Ngày 28/2: Giá heo hơi dao động 69.000 - 72.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (28/2) giảm rải rác tại miền Bắc và miền Trung, nhiều nơi lùi về 69.000 đồng/kg; miền Nam vẫn duy trì trạng thái đi ngang. Mặt bằng giá chung trên cả nước hiện dao động từ 69.000 - 72.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay giảm rải rác tại miền Bắc và miền Trung. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm rải rác ở nhiều tỉnh thành. Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Sơn La đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Trong đó, Bắc Ninh lùi về mức 71.000 đồng/kg, còn các địa phương còn lại giao dịch quanh 70.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Lai Châu giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 69.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực.

Ở chiều ngược lại, Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên giữ nguyên giá so với hôm qua. Hiện Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên đang thu mua ở mức 71.000 đồng/kg; các tỉnh còn lại phổ biến quanh 70.000 đồng/kg.

Như vậy, mặt bằng giá toàn miền Bắc hiện dao động trong khoảng 69.000 - 71.000 đồng/kg. So với tuần trước, nhiều địa phương đã mất 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục điều chỉnh nhẹ. Theo đó, giá heo hơi tại Thanh Hoá và Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg, lùi về 69.000 đồng/kg.

Nghệ An tiếp tục giao dịch ở mức 69.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi duy trì mốc 71.000 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk đi ngang tại 70.000 đồng/kg; Khánh Hoà giữ 71.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực, duy trì 72.000 đồng/kg.

Mặt bằng chung toàn miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động từ 69.000 – 72.000 đồng/kg. So với giai đoạn trước Tết, mức giá này đã hạ nhiệt đáng kể.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay không biến độnh. Giá thu mua phổ biến trong khoảng 69.000 - 72.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mốc cao nhất 72.000 đồng/kg. Đồng Tháp giao dịch ở mức 71.000 đồng/kg. An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long duy trì 70.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ vẫn ở mức thấp nhất khu vực 69.000 đồng/kg.

Việc miền Nam giữ giá đi ngang cho thấy nguồn cung tại khu vực này đang được điều tiết tương đối ổn định, chưa xuất hiện áp lực bán mạnh./.