Giá cà phê thế giới hôm nay (21/2) tiếp tục giảm khi mưa thuận lợi tại Brazil cải thiện triển vọng vụ mới. Robusta xuống đáy 6 tháng, Arabica chạm mức thấp nhất 15 tháng. Trong khi đó, giá tiêu giá gần như không thay đổi, mặt bằng giá duy trì ở vùng cao phản ánh tâm lý giữ hàng của người sản xuất.

Giá cà phê Arabica chạm mức thấp nhất 15 tháng. Ảnh tư liệu

Giá cà phê Arabica và Robusta đồng loạt suy yếu

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 1,81% (68 USD/tấn), xuống còn 3.666 USD/tấn. Hợp đồng tháng 5/2026 cũng mất 63 USD, tương đương 1,7%, còn 3.620 USD/tấn. Đây là mức thấp nhất của Robusta trong hơn nửa năm qua.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2026 giảm nhẹ 0,04%, xuống 287,55 US cent/pound. Hợp đồng tháng 5/2026 nhích nhẹ 0,09% lên 285,4 US cent/pound, nhưng vẫn nằm trong vùng giá thấp nhất kể từ cuối năm 2024.

Báo cáo gần đây của Sucafina cho biết giá arabica kỳ hạn đã giảm xuống dưới mốc 3 USD/lb lần đầu tiên kể từ đầu tháng 8 năm ngoái. Nguyên nhân đến từ sự kết hợp của ba yếu tố: lượng cà phê được đưa đến phân loại theo tiêu chuẩn sàn tăng lên, bối cảnh kinh tế vĩ mô tiêu cực và điều kiện thời tiết tại Brazil tốt hơn dự kiến trong tháng 1.

Tại Việt Nam, do đang trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, giao dịch nội địa gần như tạm ngưng. Giá cà phê vẫn giữ ở mức 96.400 - 97.900 đồng/kg.

Đắk Nông đang có mức thu mua cao nhất, 97.900 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 97.700 đồng/kg. Lâm Đồng duy trì mức 96.400 đồng/kg, thấp nhất khu vực nhưng vẫn sát ngưỡng 97.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá nội địa chưa phản ánh đầy đủ đà giảm của thị trường quốc tế do nguồn cung ra thị trường hạn chế và giao dịch bị gián đoạn bởi kỳ nghỉ lễ.

Trong ngắn hạn, thị trường cà phê nhiều khả năng tiếp tục dao động mạnh, chờ thêm tín hiệu rõ ràng từ sản lượng thực tế tại Brazil và tiến độ xuất khẩu của Việt Nam sau kỳ nghỉ lễ.

Giá tiêu có thể tăng 10 - 15%

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 21/2 tiếp tục ghi nhận trạng thái ổn định khi giá gần như không thay đổi so với các phiên trước. Trong bối cảnh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vẫn còn ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch, mặt bằng giá duy trì ở vùng cao phản ánh tâm lý giữ hàng của người sản xuất.

Trên thị trường quốc tế, nhiều tổ chức và doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhận định xu hướng tăng của giá hồ tiêu vẫn chưa kết thúc, thậm chí có thể tiếp diễn trong năm 2026 với mức tăng 10 - 15% nếu cán cân cung, cầu tiếp tục nghiêng về phía thiếu hụt nguồn cung.

Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hôm nay vẫn dao động trong khoảng 148.500 - 151.000 đồng/kg, không thay đổi so với những ngày trước đó.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất, cùng đạt 151.000 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) duy trì giao dịch ở mức 149.000 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai hiện thu mua quanh mốc 148.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu xuất khẩu của các nước sản xuất lớn nhìn chung ổn định.

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện giữ ở mức 6.900 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 được giao dịch quanh 6.125 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia tiếp tục duy trì ở mức cao 9.100 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, Muntok Indonesia được chào bán ở mức 9.248 USD/tấn. Malaysia và Việt Nam lần lượt giữ mức 12.100 USD/tấn và 9.150 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l vẫn dao động trong khoảng 6.400 - 6.600 USD/tấn, phản ánh nguồn cung hạn chế và vị thế ngày càng cao của hồ tiêu Việt Nam trên thị trường toàn cầu./.