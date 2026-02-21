Ford Việt Nam đạt kỷ lục doanh số năm 2025, vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng

(TBTCO) - Năm 2025, Ford Việt Nam ghi dấu mốc 30 năm hiện diện tại Việt Nam bằng kết quả kinh doanh cao nhất từ trước đến nay, với doanh số hơn 50.400 xe và nhiều dòng sản phẩm dẫn đầu phân khúc. Thành tích này giúp Ford Việt Nam vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen ghi nhận những đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và cộng đồng.

Các dòng xe chủ lực khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc

Ford Việt Nam ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2025 khi liên tục phá kỷ lục với doanh số 50.450 xe, tăng 20% so với năm 2024, chiếm 8,6% thị phần, phản ánh sự nhất quán trong chiến lược phát triển dài hạn, tập trung vào sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Sản phẩm Mustang Mach-E, mẫu SUV điện hiệu năng cao của Ford.

Ba trên bốn dòng xe chủ lực của Ford dẫn đầu các phân khúc tham gia. Ở phân khúc bán tải, Ford Ranger đạt 18.692 xe, tăng gần 7% so với năm 2024 và chiếm 68% thị phần phân khúc. Ford Ranger tiếp tục là lựa chọn của cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhờ khả năng vận hành bền bỉ, thiết kế mạnh mẽ và các tính năng hỗ trợ lái ưu việt.

Trong phân khúc SUV cỡ trung, Ford Everest ghi nhận 13.056 xe, tăng 20% so với cùng kỳ và chiếm 73% thị phần. Mẫu xe đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều gia đình với không gian rộng rãi, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành ổn định.

Tri ân niềm tin mà khách hàng Việt Nam dành cho Ford “Những thành tựu trong năm 2025 là minh chứng cho niềm tin mà khách hàng Việt Nam đã dành cho Ford trong suốt 30 năm qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào sản phẩm, dịch vụ và con người để đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm tới”. Ông Ruchik Shah - Tổng Giám đốc Ford Việt Nam

Trong mảng xe thương mại, Ford Transit đạt 5.761 xe, chiếm 74% thị phần xe thương mại và tăng gần 15% so với năm 2024, khẳng định sự tin tưởng của các doanh nghiệp vận tải và lữ hành.

Ford Territory đứng thứ 2 trong phân khúc với 12.786 xe, tăng 57% so với năm 2024 và chiếm 17% thị phần phân khúc. Tính đến nay, đã có 30.000 xe Territory đã được khách hàng Việt Nam lựa chọn, phản ánh mức độ phù hợp của mẫu xe này với nhóm khách hàng trẻ và các gia đình trẻ.

Bên cạnh đó, việc giới thiệu Mustang Mach-E, mẫu SUV điện hiệu năng cao vào nửa sau của năm 2025 đã đánh dấu bước tiếp theo trong việc mở rộng danh mục sản phẩm của Ford tại Việt Nam.

Lấy khách hàng làm trung tâm, liên tục đổi mới trải nghiệm sở hữu

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, Ford Việt Nam liên tục đưa ra các sáng kiến về dịch vụ để nâng tầm trải nghiệm, đặt khách hàng làm trung tâm.

Trong năm 2025, dịch vụ lưu động 4 giờ hoặc miễn phí được mở rộng tại TP. Hồ Chí Minh, phục vụ hơn 8.000 khách hàng. Bên cạnh đó, các dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu như bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, bảo dưỡng nhanh 60 phút, nhận và giao xe tận nơi, cùng các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng tại đại lý được Ford triển khai mạnh mẽ.

Trong năm 2025, mạng lưới 56 đại lý và chi nhánh ủy quyền trên toàn quốc tiếp tục được củng cố, đồng thời từng bước triển khai tiêu chuẩn đại lý mới Ford Signature 2.0, hướng tới việc kết nối trải nghiệm trực tuyến và trực tiếp trong hành trình khách hàng.