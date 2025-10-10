Hưng Yên: Khởi công, khánh thành 2 dự án trọng điểm với tổng vốn 51.800 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 10/10, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình và khánh thành tuyến đường bộ ven biển. Đây là các dự án trọng điểm mang tính chiến lược tính chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình được xây dựng trên diện tích 269,43 ha tại xã Thái Đô (Thái Thụy), tỉnh Hưng Yên có tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD. Dự án do liên danh Tập đoàn Tokyo gas, Công ty Điện lực Kyuden của Nhật Bản và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam thực hiện.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình có tổng mức đầu tư hơn 47.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 2 tỷ USD), với công suất thiết kế 1.500 MW. Dự án gồm hai tổ máy tuabin khí chu trình hỗn hợp hiệu suất cao, sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – giúp giảm mạnh phát thải CO₂, NOx, PM 2.5, không phát thải SO₂, phù hợp cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 theo tuyên bố của Việt Nam tại COP26.

Các đại biểu nhấn nút chính thức khởi công Dự án nhiệt điện LNG Thái Bình. Ảnh: P.L

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nhắc lại kết quả trong chuyến thăm Việt Nam của Ngài Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru hồi tháng 4 năm nay. Trong khuôn khổ chuyến thăm hai nước đã ký biên bản ghi nhớ về 15 dự án thí điểm được ưu tiên thảo luận trong khuôn khổ Cộng đồng Châu Á phát thải ròng bằng 0 (Asia Zero Emission Community). Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG cũng nằm trong số đó, là minh chứng cho một dự án được kỳ vọng rất lớn từ cả hai phía Việt Nam và Nhật Bản.

Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình sẽ cung cấp 6 - 10 tỷ kWh điện mỗi năm.

Khi đi vào hoạt động, dự kiến sẽ tạo ra khoảng 2.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và 300 việc làm thường xuyên khi vận hành, đóng góp cho ngân sách khoảng 3.000 tỷ đồng/năm trong 25 năm.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dự án sẽ bổ sung nguồn điện khí hóa lỏng (LNG) sạch, ổn định cho hệ thống điện miền Bắc, giúp giảm dần sự phụ thuộc vào nhiệt điện than, đồng thời nâng cao tính linh hoạt, an toàn và bền vững của hệ thống điện quốc gia, đáp ứng tốt nhu cầu điện năng trong các giờ cao điểm.

Đối với địa phương, dự án được kỳ vọng mang lại nguồn thu ngân sách lớn thông qua thuế, phí, tạo hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương và vùng lân cận, đồng thời góp phần hình thành trung tâm năng lượng kết hợp công nghiệp - dịch vụ - logistics, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới.

Phối cảnh Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình có công suất 1.500 MW.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên bày tỏ tin tưởng, dự án sẽ sớm hoàn thành, đi vào hoạt động đúng tiến độ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên. Đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển năng lượng xanh, bền vững của Việt Nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cũng trong ngày 10/10, tại xã Hưng Phú, UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã diễn ra lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển.

Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) loại hợp đồng BOT giữa UBND tỉnh với nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh.

Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Hưng Yên có chiều dài hơn 34,4 km. Tuyến đường có điểm đầu tại Km9+76,47 đấu nối với điểm cuối dự án tuyến đường ven biển Hải Phòng và điểm cuối tại Km43+577,63 tuyến đường ven biển tỉnh Ninh Bình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tuyến đường bộ ven biển. Ảnh: P.L

Đây là công trình giao thông trọng điểm mang tính chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuyến đường có vai trò kết nối Hưng Yên với các trung tâm kinh tế lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh, sân bay Cát Bi và cảng quốc tế Lạch Huyện, đồng thời liên thông với tuyến đường ven biển quốc gia kéo dài từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Dự án hoàn thành đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tiết giảm chi phí vận tải, mở rộng hành lang giao thương, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch ven biển.

Công trình hạ tầng quy mô này còn mở ra cơ hội lớn để Hưng Yên thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và hiện thực hóa mục tiêu phát triển hướng biển mà tỉnh đang kiên trì theo đuổi.