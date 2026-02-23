Ngày 23/2: Giá cà phê thế giới chìm trong sắc đỏ, hồ tiêu bật tăng

Giá cà phê tuần qua giảm mạnh trên cả hai sàn New York và London. Cụ thể, giá Robusta mất hơn 200 USD/tấn, Arabica giảm hơn 4% khi kỳ nghỉ Carnival tại Brazil và Tết Nguyên đán tại Việt Nam, hai quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn hàng đầu thế giới làm giao dịch trầm lắng. Trên thị trường thế giới, tiêu đen Indonesia và Brazil đồng loạt tăng.

Giá cà phê tuần qua giảm mạnh trên cả hai sàn New York và London. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước “án binh” vì nghỉ lễ

Tại Việt Nam, giá cà phê duy trì ổn định trong khoảng 96.400 - 97.900 đồng/kg suốt tuần qua, chưa phản ánh đầy đủ đà giảm mạnh trên thị trường quốc tế.

Đắk Nông hiện có mức thu mua cao nhất, đạt 97.900 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giữ mức 97.700 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực, 96.400 đồng/kg.

Việc giá trong nước “đứng im” chủ yếu do nguồn cung bán ra hạn chế và tâm lý chờ đợi của cả người mua lẫn người bán trong kỳ nghỉ dài ngày.

Trên thị trường quốc tế, kết thúc tuần qua, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 6,3% (244 USD/tấn), xuống còn 3.615 USD/tấn. Hợp đồng tháng 5/2026 giảm 5,5% (209 USD/tấn), còn 3.591 USD/tấn.

Chỉ trong một tuần, Robusta đã “bốc hơi” hơn 200 USD/tấn, mức điều chỉnh mạnh nhất kể từ đầu năm 2026. Đà giảm này nối tiếp xu hướng suy yếu đã bắt đầu từ cuối tháng 1.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2026 giảm 3,9% (11,8 US cent/pound), xuống 288,3 US cent/pound. Hợp đồng tháng 5/2026 giảm 4,2% (12,6 US cent/pound), còn 285,7 US cent/pound.

Tiêu đen Indonesia và Brazil đồng loạt tăng

Giá tiêu trong nước duy trì ổn định. Ảnh tư liệu

Thị trường hồ tiêu khép lại tuần giao dịch với hai sắc thái trái ngược. Tại Việt Nam, giá tiêu trong nước tiếp tục đi ngang do trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giao dịch trầm lắng và nguồn cung bán ra hạn chế. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen của Indonesia và Brazil tăng đáng kể, cho thấy lực đỡ từ nguồn cung hạn chế và tâm lý găm hàng vẫn còn hiện hữu.

Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu trong nước tuần qua duy trì ổn định trong khoảng 148.500 - 151.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất, đạt 151.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) giao dịch ở mức 149.000 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai giữ mốc 148.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cho thấy, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia chốt tuần ở mức 6.899 USD/tấn, tăng 0,74% (51 USD/tấn) so với tuần trước.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 tăng mạnh hơn, 2,08% (125 USD/tấn), lên mức 6.125 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Malaysia vẫn ổn định ở mức 9.100 USD/tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam cũng đi ngang trong cả tuần, dao động 6.400 - 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Trái ngược với tiêu đen, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giảm 23 USD/tấn xuống còn 9.247 USD/tấn. Tại Malaysia và Việt Nam, giá tiêu trắng giữ nguyên ở mức lần lượt 12.100 USD/tấn và 9.150 USD/tấn./.