấn đấu tổng mức dự trữ quốc gia đạt tối thiểu 1% GDP vào năm 2030 và đạt 2% GDP vào năm 2045. Đổi mới chính sách là con đường duy nhất để chúng ta hiện thực hóa mục tiêu này, tạo ra năng lực phục hồi tốt trước những cú sốc kinh tế và xây dựng chiến lược phát triển tự chủ.

PV: Với mục tiêu nâng quy mô dự trữ lên 1 - 2% GDP, ngân sách nhà nước khó có thể gánh vác toàn bộ. Dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Dự trữ quốc gia 2025 cũng như dự thảo sửa đổi Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia nhấn mạnh đến việc thu hút khu vực tư nhân. Xin ông phân tích rõ hơn về sự tham gia của doanh nghiệp cùng với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này?

Ông Bùi Tuấn Minh: Việc mở ra hướng đi cho các kênh dự trữ chiến lược thực sự là một cơ hội rất tốt cho doanh nghiệp, đồng thời giúp đa dạng hóa nguồn lực và phương thức dự trữ chung. Đây là một bước tiến mang tính đột phá về tư duy kinh tế.

Thứ nhất, về mặt ý nghĩa, sự tham gia của doanh nghiệp giúp chúng ta giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn lực từ ngân sách, đồng thời tận dụng được hạ tầng kho bãi, nhân lực và công nghệ bảo quản tiên tiến của khu vực tư nhân. Nhà nước không cần phải bỏ ra 100% vốn để mua đứt hàng hóa và xây kho, mà có thể kết hợp dự trữ nhà nước với dự trữ xã hội hóa đối với hàng dự trữ chiến lược theo nguyên tắc thị trường.

Thứ hai, để khơi thông dòng vốn này, dự thảo các Nghị định đang thiết kế một loạt chính sách ưu đãi dành cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia.

Cụ thể, doanh nghiệp không phải chịu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu hàng dự trữ chiến lược; các chi phí có liên quan trực tiếp đến hoạt động nhập, xuất, mua, bán, bảo quản hàng dự trữ chiến lược của doanh nghiệp sẽ được giảm trừ chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Về đất đai, doanh nghiệp sẽ được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, hoặc cho thuê đất và miễn tiền thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng kho bãi bảo quản hàng dự trữ chiến lược. Về tài chính, doanh nghiệp được ưu tiên xem xét cho vay các gói vay ưu đãi lãi suất thấp từ ngân hàng chính sách khi vay vốn phục vụ hoạt động nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ chiến lược hoặc được cấp bảo lãnh tín dụng khi tham gia các hoạt động liên quan đến nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ chiến lược.

Khi doanh nghiệp và cơ quan quản lý đồng hành, chúng ta sẽ tạo ra một mạng lưới dự trữ trải rộng, linh hoạt, gắn liền với chuỗi cung ứng thực tế, từ đó nâng cao tính chủ động và tiết kiệm tối đa nguồn lực xã hội.

Điểm kho ĐK6.KV5 (điểm kho Điện Biên), Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V. Ảnh: Đức Thanh

PV: Chính sách đã mở đường, ưu đãi đã sẵn sàng. Vậy làm sao để những chính sách vĩ mô này thực sự đi vào cuộc sống, thưa ông? Trong tiến trình đó, Cục Dự trữ Nhà nước sẽ đóng vai trò như thế nào để hệ thống vận hành hiệu quả?

Ông Bùi Tuấn Minh: Để chính sách đi vào cuộc sống, chúng ta cần triển khai đồng bộ ba nhóm giải pháp cốt lõi: Phân cấp phân quyền, hiện đại hóa hạ tầng số, và kiện toàn vai trò quản lý nhà nước.

Trước hết là tăng cường phân cấp, phân quyền. Luật Dự trữ quốc gia mới và các dự thảo Nghị định hướng dẫn đã phân quyền triệt để thẩm quyền quyết định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia từ Thủ tướng Chính phủ xuống cho Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ. Điều này đảm bảo các cơ chế vận hành thực thi được thông thoáng, có thể triển khai được ngay, tăng tính chủ động cho các đơn vị trong thực tiễn xử lý các tình huống cấp bách.

Thứ hai là chuyển đổi số và hiện đại hóa. Chúng ta không thể quản lý một hệ thống dự trữ chiếm 1% GDP bằng phương pháp thủ công. Dự án “Xây dựng Trung tâm giám sát và điều hành Dự trữ quốc gia” được triển khai sẽ giúp quản lý, giám sát toàn trình các hoạt động dự trữ xuyên suốt từ trung ương đến địa phương trên môi trường số. Chúng ta cũng sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để dự báo nhu cầu và điều hành xuất cấp minh bạch, chính xác.

Về vai trò của Cục Dự trữ Nhà nước, chúng tôi là cơ quan trực tiếp tham mưu hoàn thiện thể chế nhằm cụ thể hóa các quan điểm, định hướng mới của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, Cục sẽ đảm nhận chức năng tham mưu giúp Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia. Vai trò của chúng tôi không chỉ là người “giữ kho” mà là người “nhạc trưởng” điều phối: từ việc rà soát danh mục hàng, xây dựng kế hoạch dự trữ, đến việc thực hiện kiểm tra chuyên ngành để kịp thời xử lý các vi phạm, đảm bảo không thất thoát tài sản nhà nước và duy trì sự minh bạch.

PV: Ông có kỳ vọng gì về tương lai của lĩnh vực dự trữ khi hệ thống chính sách mới về dự trữ quốc gia và dự trữ chiến lược được hoàn thiện?

Ông Bùi Tuấn Minh: Sự ra đời của Luật Dự trữ quốc gia 2025 và hệ thống các chính sách hướng dẫn thực thi mới là một dấu ấn đặc biệt quan trọng. Kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi là dự trữ quốc gia phải hướng tới mục tiêu đảm bảo chiến lược, tạo nền tảng để đất nước tự chủ chiến lược, nhất là tự chủ về an ninh kinh tế và quốc phòng, đặt trong bối cảnh tình hình mới của khu vực và thế giới.

Khi thể chế mới được hoàn thiện, chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ có một hệ thống dự trữ mạnh về quy mô, linh hoạt về phương thức và hiện đại về công nghệ. Hệ thống đó không chỉ làm tốt vai trò truyền thống là cứu trợ người dân khi thiên tai, thảm họa xảy ra, mà sẽ trở thành một nền tảng vững chắc, một tấm lá chắn an toàn bảo vệ nền kinh tế trước mọi cú sốc, đảm bảo sự phát triển bền vững và phồn vinh của đất nước trong kỷ nguyên mới.

PV: Xin cảm ơn ông.

Hoàng Yến
Từ "lợi thế uy tín" đến khả năng đầu tư: Việt Nam xây dựng Trung tâm tài chính cho nền kinh tế thực

Bài 2: Dự trữ chiến lược - thu hút nguồn lực xã hội, bảo đảm tự chủ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước mở thầu 253 gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026

Mastercard và MDP công bố hợp tác chiến lược

Tỷ giá USD hôm nay (14/5): USD tự do áp về sát ngân hàng, DXY lấy lại đà tăng khi Fed sắp có tân Chủ tịch

Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Tân Chủ tịch Kevin Warsh và phép thử với tính độc lập của Fed

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Xuất khẩu nông sản tăng trưởng hai con số: Gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường

(TBTCO) - Trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động và các thị trường ngày càng siết chặt tiêu chuẩn nhập khẩu, việc duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tháo gỡ các “nút thắt” trong chuỗi cung ứng. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) về giải pháp giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu nông sản trong thời gian tới.
(TBTCO) - Hàng chục nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đã được xác định chủ thể quản lý, nhưng một khối lượng lớn vẫn còn phải xử lý ở bước tiếp theo để đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả. Trong khi đó, yêu cầu hoàn thành xử lý trong quý II/2026 đang đến gần. Bà Trần Diệu An - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho rằng, nếu không có giải pháp đủ mạnh, đồng bộ và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, nguy cơ chậm tiến độ là rất rõ ràng.
(TBTCO) - Thị trường hơn 200 triệu người Hồi giáo tại Ấn Độ đang mở ra dư địa lớn cho hàng hóa Việt Nam, song kim ngạch xuất khẩu Halal vẫn còn khiêm tốn. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Đinh Công Hoàng - Trưởng Phòng Nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là “đòn bẩy” quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế Halal.
(TBTCO) - Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và 6 quy hoạch vùng thể hiện rõ quan điểm phát triển mới của Việt Nam trong giai đoạn tới. Những ngành động lực mới, các hành lang kinh tế chiến lược và định hướng lấy khoa học công nghệ làm trung tâm đang mở đường cho quá trình xác lập mô hình tăng trưởng của đất nước.
(TBTCO) - TS. Nguyễn Quốc Việt - Trưởng nhóm Nghiên cứu vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, khung pháp lý mới đang mở đường để doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò tiên phong, “sếu đầu đàn”. Bên cạnh tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước, chính sách cũng cần chuyển sang đo lường hiệu quả tổng thể, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, qua đó, tạo động lực thúc đẩy khu vực này đóng góp thực chất vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.
(TBTCO) - TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, ưu tiên chiến lược của ngành Tài chính trong giai đoạn mới là vừa bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia, vừa phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt của chính sách tài chính trong nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn lực công. Đây là yêu cầu có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
(TBTCO) - Việc xây dựng các sản phẩm tài chính chủ lực được xem là bước đi quan trọng để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) hình thành lợi thế cạnh tranh và thu hút dòng vốn quy mô lớn từ thị trường toàn cầu. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC trao đổi về vấn đề này.
(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 phản ánh quyết tâm rất lớn của Việt Nam trong việc tạo đà cho giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, theo GS.TS Tô Trung Thành - Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2026 không chỉ là phép thử đối với năng lực điều hành kinh tế vĩ mô, mà còn là phép thử của cải cách thể chế. Việc đạt được mục tiêu tăng trưởng cao phụ thuộc lớn vào khả năng triển khai hiệu quả các cải cách thể chế, nâng cao chất lượng chính sách.
