Ngày 24/2: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bắt nhịp trở lại sau Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang từng bước khởi động trở lại. Trong nước, giá lúa gạo tương đối ổn định, gạo nguyên liệu xuất khẩu biến động nhẹ.

Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi hôm nay không biến động so với trước Tết. Cụ thể, giá lúa IR 50404 dao động trong khoảng 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 đạt 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 4218 ở mức 6.200 - 6.400 đồng/kg. Các giống lúa chất lượng cao như OM 18 và Đài Thơm 8 cùng giữ trong khoảng 6.500 - 6.700 đồng/kg, trong khi OM 34 giao dịch 5.200 - 5.400 đồng/kg.

Việc giá lúa duy trì trạng thái đi ngang phản ánh cung - cầu tạm thời cân bằng, khi nông dân và thương lái đều trong giai đoạn thăm dò thị trường sau kỳ nghỉ. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho biết nhu cầu thu mua đang có dấu hiệu tăng dần, nhất là khi các hợp đồng xuất khẩu bắt đầu được kích hoạt trở lại.

Ở phân khúc gạo nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu, mặt bằng giá cũng giữ ổn định. Gạo nguyên liệu CL 555 dao động 8.200 - 8.350 đồng/kg; Đài Thơm 8 ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; IR 504 đạt 8.000 - 8.100 đồng/kg; OM 18 trong khoảng 8.900 - 9.100 đồng/kg; OM 380 giao dịch 7.600 - 7.770 đồng/kg; OM 5451 đạt 8.800 - 8.900 đồng/kg; Sóc thơm ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 tiếp tục duy trì vùng 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại thị trường bán lẻ, giá gạo tiêu dùng không có biến động đáng kể. Gạo Nàng Nhen tiếp tục giữ mức cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg. Gạo thơm Đài Loan giữ mức 20.000 đồng/kg; gạo Jasmine 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg; Sóc thường 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái 20.000 đồng/kg; gạo Nhật 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện dao động 360 - 365 USD/tấn, giảm nhẹ so với cuối tháng trước do hoạt động giao dịch và giao hàng bị gián đoạn trong kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, gạo Ấn Độ giữ giá ổn định nhờ lực mua tăng từ các thị trường châu Phi, với gạo đồ 5% tấm chào bán 353 - 359 USD/tấn và gạo trắng 5% tấm ở mức 351 - 356 USD/tấn. Gạo 5% tấm của Thái Lan tiếp tục neo cao quanh 395 USD/tấn./.