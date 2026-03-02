Ngày 2/3: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt neo cao

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (2/3) đồng loạt neo ở mức giá cao. Trong nước, giá bạc ổn định, hiện được niêm yết ở mức 3.019.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.049.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 93,59 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay neo ở mức cao. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.505.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.613.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước ổn định, hiện được niêm yết ở mức 3.019.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.049.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 3.021.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.054.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 2.465.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.470.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 2/3/2026:

Loại bạc Đơn vị Tp. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 3.019.000 3.049.000 3.021.000 3.054.000 1 kg 80.499.000 81.297.000 80.551.000 81.448.000 Bạc 99.99 1 lượng 3.026.000 3.057.000 3.028.000 3.058.000 1 kg 80.705.000 81.509.000 80.747.000 81.560.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 2/3/2026:

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 93,59 USD/ounce.

Ngân hàng Bank of America vừa phát đi tín hiệu lạc quan đối với thị trường bạc, qua đó thu hút sự chú ý đáng kể của giới đầu tư trên Phố Wall. Ông Michael Widmer - Giám đốc bộ phận nghiên cứu kim loại của ngân hàng, cho rằng: "Giá bạc có khả năng dao động trong vùng 135 - 309 USD/ounce trước khi kết thúc năm 2026".

Theo phân tích của ông Widmer, bạc thường có diễn biến chậm hơn vàng trong giai đoạn đầu của một chu kỳ đi lên, nhưng lại tăng tốc mạnh khi chu kỳ bước vào pha cao trào. Ông dẫn lại bài học năm 2011, khi bạc tăng gấp ba chỉ trong khoảng 18 tháng, trong khi vàng tăng gần 80% cùng giai đoạn. Từ tiền lệ này, chuyên gia cho rằng nếu vàng đang trong quỹ đạo tăng bền vững, bạc có thể là kim loại hưởng lợi rõ nét hơn ở chặng cuối của chu kỳ.

Thị trường gần đây cũng phản ánh mức độ biến động rất cao của bạc. Giá kim loại này từng vọt lên đỉnh 121,67 USD/ounce vào cuối tháng 1, sau đó giảm mạnh 36% về vùng 75 USD/ounce chỉ trong vài phiên trước khi hồi phục lên quanh 81,50 USD/ounce. Theo ông Widmer, nhịp lao dốc mạnh chủ yếu mang tính chất điều chỉnh kỹ thuật, chưa đủ cơ sở để khẳng định xu hướng dài hạn đã đảo chiều.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 2/3/2026: