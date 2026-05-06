Nhiệt điện LNG ngóng chờ chính sách

Nhộn nhịp dự án

Nghi Sơn - một khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực của tỉnh Thanh Hóa nổi bật là dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn đang đứng trước cơ hội thu hút thêm “đại” dự án nhiệt điện LNG. Ban Quản lý KKT này cho biết, nhiệt điện LNG Nghi Sơn diện tích khoảng 68,2 ha, tổng mức đầu tư hơn 57.524 tỷ đồng (khoảng 2,2 tỷ USD) đang được hoàn thiện hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư. Với công suất 1.500 MW, mỗi năm nhiệt điện LNG Nghi Sơn sẽ đóng góp khoảng 9 tỷ kWh/năm. Theo tính toán của SK Innovation (doanh nghiệp Hàn Quốc từng đề xuất thực hiện dự án), sau khi dự án đi vào hoạt động, gần 80.000 tỷ đồng sẽ được đóng góp vào ngân sách nhà nước trong suốt vòng đời.

Ngay bên cạnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An cũng đã đón nhận dự án LNG đầu tiên tại Quỳnh Lập do Liên doanh Công ty SK Innovation - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty TNHH Mía đường Nghệ An thực hiện. Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có tổng vốn đầu tư 59.372 tỷ đồng, tổng diện tích đất và mặt biển 152,88ha, công suất ở ngưỡng phát điện 1.500MW. Vào cuối tháng 4/2026, LNG Quỳnh Lập đạt được mốc tiến độ mới với việc nhận chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu Liên doanh đầu tư phối hợp với tỉnh khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch chi tiết; nghiên cứu khả thi; đánh giá tác động môi trường trước 30/6/2026 để tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Trước mắt, theo kế hoạch dự kiến, chủ đầu tư phối hợp với địa phương tổ chức công bố dự án và kế hoạch các bước triển khai dự án vào dịp 19/5, song song hoàn thành các thủ tục đầu tư, đủ điều kiện tiến tới chính thức khởi công xây dựng, đưa dự án vào vận hành trước năm 2030.

Tại Hà Tĩnh, trong văn bản đã được gửi đến Chính phủ, Bộ Công thương, Hà Tĩnh đề xuất Dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG Vũng Áng III, 1.500MW giai đoạn đến 2030. Để tăng tính thuyết phục, đề xuất nêu rõ vị trí quy hoạch nhiệt điện LNG Vũng Áng III có lợi thế Cảng nước sâu Sơn Dương, quỹ đất cơ bản đã giải phóng mặt bằng (diện tích khoảng 164ha), điều kiện đấu nối và giải tỏa công suất thuận lợi và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác cho việc triển khai. Đề xuất cũng giới thiệu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) là nhà đầu tư chính.

Cũng thuộc vùng Bắc Trung Bộ, tại tỉnh Quảng Trị, dự án LNG Quảng Trạch II đang trên đà tăng tốc khi giữa tháng 2/2026, Ban QLDA Điện 2 và Liên danh Nhà thầu POWERCHINA - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã hoàn tất Hợp đồng gói thầu EPC (Thiết kế - Cung cấp thiết bị - Thi công xây dựng - Thử nghiệm, nghiệm thu) trị giá hơn 25.202 nghìn tỷ đồng cho Dự án thành phần 1 thuộc hạng mục Nhà máy điện/tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỷ đồng toàn dự án. Bên cạnh LNG Quảng Trạch II, dự án LNG Quảng Trạch III cũng đang được triển khai trên tổng diện tích khoảng 74ha, tổng mức đầu tư sơ bộ 41.826 tỷ đồng.

Góp vào các dự án nhiệt điện LNG, tại KKT Đông Nam Quảng Trị, liên danh Tập đoàn T&T - Công ty CP Năng lượng Hanwha (HEC) - Tổng công ty Khí Hàn Quốc (KOGAS) - Tổng công ty Điện lực Nam Hàn Quốc (KOSPO) cũng đang triển khai Dự án LNG Hải Lăng theo 2 giai đoạn với tổng công suất 3.600 - 4.500 MW, tổng vốn đầu tư 59.202 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Liên danh nhà đầu tư để thực hiện dự án là hơn 14.800 tỷ đồng; vốn huy động là 44.401 tỷ đồng.

LNG Cà Ná, công suất 1.500 MW là dự án có bước chuyển tiến độ tốt nhất gần đây sau LNG Hiệp Phước 1 đang thi công

Tại Miền Trung, bước chuyển gần đây nhất là LNG Cà Ná, công suất 1.500 MW, diện tích sử dụng đất 139,76 ha, tổng mức đầu tư 57.835 tỷ đồng tại Khánh Hòa khi giữa tháng 4/2026, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp Liên danh Trung Nam - Sideros River đã hoàn tất Hợp đồng đầu tư kinh doanh dự án này và hợp đồng tín dụng Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1.

Ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao vai trò của LNG Cà Ná vào chuỗi giá trị năng lượng, năng lực cạnh tranh và là tiền đề hình thành trung tâm kho cảng LNG cho khu vực miền Trung và miền Nam tại đây.

Đối với Lâm Đồng, sự hiện diện của 2 dự án nhiệt điện LNG Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ thuộc Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ có tổng công suất 4.500MW (mỗi dự án 2.250MW) đi kèm “bảo chứng” các nhà đầu tư đang được địa phương kỳ vọng có bước đột phá về dự án năng lượng và hạ tầng năng lượng. Theo đó, LNG Sơn Mỹ I, II đầu tư theo phương thức PPP (Hợp đồng BOT). Sơn Mỹ I do EDF (Pháp) - Kyushu Electric - Sojitz (Nhật Bản) cùng đối tác Việt Nam thực hiện; LNG Sơn Mỹ II do Tập đoàn AES (Hoa Kỳ) làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư của hai dự án ước tính gần 100.000 tỷ đồng.

Tháo gỡ nút thắt

TS. Nguyễn Huy Hoạch - chuyên gia Hội đồng khoa học Hiệp hội Năng lượng Việt Nam để kịp hoàn thành phát điện trước ngày 1/1/2031, nhiều nút thắt cần được tháo gỡ đối với các dự án nhiệt điện LNG. Trong đó, hợp đồng mua bán điện (PPA); điều kiện vay vốn, cung cấp LNG, thiết bị, hạ tầng… Đặc biệt, nhiều nhà đầu tư cho rằng, nếu đến giữa năm 2026 chưa hoàn tất được thỏa thuận PPA, tất cả các dự án điện LNG đang đầu tư xây dựng không thể hoàn thành trước ngày 1/1/2031 để được hưởng các quy định ưu đãi theo Nghị định số 56/2025/NĐ.

Đơn cử như tại nhiệt điện LNG Sơn Mỹ I, liên danh nhà đầu tư phản ánh thiếu cơ chế bảo lãnh vốn vay và khung pháp lý đảm bảo tài chính, đặc biệt liên quan đến cam kết của Chính phủ, Bộ Công thương và hợp đồng mua bán điện. Còn Sơn Mỹ II chưa có quy định rõ ràng về bảo lãnh của Chính phủ đối với các nghĩa vụ trong hợp đồng BOT, cũng như trách nhiệm của các doanh nghiệp nhà nước tham gia dự án. Ngoài ra, cơ chế giá điện và phân bổ rủi ro trong hợp đồng mua bán điện (PPA) chưa đủ hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư và huy động vốn quốc tế.

Những khó khăn này đang được Bộ Công thương ghi nhận và hoàn thiện bản tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định 56 sửa đổi, bổ sung và Nghị định 100/2025/NĐ-CP với trọng tâm là hoàn thiện cơ chế pháp lý cho các dự án điện khí sử dụng LNG nhập khẩu, đặc biệt là quy định về sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn (Qc).

Theo Bộ Công thương, để đảm bảo dòng tiền ổn định cho các nhà đầu tư, cơ quan soạn thảo đề xuất điều chỉnh mức Qc được đề xuất tăng từ 65% lên 75% sản lượng điện phát bình quân nhiều năm, kéo dài từ tối đa từ 10 năm lên 15 năm. Mặc dù nhận được sự đồng thuận về tính cần thiết của việc sửa đổi, nhưng mức tỷ lệ 75% vẫn đang nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng các nhà đầu tư nước ngoài đã kiến nghị nâng tỷ lệ Qc lên mức 85 - 95% với thời hạn 20 - 25 năm. Tuy nhiên, Bộ Công thương cho rằng các nội dung đề nghị này này nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của nghị định lần này./.