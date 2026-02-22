Ngày 22/2: Giá cao su châu Á khởi sắc nhờ giá dầu tăng

Giá cao su kỳ hạn ở châu Á hôm nay (22/2) diễn biến tích cực khi giá tăng tại một số sàn giao dịch lớn do được hỗ trợ bởi giá dầu thô đi lên và đồng nội tệ suy yếu. Trong nước, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu duy trì ở mức ổn định.

Giá cao su kỳ hạn ở châu Á hôm nay diễn biến tích cực khi giá tăng tại một số sàn giao dịch lớn. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/2, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,9% (0,6 Baht) lên mức 67,4 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,3% (1 Yên) lên mức 338 Yên/kg.

Thị trường cao su châu Á ghi nhận diễn biến tích cực khi giá tăng tại một số sàn giao dịch lớn, được hỗ trợ bởi giá dầu thô đi lên, đồng nội tệ suy yếu tại một số nước và tâm lý lạc quan trên các thị trường tài chính.

Tại Nhật Bản, hợp đồng cao su kỳ hạn đã nối dài đà tăng sang phiên thứ 4 liên tiếp, được hỗ trợ bởi giá dầu tăng và thanh khoản thấp trong bối cảnh Trung Quốc, Việt Nam nghỉ Tết Nguyên đán.

Hợp đồng cao su giao tháng 7/2026 trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) tăng 0,1 Yên, tương đương 0,03%, lên 355,9 Yên (2,29 USD)/kg. Tính chung cả tuần, hợp đồng này đã tăng 2,54%, được hỗ trợ bởi đà phục hồi của thị trường chứng khoán Tokyo.

Tại Malaysia, thị trường cao su Kuala Lumpur cũng đóng cửa cao hơn, phù hợp với xu hướng tăng của cao su kỳ hạn trong khu vực và giá dầu thô ổn định hơn, theo một nhà giao dịch. Tâm lý thị trường được củng cố nhờ đồng Ringgit suy yếu so với USD và diễn biến tích cực của thị trường Mỹ và Trung Quốc.

Mức tăng bị hạn chế do hoạt động giao dịch thưa thớt trên toàn châu Á khi một số thị trường trong khu vực vẫn đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán. Cụ thể, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia (SMR) 20 tăng 13,5 sen lên 770,50 sen/kg, trong khi mủ cao su dạng khối tăng 5 sen lên 583,5 sen/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước 420 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30. Giá mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg.

Công ty Mang Yang, giá mủ nước dao động khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 -loại 1), trong khi mủ đông tạp được thu mua trong khoảng 345 - 393 đồng/DRC.

Công ty Phú Riềng giữ giá mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, còn mủ nước duy trì 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg./.