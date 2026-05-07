Khởi công Cụm công nghiệp Thống Nhất 1, mở hướng phát triển công nghiệp xanh tại Lào Cai

11:41 | 07/05/2026
(TBTCO) - Ngày 7/5, tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, đã diễn ra lễ khởi công Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thống Nhất 1. Dự án có quy mô 74,95 ha, tổng mức đầu tư 860 tỷ đồng, được định hướng trở thành cụm công nghiệp sinh thái, vận hành theo mô hình kinh tế tuần hoàn và tiêu chuẩn ESG.
Lễ khởi công không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của một dự án hạ tầng công nghiệp mới, mà còn thể hiện quyết tâm hình thành hệ sinh thái sản xuất xanh tại khu vực cửa ngõ phía Bắc, nơi có nhiều lợi thế về giao thương, logistics và kết nối xuyên biên giới.

Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 được triển khai tại xã Gia Phú, với định hướng thu hút các ngành chế biến nông - lâm sản, thực phẩm, dược liệu; sản xuất nội thất, đồ gỗ; công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, điện lạnh và may mặc. Đây là các nhóm ngành phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp xanh, tạo giá trị gia tăng cao và sử dụng nhiều lao động địa phương. Khi đi vào vận hành từ quý I/2027, dự án được kỳ vọng tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, đóng góp vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp, tăng thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Gia Phú cùng các khu vực lân cận.

Phối cảnh dự án Cụm công nghiệp Thống Nhất 1

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai, đánh giá cao ý nghĩa của dự án đối với định hướng phát triển công nghiệp của địa phương. Ông nhấn mạnh: “CCN Thống Nhất 1 không chỉ đơn thuần là một dự án hạ tầng, mà là điểm khởi đầu cho một hệ sinh thái công nghiệp - logistics mới theo hướng xanh và bền vững của tỉnh. Việc hoàn thiện 100% công tác giải phóng mặt bằng trước khi khởi công là một nỗ lực lớn, cam kết của tỉnh Lào Cai nhằm tạo đà cho dự án về đích đúng tiến độ.”

Lễ khởi công Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thống Nhất 1.Ảnh CTV

Điểm khác biệt của dự án nằm ở định hướng sinh thái ngay từ quy hoạch ban đầu. Theo đại diện chủ đầu tư, dự án dành khoảng 13% diện tích cho cây xanh; đồng thời đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gồm hệ thống xử lý nước thải công suất 2.000 m³/ngày đêm, cấp nước 25.000 m3/ngày đêm và trạm điện 252 MVA. Đây được xem là nền tảng để cụm công nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các nhà đầu tư quốc tế về môi trường, quản trị và phát triển bền vững.

Ông Phạm Quốc Việt - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp Lào Cai, chia sẻ: “Chúng tôi cam kết không chỉ xây dựng hạ tầng, mà là thiết lập một hệ sinh thái công nghiệp tuần hoàn ngay từ đầu tại Lào Cai. Chúng tôi sẽ triển khai dự án với chất lượng cao nhất, tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường”.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược của chủ đầu tư với một số doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh CTV

Lễ khởi công diễn ra ngay sau Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 tổ chức chiều 6/5. Hội nghị thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có đại diện chính quyền các huyện thuộc tỉnh Vân Nam và các đối tác Trung Quốc. Hiện Lào Cai đang có lợi thế lớn khi nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, kết nối thuận lợi với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cửa khẩu quốc tế Kim Thành và mạng lưới giao thông sang Tây Nam Trung Quốc.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Chiến - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai, nhận định dự án có tính sẵn sàng cao nhờ công tác mặt bằng đã hoàn tất. “Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 là một cơ hội đầu tư cụ thể, sẵn sàng và có tính khả thi cao, với lợi thế đặc biệt là đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư có thể triển khai dự án trong thời gian ngắn nhất” - ông Chiến nhấn mạnh.

Đại diện Sở Công thương cũng cho rằng vị trí của dự án giúp doanh nghiệp tận dụng nguồn nguyên liệu nông - lâm sản phong phú của khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, đồng thời thuận tiện tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, ASEAN và xuất khẩu trở lại Trung Quốc. Đây là lợi thế quan trọng để Thống Nhất 1 phát triển các ngành chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ và logistics gắn với thương mại xuyên biên giới.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 860 tỷ đồng, mặt bằng đã sẵn sàng và định hướng phát triển theo chuẩn ESG, Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 được kỳ vọng trở thành hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp - logistics xanh tại Lào Cai. Dự án không chỉ mở thêm không gian sản xuất mới, mà còn góp phần cụ thể hóa mục tiêu thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, thân thiện môi trường và phát triển bền vững tại khu vực cửa ngõ giao thương quốc tế phía Bắc.

Ngay tại lễ khởi công, chủ đầu tư đã ký kết hợp tác với một số doanh nghiệp đến từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, gồm Công ty TNHH Công nghệ nông nghiệp Hồng Phi - Khu thí điểm tự do Vân Nam, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Việt Hải Hà Khẩu, Công ty TNHH Thương mại điện tử xuyên biên giới MUABAY và Công ty cổ phần HUASHUO Việt Nam. Ngoài ra, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp Lào Cai cũng ký kết với Công ty cổ phần NCK Land nhằm triển khai các hoạt động, dịch vụ xúc tiến đầu tư vào dự án.
Tiến Dũng
Tỉnh Gia Lai sẽ đưa ra đấu giá 4 mỏ đá làm ốp lát; 25 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường; 24 mỏ cát xây dựng; 39 mỏ đất làm vật liệu san lấp; 8 mỏ đất sét làm gạch. Dự kiến số tiền thu về hơn 630 tỷ đồng.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, việc triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị; bảo đảm luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của Hà Nội trong thời gian tới.
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư rà soát từng dự án, xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, thủ tục, đấu thầu và tổ chức thi công nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026.
(TBTCO) - Việc Việt Nam bị xếp vào nhóm “Quốc gia nước ngoài ưu tiên” trong Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 của Hoa Kỳ đặt ra rủi ro thương mại tiềm ẩn, thậm chí có thể dẫn tới các biện pháp bất lợi. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần chủ động rà soát, nâng cao tuân thủ sở hữu trí tuệ để giảm thiểu rủi ro và duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu.
Loạt dự án Nhiệt điện sử dụng khí hóa lỏng LNG công suất từ 1.500 - 2.250 MW/nhà máy đang được thu hút đầu tư từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng. Với mục tiêu hoàn thành trước ngày 1/1/2031 để hưởng cơ chế giá ưu đãi, một số dự án đang được khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tiến độ các dự án này có khả thi hay không còn tùy thuộc vào tác động của chính sách từ Nghị định 56/2025/NĐ-CP và Nghị định 100/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án.
(TBTCO) - Thị trường hơn 200 triệu người Hồi giáo tại Ấn Độ đang mở ra dư địa lớn cho hàng hóa Việt Nam, song kim ngạch xuất khẩu Halal vẫn còn khiêm tốn. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Đinh Công Hoàng - Trưởng Phòng Nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là “đòn bẩy” quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế Halal.
(TBTCO) - Công nghệ số, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ hàng không và vũ trụ, công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị… được xác định thuộc Danh mục công nghệ chiến lược của Việt Nam, theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
