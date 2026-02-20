Thị trường mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026 ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào

(TBTCO) - Theo đánh giá tổng thể, thị trường ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026 (19/2/2026) ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, cung - cầu cân đối và không xảy ra hiện tượng khan hàng hay sốt giá.

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường mặc dù ghi nhận có sôi động hơn nhưng vẫn ở mức thấp so với các ngày cận Tết và nhích hơn so với mùng 1 và mùng 2 Tết.

Người dân vẫn chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi, du xuân, thăm hỏi họ hàng; phần lớn nhu cầu tiêu dùng chính đã được đáp ứng trước Tết, nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu phát sinh không lớn và mang tính bổ sung.

Đáng chú ý, hệ thống hạ tầng thương mại trên cả nước bắt đầu sôi động trở lại. Hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại lớn như Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Lotte Mart, AEON, WinMart, GO!, Aeon Mall… đã mở cửa trở lại; các chợ dân sinh số lượng sạp hàng tăng đáng kể so với ngày mùng 1 và mùng 2 Tết; các cửa hàng tiện lợi cũng duy trì mở cửa xuyên suốt để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân... Đánh giá tổng thể, thị trường ngày mùng 3 Tết ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, cung - cầu cân đối và không xảy ra hiện tượng khan hàng hay sốt giá.

Về xu hướng tiêu dùng, nhu cầu trong ngày tập trung vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống như rau xanh, thủy hải sản và thịt gia súc. Bên cạnh đó, các mặt hàng phục vụ tâm linh như hoa, quả tươi dâng lễ đầu năm vẫn duy trì sức mua ổn định.

Về giá cả cơ bản giữ mức ổn định so với giai đoạn cận tết, nếu có tăng nhẹ cũng chỉ mang tính cục bộ tại các điểm bán nhỏ lẻ.

Các siêu thị đồng loạt mở cửa khai xuân. Ảnh: TL

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước dự báo, trong ngày mùng 4 Tết, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa bắt đầu mở hàng thêm, mặt hàng được bày bán cũng đa dạng hơn. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng trên thị trường chưa tăng cao, sức mua trên thị trường vẫn chủ yếu tập trung vào các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ các loại, hoa quả.

Các hoạt động du xuân, đi chơi Tết của người dân vẫn tiếp tục nên thị trường hàng hóa tại các thành phố lớn và các điểm du lịch, đền chùa sôi động hơn. Nguồn cung các mặt hàng thực phẩm cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.

Giá cả các mặt hàng thiết yếu được dự báo duy trì ổn định; tại chợ truyền thống, giá thực phẩm có thể giảm nhẹ khi nguồn cung tăng trở lại.

Nhìn chung, thị trường diễn biến theo quy luật thông thường không có hiện tượng tăng giá bất thường.

Về mặt hàng xăng dầu, tính đến ngày 19/2/2026, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc hoạt động ổn định, chưa phát hiện tình trạng đóng cửa trái quy định, đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý. Giá bán lẻ được thực hiện theo kỳ điều hành ngày 12/2/2026, các doanh nghiệp chấp hành nghiêm việc niêm yết và bán đúng giá.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng cho biết thêm, đơn vị đã chủ động các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết, đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo, đồ uống và hàng tiêu dùng thiết yếu, cơ bản dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu tăng cao của người dân trong những ngày cận Tết.

Đối với công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng quản lý thị trường chủ động nắm bắt địa bàn, theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng công an, hải quan, chính quyền địa phương trong kiểm tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và an sinh xã hội trong dịp Tết Bính Ngọ 2026...