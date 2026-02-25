Ngày 25/2: Giá heo hơi dao động 69.000 - 72.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (25/2) tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương thuộc miền Bắc và miền Trung, trong khi khu vực miền Nam giữ giá ổn định. Thị trường tiếp tục xu hướng đi ngang là chủ đạo, biến động chỉ xuất hiện rải rác.

Giá heo hơi hôm nay tiếp đà trượt dài. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hà Nội cùng xuống mức 72.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại đi ngang. Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 72.000 đồng/kg. Tại Lào Cai và Lai Châu giữ nguyên mức 71.000 đồng/kg. Phú Thọ vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực, neo ở mức 70.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay giảm 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, cùng xuống mức 70.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động. Gia Lai duy trì mức 71.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục thu mua ở mức 72.000 đồng/kg. Đắk Lắk giữ nguyên mức 70.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay đồng loạt đi ngang. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM tiếp tục duy trì mức 72.000 đồng/kg. Đồng Tháp giữ mức 71.000 đồng/kg. An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long duy trì mức 70.000 đồng/kg. Cần Thơ tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực, giữ mức 69.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 69.000 - 72.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Các địa phương còn lại giữ nguyên giá, cho thấy mặt bằng chung đang dần điều chỉnh theo hướng thận trọng, trong bối cảnh cung - cầu chưa xuất hiện biến động lớn./.