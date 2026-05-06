Đối thoại

Điều chỉnh quy hoạch quốc gia mở đường cho mô hình tăng trưởng mới

Hoàng Yến

15:18 | 06/05/2026
(TBTCO) - Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và 6 quy hoạch vùng thể hiện rõ quan điểm phát triển mới của Việt Nam trong giai đoạn tới. Những ngành động lực mới, các hành lang kinh tế chiến lược và định hướng lấy khoa học công nghệ làm trung tâm đang mở đường cho quá trình xác lập mô hình tăng trưởng của đất nước.
Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng

Bộ Tài chính mới đây đã tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. Bên lề hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã trao đổi với báo chí những thông tin cụ thể hơn về những nội dung mới trong lần điều chỉnh quy hoạch này.

PV: Thưa Thứ trưởng, xin ông cho biết quá trình điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và 6 quy hoạch vùng vừa qua đã được thực hiện như thế nào?

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Trong thời gian vừa qua, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có sự quan tâm rất đặc biệt đối với công tác quy hoạch, từ công tác thể chế cho đến công tác nội dung và tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính trong năm 2025 đã khẩn trương tổ chức triển khai lập điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và 6 quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương. Ảnh: Đức Thanh

Công tác điều chỉnh quy hoạch cũng đã diễn ra hết sức nghiêm túc, triển khai kịp thời và đã quán triệt tất cả những chỉ đạo, định hướng, các kết luận của Trung ương Đảng và Bộ Chính trị về định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, và cũng đã được thể hiện, cụ thể hóa trong bản quy hoạch điều chỉnh.

Quy hoạch tổng thể quốc gia điều chỉnh đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 252 năm 2025 và 6 quy hoạch vùng cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh trong tháng 4/2026. Như vậy là hệ thống “xương sườn” của các quy hoạch lớn của cả nước đã được hoàn thiện.

Tiếp theo đó, đến nay tại Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 cũng đã chỉ đạo các quy hoạch ngành, quy hoạch địa phương sẽ bám vào sự điều chỉnh của quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng để triển khai hoàn thiện, điều chỉnh quy hoạch của địa phương mình, ngành mình trong quý II năm 2026, nhằm tạo cơ sở vững chắc ngay từ đầu khi triển khai kế hoạch 5 năm 2026 - 2030.

PV: Trong lần điều chỉnh quy hoạch này, đâu là những điểm mới nổi bật, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Đợt điều chỉnh lần này đã thể hiện rất rõ nét những quan điểm chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển quốc gia trong thời gian tới, đặc biệt là những nội dung đột phá về tăng trưởng và phát triển.

Trong đó, quy hoạch tổng thể quốc gia được điều chỉnh đã được thể hiện một số điểm thay đổi mới và rất quan trọng.

Trước tiên là về quan điểm phát triển, quy hoạch đã được rà soát, điều chỉnh, cập nhật các quan điểm mới của Đảng ta trong phát triển đất nước ở kỷ nguyên mới. Đặc biệt là quan điểm về chuyển đổi mô hình tăng trưởng và lấy khoa học công nghệ làm trung tâm. Nội dung này là rất mới và đã tiếp thu, cụ thể hóa các quan điểm lớn của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị để đưa vào quy hoạch tổng thể quốc gia lần này. Đây cũng là một định hướng để chúng ta triển khai các bước cụ thể trong 5 năm tới, nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững.

Thay đổi tiếp theo liên quan đến các mục tiêu cụ thể. Trong quy hoạch đã quán triệt định hướng chỉ đạo của Trung ương về tăng trưởng nhanh trong giai đoạn tới, với mục tiêu là tốc độ tăng trưởng GRDP, GDP bình quân của cả nước là trên 10%/năm. Cùng với đó là một loạt các chỉ tiêu của các lĩnh vực, ngành cũng như các chỉ tiêu vĩ mô khác trong quy hoạch tổng thể quốc gia lần này cũng được điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời, các giải pháp thực hiện các mục tiêu lớn mà quy hoạch đã điều chỉnh cũng được bổ sung, cập nhật.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Mạnh Tuấn.

PV: Xin Thứ trưởng cho biết cụ thể hơn về các giải pháp thực hiện các mục tiêu lớn mà quy hoạch đã điều chỉnh?

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Trong lần điều chỉnh này có ba thay đổi lớn về giải pháp thực hiện.

Đầu tiên là bổ sung các ngành động lực thúc đẩy tăng trưởng mới. Bên cạnh việc tăng cường các giải pháp để thúc đẩy các ngành động lực truyền thống như công nghiệp chế biến, chế tạo hay các ngành dịch vụ, trong quy hoạch đã đưa vào những ngành mới nổi như công nghiệp chip bán dẫn hay những lĩnh vực trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đây là những bổ sung hết sức quan trọng gắn với quan điểm đổi mới mô hình tăng trưởng lấy khoa học công nghệ làm trọng tâm.

Thứ hai là gắn với điều chỉnh 6 vùng kinh tế - xã hội, bổ sung vùng động lực tăng trưởng khu vực Bắc Trung Bộ. Điều này gắn với việc điều chỉnh các địa giới hành chính, hợp nhất các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thứ ba là sẽ xây dựng một loạt các hành lang, các trục động lực kinh tế và gắn với các dự án hạ tầng quan trọng để thực hiện mục tiêu đột phá về hạ tầng, thúc đẩy các hành lang, các trục tăng trưởng trong cả nước.

PV: Vậy trong khâu tổ chức triển khai thực hiện có điểm gì mới hay không, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Lần điều chỉnh này cũng bổ sung điểm mới rất lớn trong khâu tổ chức triển khai thực hiện. Đó là có các danh mục dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch được ưu tiên phát triển, xây dựng trong giai đoạn tới đã được Trung ương quyết nghị và đưa vào chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 14.

Khi đã có danh mục các công trình trọng điểm trong thời gian tới, kèm theo đó sẽ là các cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực phục vụ cho việc thực hiện các dự án trọng điểm đó, cũng như sự quan tâm nhiều hơn nữa cho các dự án ưu tiên. Với những nội dung bổ sung như vậy, chắc chắn công tác triển khai thực hiện trong thời gian tới sẽ được đổi mới, cải thiện, nâng cao hiệu quả.

PV: Với những bổ sung quan trọng như vậy, vấn đề huy động nguồn lực để thực hiện sẽ được giải quyết như thế nào?

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Đây cũng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Hiện nay, đề án huy động nguồn lực vay trả nợ công của đất nước cũng như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 đã được Quốc hội thông qua.

Chính phủ đang tổ chức triển khai xây dựng chương trình hành động để thực hiện việc tăng cường các giải pháp huy động nguồn lực. Trong đó sẽ lấy nguồn lực công làm vốn mồi để kích hoạt cũng như huy động các nguồn lực khác trong xã hội bằng nhiều phương thức đầu tư linh hoạt như đầu tư công, đầu tư PPP, đầu tư tư nhân để thực hiện cho được các dự án ưu tiên đã được Trung ương quyết nghị.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng./.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Bộ Tài chính đang tích cực triển khai các nhiệm vụ để tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực theo định hướng quy hoạch. Đồng thời, sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch và kế hoạch đầu tư công, kế hoạch tài chính, ngân sách nhằm cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình, dự án thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.
Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

(TBTCO) - Thị trường hơn 200 triệu người Hồi giáo tại Ấn Độ đang mở ra dư địa lớn cho hàng hóa Việt Nam, song kim ngạch xuất khẩu Halal vẫn còn khiêm tốn. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Đinh Công Hoàng - Trưởng Phòng Nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là “đòn bẩy” quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế Halal.
(TBTCO) - TS. Nguyễn Quốc Việt - Trưởng nhóm Nghiên cứu vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, khung pháp lý mới đang mở đường để doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò tiên phong, “sếu đầu đàn”. Bên cạnh tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước, chính sách cũng cần chuyển sang đo lường hiệu quả tổng thể, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, qua đó, tạo động lực thúc đẩy khu vực này đóng góp thực chất vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.
(TBTCO) - TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, ưu tiên chiến lược của ngành Tài chính trong giai đoạn mới là vừa bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia, vừa phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt của chính sách tài chính trong nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn lực công. Đây là yêu cầu có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
(TBTCO) - Việc xây dựng các sản phẩm tài chính chủ lực được xem là bước đi quan trọng để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) hình thành lợi thế cạnh tranh và thu hút dòng vốn quy mô lớn từ thị trường toàn cầu. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC trao đổi về vấn đề này.
(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 phản ánh quyết tâm rất lớn của Việt Nam trong việc tạo đà cho giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, theo GS.TS Tô Trung Thành - Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2026 không chỉ là phép thử đối với năng lực điều hành kinh tế vĩ mô, mà còn là phép thử của cải cách thể chế. Việc đạt được mục tiêu tăng trưởng cao phụ thuộc lớn vào khả năng triển khai hiệu quả các cải cách thể chế, nâng cao chất lượng chính sách.
(TBTCO) - Thị trường bất động sản năm 2026 đang đứng trước nhiều chuyển động lớn khi các yếu tố vĩ mô, chính sách và chi phí đầu vào đồng thời tác động. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Lê Dung - Trưởng Bộ phận Tư vấn Đầu tư, Savills Hà Nội đã chia sẻ góc nhìn về diễn biến thị trường và chiến lược thích ứng trong bối cảnh mới.
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên bên lề Tọa đàm “Phòng chống thuốc lá lậu - Thực trạng và hành lang pháp lý trong tình hình mới”, bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, cần sớm hoàn thiện khung chính sách pháp luật theo hướng tăng mạnh chế tài xử phạt để chống buôn lậu thuốc lá, chống thất thu ngân sách.
(TBTCO) - TS. Nguyễn Quốc Việt - Trưởng nhóm Nghiên cứu vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, để cải thiện hệ số sử dụng vốn (ICOR), cần tái cơ cấu đầu tư công theo hướng có trọng tâm, tránh dàn trải, đồng thời bảo đảm cân đối vĩ mô. Đầu tư công phải đóng vai trò “vốn mồi” để cùng khu vực tư nhân kéo giảm ICOR, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, chuyển dịch tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu.
