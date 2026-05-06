Đầu tư

Nhiệt điện LNG ngóng chờ chính sách

Hà Minh

22:29 | 06/05/2026
Loạt dự án Nhiệt điện sử dụng khí hóa lỏng LNG công suất từ 1.500 - 2.250 MW/nhà máy đang được thu hút đầu tư từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng. Với mục tiêu hoàn thành trước ngày 1/1/2031 để hưởng cơ chế giá ưu đãi, một số dự án đang được khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tiến độ các dự án này có khả thi hay không còn tùy thuộc vào tác động của chính sách từ Nghị định 56/2025/NĐ-CP và Nghị định 100/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án.
Nhộn nhịp dự án

Nghi Sơn - một khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực của tỉnh Thanh Hóa nổi bật là dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn đang đứng trước cơ hội thu hút thêm “đại” dự án nhiệt điện LNG. Ban Quản lý KKT này cho biết, nhiệt điện LNG Nghi Sơn diện tích khoảng 68,2 ha, tổng mức đầu tư hơn 57.524 tỷ đồng (khoảng 2,2 tỷ USD) đang được hoàn thiện hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư. Với công suất 1.500 MW, mỗi năm nhiệt điện LNG Nghi Sơn sẽ đóng góp khoảng 9 tỷ kWh/năm. Theo tính toán của SK Innovation (doanh nghiệp Hàn Quốc từng đề xuất thực hiện dự án), sau khi dự án đi vào hoạt động, gần 80.000 tỷ đồng sẽ được đóng góp vào ngân sách nhà nước trong suốt vòng đời.

Ngay bên cạnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An cũng đã đón nhận dự án LNG đầu tiên tại Quỳnh Lập do Liên doanh Công ty SK Innovation - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty TNHH Mía đường Nghệ An thực hiện. Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có tổng vốn đầu tư 59.372 tỷ đồng, tổng diện tích đất và mặt biển 152,88ha, công suất ở ngưỡng phát điện 1.500MW. Vào cuối tháng 4/2026, LNG Quỳnh Lập đạt được mốc tiến độ mới với việc nhận chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu Liên doanh đầu tư phối hợp với tỉnh khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch chi tiết; nghiên cứu khả thi; đánh giá tác động môi trường trước 30/6/2026 để tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Trước mắt, theo kế hoạch dự kiến, chủ đầu tư phối hợp với địa phương tổ chức công bố dự án và kế hoạch các bước triển khai dự án vào dịp 19/5, song song hoàn thành các thủ tục đầu tư, đủ điều kiện tiến tới chính thức khởi công xây dựng, đưa dự án vào vận hành trước năm 2030.

Tại Hà Tĩnh, trong văn bản đã được gửi đến Chính phủ, Bộ Công thương, Hà Tĩnh đề xuất Dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG Vũng Áng III, 1.500MW giai đoạn đến 2030. Để tăng tính thuyết phục, đề xuất nêu rõ vị trí quy hoạch nhiệt điện LNG Vũng Áng III có lợi thế Cảng nước sâu Sơn Dương, quỹ đất cơ bản đã giải phóng mặt bằng (diện tích khoảng 164ha), điều kiện đấu nối và giải tỏa công suất thuận lợi và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác cho việc triển khai. Đề xuất cũng giới thiệu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) là nhà đầu tư chính.

Cũng thuộc vùng Bắc Trung Bộ, tại tỉnh Quảng Trị, dự án LNG Quảng Trạch II đang trên đà tăng tốc khi giữa tháng 2/2026, Ban QLDA Điện 2 và Liên danh Nhà thầu POWERCHINA - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã hoàn tất Hợp đồng gói thầu EPC (Thiết kế - Cung cấp thiết bị - Thi công xây dựng - Thử nghiệm, nghiệm thu) trị giá hơn 25.202 nghìn tỷ đồng cho Dự án thành phần 1 thuộc hạng mục Nhà máy điện/tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỷ đồng toàn dự án. Bên cạnh LNG Quảng Trạch II, dự án LNG Quảng Trạch III cũng đang được triển khai trên tổng diện tích khoảng 74ha, tổng mức đầu tư sơ bộ 41.826 tỷ đồng.

Góp vào các dự án nhiệt điện LNG, tại KKT Đông Nam Quảng Trị, liên danh Tập đoàn T&T - Công ty CP Năng lượng Hanwha (HEC) - Tổng công ty Khí Hàn Quốc (KOGAS) - Tổng công ty Điện lực Nam Hàn Quốc (KOSPO) cũng đang triển khai Dự án LNG Hải Lăng theo 2 giai đoạn với tổng công suất 3.600 - 4.500 MW, tổng vốn đầu tư 59.202 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Liên danh nhà đầu tư để thực hiện dự án là hơn 14.800 tỷ đồng; vốn huy động là 44.401 tỷ đồng.

LNG Cà Ná, công suất 1.500 MW là dự án có bước chuyển tiến độ tốt nhất gần đây sau LNG Hiệp Phước 1 đang thi công

Tại Miền Trung, bước chuyển gần đây nhất là LNG Cà Ná, công suất 1.500 MW, diện tích sử dụng đất 139,76 ha, tổng mức đầu tư 57.835 tỷ đồng tại Khánh Hòa khi giữa tháng 4/2026, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp Liên danh Trung Nam - Sideros River đã hoàn tất Hợp đồng đầu tư kinh doanh dự án này và hợp đồng tín dụng Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1.

Ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao vai trò của LNG Cà Ná vào chuỗi giá trị năng lượng, năng lực cạnh tranh và là tiền đề hình thành trung tâm kho cảng LNG cho khu vực miền Trung và miền Nam tại đây.

Đối với Lâm Đồng, sự hiện diện của 2 dự án nhiệt điện LNG Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ thuộc Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ có tổng công suất 4.500MW (mỗi dự án 2.250MW) đi kèm “bảo chứng” các nhà đầu tư đang được địa phương kỳ vọng có bước đột phá về dự án năng lượng và hạ tầng năng lượng. Theo đó, LNG Sơn Mỹ I, II đầu tư theo phương thức PPP (Hợp đồng BOT). Sơn Mỹ I do EDF (Pháp) - Kyushu Electric - Sojitz (Nhật Bản) cùng đối tác Việt Nam thực hiện; LNG Sơn Mỹ II do Tập đoàn AES (Hoa Kỳ) làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư của hai dự án ước tính gần 100.000 tỷ đồng.

Tháo gỡ nút thắt

TS. Nguyễn Huy Hoạch - chuyên gia Hội đồng khoa học Hiệp hội Năng lượng Việt Nam để kịp hoàn thành phát điện trước ngày 1/1/2031, nhiều nút thắt cần được tháo gỡ đối với các dự án nhiệt điện LNG. Trong đó, hợp đồng mua bán điện (PPA); điều kiện vay vốn, cung cấp LNG, thiết bị, hạ tầng… Đặc biệt, nhiều nhà đầu tư cho rằng, nếu đến giữa năm 2026 chưa hoàn tất được thỏa thuận PPA, tất cả các dự án điện LNG đang đầu tư xây dựng không thể hoàn thành trước ngày 1/1/2031 để được hưởng các quy định ưu đãi theo Nghị định số 56/2025/NĐ.

Đơn cử như tại nhiệt điện LNG Sơn Mỹ I, liên danh nhà đầu tư phản ánh thiếu cơ chế bảo lãnh vốn vay và khung pháp lý đảm bảo tài chính, đặc biệt liên quan đến cam kết của Chính phủ, Bộ Công thương và hợp đồng mua bán điện. Còn Sơn Mỹ II chưa có quy định rõ ràng về bảo lãnh của Chính phủ đối với các nghĩa vụ trong hợp đồng BOT, cũng như trách nhiệm của các doanh nghiệp nhà nước tham gia dự án. Ngoài ra, cơ chế giá điện và phân bổ rủi ro trong hợp đồng mua bán điện (PPA) chưa đủ hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư và huy động vốn quốc tế.

Những khó khăn này đang được Bộ Công thương ghi nhận và hoàn thiện bản tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định 56 sửa đổi, bổ sung và Nghị định 100/2025/NĐ-CP với trọng tâm là hoàn thiện cơ chế pháp lý cho các dự án điện khí sử dụng LNG nhập khẩu, đặc biệt là quy định về sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn (Qc).

Theo Bộ Công thương, để đảm bảo dòng tiền ổn định cho các nhà đầu tư, cơ quan soạn thảo đề xuất điều chỉnh mức Qc được đề xuất tăng từ 65% lên 75% sản lượng điện phát bình quân nhiều năm, kéo dài từ tối đa từ 10 năm lên 15 năm. Mặc dù nhận được sự đồng thuận về tính cần thiết của việc sửa đổi, nhưng mức tỷ lệ 75% vẫn đang nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng các nhà đầu tư nước ngoài đã kiến nghị nâng tỷ lệ Qc lên mức 85 - 95% với thời hạn 20 - 25 năm. Tuy nhiên, Bộ Công thương cho rằng các nội dung đề nghị này này nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của nghị định lần này./.

Theo quy hoạch điện VIII (điều chỉnh) đến năm 2030 nhiệt điện LNG sẽ đạt công suất 22.524 MW, chiếm khoảng 9,5 - 12,3% tỷ trọng hệ thống điện quốc gia. Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ dự án điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4, công suất 1.624 MW chính thức vận hành thương mại đầu năm 2026; Dự án điện Hiệp Phước đầu tư theo hình thức BOO, vốn đầu tư khoảng 18.911 tỷ đồng, công suất lắp đặt 1.200 MW (giai đoạn 1) đang được xây dựng, các dự án khác trong tổng 22.540 MW vẫn còn trong các bước lựa chọn chủ đầu tư, hoặc chuẩn bị đầu tư.
Từ khóa:
điện khí LNG LNG Quảng Trạch II Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

(TBTCO) - Thị trường hơn 200 triệu người Hồi giáo tại Ấn Độ đang mở ra dư địa lớn cho hàng hóa Việt Nam, song kim ngạch xuất khẩu Halal vẫn còn khiêm tốn. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Đinh Công Hoàng - Trưởng Phòng Nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là "đòn bẩy" quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế Halal.
(TBTCO) - Công nghệ số, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ hàng không và vũ trụ, công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị… được xác định thuộc Danh mục công nghệ chiến lược của Việt Nam, theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
(TBTCO) - Một phiên bản mới của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA) được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ấn Độ, mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp.
Di sản đang là "tài sản cốt lõi" để phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và thể thao nhưng Huế vẫn chưa có sự đầu tư xứng đáng để chuyển hóa di sản thành các sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao.
(TBTCO) - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tin tưởng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia, định hình khuôn khổ hợp tác ở mức cao hơn, đem lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước.
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.
(TBTCO) - Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ đang tăng tốc mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong hợp tác kinh tế khu vực châu Á. Với kim ngạch song phương năm 2025 đạt hơn 16,4 tỷ USD và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số trong những tháng đầu năm 2026, dư địa mở rộng thị trường vẫn còn rất lớn.
(TBTCO) - Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, riêng quý II cần đạt mức tăng trưởng trên 10% - một thách thức lớn nếu không có các giải pháp đột phá. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.
