Giá vàng hôm nay (14/12): Vàng miếng, vàng nhẫn vẫn tiếp tục tăng

|Sáng 14/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.300,4 USD/oune
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 06:00:06 sáng 14/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.300,4 USD/oune, tăng 18,6 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,43% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,452 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.322 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 143 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 14/12, vàng miếng các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết tại giá mua vào 154,3 triệu đồng/lượng; bán ra 156,3 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.
Phú Quý SJC mua vàng miếng ở ngưỡng 153,3 triệu đồng/lượng; bán ra 156,3 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.
Giá vàng nhẫn cũng tăng so với sáng qua. Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 151,1 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng; bán ra ở mức 153,6 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.
Vàng nhẫn DOJI và PNJ giao dịch ở mức 151,5 triệu đồng/lượng mua vào và 154,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 152,3 – 155,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.
Vàng nhẫn Phú Quý mua vào ở mức 151,5 triệu đồng/lượng, bán ra 154,5 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng qua./.