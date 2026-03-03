Thuế tỉnh Tây Ninh đặt trọng tâm chống thất thu ở lĩnh vực bất động sản

(TBTCO) - Ngành Thuế tỉnh Tây Ninh xác định, trong năm 2026, chống thất thu ở lĩnh vực bất động sản là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Theo đó, Thuế tỉnh Tây Ninh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch bất động sản. Mục tiêu là xóa bỏ tình trạng “hợp đồng hai giá”. Các hồ sơ có dấu hiệu khai thấp hơn giá thị trường sẽ bị dừng lại để xác minh.

Những con số “biết nói”

Số liệu từ Thuế tỉnh Tây Ninh cho thấy, kết thúc năm 2025, tổng thu nội địa do ngành Thuế tỉnh Tây Ninh quản lý đạt con số ấn tượng với 46.012 tỷ đồng (vượt 146,7% dự toán Trung ương giao). Trong đó, bất động sản là lĩnh vực có số thu đáng kể, góp phần lớn vào sự thành công của ngành Thuế.

Nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) và thực hiện xong nghĩa vụ tài chính như Vinhomes Green City, khu đô thị Eco Retreat, khu đô thị LA Home, Destino Centro, Agora City, The Solia, The Win City, Thanh Phú Centre Point.

Ngành Thuế tỉnh Tây Ninh sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch bất động sản. Ảnh: Kỳ Phương

Năm 2025, toàn ngành Thuế tỉnh Tây Ninh đã thực hiện hoàn thành 1.489 cuộc thanh tra, kiểm tra trên tổng số 1.134 cuộc theo chỉ tiêu kế hoạch (sau điều chỉnh), đạt tỷ lệ 131%.

Tổng số tiền xử lý tăng thu qua công tác thanh tra, kiểm tra đạt 642 tỷ đồng, bằng 110% so với năm 2024. Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng đã thực hiện điều chỉnh giảm lỗ 769 tỷ đồng và giảm khấu trừ 79 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với công tác thanh tra, Thuế tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành thanh tra tại 20/21 doanh nghiệp, đạt 95% kế hoạch. Tổng số tiền xử lý tăng thu sau thanh tra đạt 115 tỷ đồng.

Đối với công tác kiểm tra, Thuế tỉnh Tây Ninh thực hiện hoàn thành kiểm tra tại 1.469/1.113 doanh nghiệp, đạt 132% kế hoạch và bằng 97% so cùng kỳ. Đáng chú ý, số tiền xử lý tăng thu qua kiểm tra đạt 527 tỷ đồng, tăng mạnh 149% so với năm 2024.

Xử lý 373 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong năm 2025 Trong năm 2025, Thuế tỉnh Tây Ninh đã rà soát và xử lý 373 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ của 168 doanh nghiệp sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý; xử lý về thuế đối với 199 doanh nghiệp, truy thu hơn 3,8 tỷ đồng và phạt vi phạm hành chính, tính tiền chậm nộp hàng trăm triệu đồng.

Để đạt được những kết quả nêu trên, Thuế tỉnh Tây Ninh đã chủ động triển khai thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro cao.

Một số chuyên đề nổi bật đã được thực hiện bao gồm: Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh xuất khẩu dầu ăn; thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp hoạt động xây dựng lắp đặt và kinh doanh vàng, bạc, đá quý; triển khai hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đối với giao dịch liên kết, góp phần tăng thu đáng kể cho ngân sách.

Đặc biệt, trong công tác chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng, Thuế tỉnh Tây Ninh đã thành lập Tổ tăng cường và xây dựng kế hoạch triển khai chuyên sâu nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật thuế.

Song song đó, công tác quản lý rủi ro được đẩy mạnh nhằm nhận diện và ngăn chặn các doanh nghiệp "ma" thành lập để mua bán hóa đơn bất hợp pháp hoặc trốn thuế.

Chống thất thu bất động sản - nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2026, Thuế tỉnh Tây Ninh xác định chiến lược quản lý thuế sẽ chuyển dịch mạnh mẽ sang hướng “quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu số”. Đáng chú ý, lĩnh vực bất động sản được đặt vào “tầm ngắm” đặc biệt.

Để chống tình trạng gian lận trong kê khai giá giao dịch bất động sản và kiểm soát chặt chẽ giá chuyển nhượng thực tế, ngành Thuế Tây Ninh sẽ phối hợp chặt chẽ với các văn phòng công chứng, cơ quan tài nguyên - môi trường và chính quyền địa phương để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch bất động sản.

Mục tiêu là xóa bỏ tình trạng “hợp đồng hai giá” (kê khai giá trị chuyển nhượng trên hợp đồng thấp hơn giá thực tế để trốn thuế). Các hồ sơ có dấu hiệu khai thấp hơn giá thị trường sẽ bị dừng lại để xác minh và đấu tranh quyết liệt.

Đồng thời, Thuế tỉnh Tây Ninh sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, môi giới. Không chỉ tập trung vào các giao dịch cá nhân, trong năm 2026, Thuế tỉnh Tây Ninh sẽ đẩy mạnh kiểm tra các sàn giao dịch bất động sản, các dự án nhà ở và đơn vị kinh doanh hạ tầng. Việc kiểm soát dòng tiền thông qua hệ thống ngân hàng sẽ là công cụ then chốt để phát hiện các khoản thu ngoài sổ sách.

Ngoài ra, Thuế tỉnh Tây Ninh sẽ phối hợp liên ngành, triển khai quy chế phối hợp với cơ quan Công an để xử lý nghiêm các trường hợp cố tình gian lận, trốn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ trong giao dịch bất động sản có tổ chức.

Bên cạnh các biện pháp siết chặt, ngành Thuế Tây Ninh cũng cam kết tiếp tục cải cách hành chính để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bằng biện pháp đẩy mạnh số hóa và hỗ trợ người nộp thuế; hiện đại hóa kê khai theo phương thức 100% hồ sơ hoàn thuế và khai thuế được thực hiện qua phương thức điện tử.

Thuế tỉnh Tây Ninh cũng đẩy mạnh việc hướng dẫn hộ kinh doanh và cá nhân sử dụng ứng dụng di động để nộp thuế, giúp quá trình giao dịch bất động sản và các loại thuế khác trở nên minh bạch, nhanh chóng trên ứng dụng eTax Mobile.

Thuế tỉnh Tây Ninh cho hay, sẽ tiếp tục xác định nuôi dưỡng nguồn thu khi tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế của Chính phủ nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất - kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách.

Năm 2026 được dự báo sẽ là một năm “làm sạch” thị trường bất động sản về mặt nghĩa vụ thuế tại Tây Ninh. Với sự quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức và sự hỗ trợ từ công nghệ, ngành Thuế Tây Ninh tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu: vừa đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách, vừa tạo ra sự công bằng, minh bạch cho mọi tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp.