Giá vàng hôm nay (14/12): Vàng miếng, vàng nhẫn vẫn tiếp tục tăng

Sáng nay, giá vàng thế giới không thay đổi so với phiên trước đó. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh, với mức tăng lên tới 900.000 đồng/lượng.

Sáng 14/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.300,4 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:00:06 sáng 14/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.300,4 USD/oune, tăng 18,6 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,43% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,452 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.322 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 143 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 14/12, vàng miếng các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết tại giá mua vào 154,3 triệu đồng/lượng; bán ra 156,3 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Phú Quý SJC mua vàng miếng ở ngưỡng 153,3 triệu đồng/lượng; bán ra 156,3 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng tăng so với sáng qua. Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 151,1 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng; bán ra ở mức 153,6 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI và PNJ giao dịch ở mức 151,5 triệu đồng/lượng mua vào và 154,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 152,3 – 155,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý mua vào ở mức 151,5 triệu đồng/lượng, bán ra 154,5 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng qua./.