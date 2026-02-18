DATC: Vượt thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép

(TBTCO) - Năm 2025 khép lại, đánh dấu chặng đường 5 năm (2021 - 2025) đầy thách thức nhưng cũng rất đáng tự hào của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Không chỉ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, DATC còn khẳng định vai trò là công cụ đắc lực của Chính phủ trong việc giải quyết những "cục máu đông" nợ xấu, khơi thông dòng vốn và hồi sinh các doanh nghiệp.

Năm 2025: Hỗ trợ xử lý hơn 8.714 tỷ đồng nợ xấu

Bước vào năm 2025, bối cảnh kinh tế vĩ mô đặt ra nhiều thách thức khi cả nước dồn lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên. Đối với DATC, áp lực càng lớn khi đây là năm cuối cùng để hoàn thành Kế hoạch kinh doanh 5 năm và Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021 - 2025.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt và sự linh hoạt trong điều hành, DATC đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Doanh thu đạt 134% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 111,7% kế hoạch, quy mô xử lý nợ tăng 35% so với giai đoạn 2016 - 2020; 5 năm liền được xếp hạng doanh nghiệp loại A.

Trong bối cảnh thị trường khó khăn, DATC đã thực hiện sàng lọc hơn 600 khoản nợ (gấp đôi năm 2024) để lựa chọn và thực hiện thành công 18 phương án, hỗ trợ các tổ chức tín dụng xử lý hơn 8.713,6 tỷ đồng nợ xấu. Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả kinh doanh, mà còn minh chứng cho năng lực thực chiến, khả năng "đãi cát tìm vàng" của DATC trên thị trường mua bán nợ nhiều rủi ro.

Các đơn vị trong Công ty ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm cao trước nhiệm vụ được giao.

Vai trò của DATC không chỉ dừng lại ở con số lợi nhuận, mà quan trọng hơn là sứ mệnh chính trị - xã hội: trở thành "bà đỡ" hồi sinh các doanh nghiệp và làm lành mạnh hóa thị trường tài chính. Giai đoạn 2021 - 2025, DATC đã làm việc tích cực với các tổ chức tín dụng, giúp xử lý số nợ đạt gần 32.000 tỷ đồng cho 48 doanh nghiệp. Thông qua hoạt động mua bán, xử lý nợ, DATC đã hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì, phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, giữ lại hàng nghìn việc làm.

Một thương vụ điển hình trong năm 2025 là việc DATC chủ động thực hiện phương án mua và xử lý nợ trái phiếu của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Qua đó, giúp HAGL xử lý khoản nợ lên tới 3.145 tỷ đồng, hỗ trợ công ty này tiếp tục tái cấu trúc tài chính để bước vào giai đoạn phát triển mới. Khi doanh nghiệp được tái cơ cấu thành công, hàng nghìn người lao động không mất việc làm, tránh được gánh nặng an sinh cho xã hội. Điều này cũng minh chứng cho năng lực của DATC trong việc hỗ trợ hiệu quả cho cả khu vực kinh tế tư nhân và khu vực nhà nước, theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 79-NQ/TW.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị phức tạp

Song song với kinh doanh, DATC cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Một trong những kết quả nổi bật là DATC đã hoàn thành tham mưu và trực tiếp xử lý các nhiệm vụ phức tạp liên quan đến tái cơ cấu Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) theo chỉ đạo của Chính phủ. Sự can thiệp kịp thời và chuyên nghiệp của DATC đã giúp đảm bảo hài hòa quyền lợi các chủ nợ, đồng thời giữ vững hệ số tín nhiệm quốc gia trên trường quốc tế. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy, DATC là một "công cụ đặc biệt" của Chính phủ để xử lý những vấn đề khó của nền kinh tế mà các định chế tài chính thông thường chưa làm được.

Đối với công tác xây dựng thể chế, DATC đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, trong đó có nội dung quan trọng về tăng cường năng lực cho DATC. Đồng thời, Công ty đã báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 129/2020/NĐ-CP nhằm gỡ các nút thắt pháp lý, tạo hành lang thông thoáng cho hoạt động mua bán nợ.

DATC cần được thay "chiếc áo chật" Để DATC thực sự trở thành công cụ hữu hiệu hơn nữa, việc thay thế "chiếc áo chật" về cơ chế và vốn là yêu cầu cấp thiết. Một khi được trang bị đầy đủ nguồn lực và cơ chế, DATC sẽ không chỉ làm tốt hơn vai trò "xử lý nợ", mà còn trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của các doanh nghiệp, là trụ cột quan trọng góp phần lành mạnh hóa thị trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Công tác chuyển đổi số cũng được xác định là động lực phát triển mới. DATC đã phê duyệt Đề án Xây dựng nền tảng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giai đoạn 2025 - 2030. Việc áp dụng công nghệ vào phân tích dữ liệu nợ, định giá và quản trị rủi ro hứa hẹn sẽ giúp DATC tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, qua đánh giá, tổng kết công tác năm 2025, DATC cũng nhìn nhận rõ những khó khăn đang kìm hãm sự phát triển của công ty.

Rào cản lớn nhất vẫn là nguồn lực tài chính. Mặc dù chiến lược phát triển đến năm 2030 xác định vốn điều lệ là 10.000 tỷ đồng, nhưng quy định về trình tự, thủ tục để được phê duyệt cấp bổ sung còn khó khăn, xuất phát từ chính đặc thù hoạt động trong lĩnh vực rủi ro, doanh thu và lợi nhuận không cao.

Với đặc thù kinh doanh vốn lớn, việc thiếu hụt nguồn lực khiến DATC khó tham gia các thương vụ quy mô lớn hoặc xử lý nợ cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Việc vay vốn thương mại dù đã thí điểm thành công, nhưng áp lực lãi suất cao và thủ tục phức tạp do đặc thù bảo mật thông tin làm giảm biên lợi nhuận.

Bên cạnh đó, cơ chế pháp lý về quyền của chủ nợ vẫn còn nhiều bất cập. Việc thu giữ tài sản bảo đảm, đặc biệt là quyền sử dụng đất, còn phức tạp, khiến DATC sau khi mua nợ vẫn gặp khó khăn không khác gì chủ nợ ban đầu. Ngoài ra, các khoản nợ có tính chất chính sách (vay ODA, vay VDB) hiện vẫn thiếu cơ chế xử lý theo nguyên tắc thị trường, dẫn đến tình trạng nợ tồn đọng kéo dài gây lãng phí.

Bước sang năm 2026, năm đầu tiên của giai đoạn 5 năm 2026 - 2030, DATC đã xác định rõ các nhóm giải pháp trọng tâm để hoàn thành kế hoạch đề ra, đồng thời bám sát tinh thần, mục tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2026 của Chính phủ.

Thứ nhất, mở rộng thị trường và sản phẩm. Không chỉ tập trung vào nợ doanh nghiệp, DATC đang nghiên cứu triển khai các mô hình mới như mua bán nợ theo lô và thâm nhập thị trường nợ tiêu dùng, nợ cá nhân dựa trên nền tảng công nghệ (fintech, AI). Đây là hướng đi phù hợp với xu thế quốc tế và nhu cầu thực tiễn tại Việt Nam.

Thứ hai, tái cơ cấu chiều sâu. Công ty dự kiến phối hợp với SBIC để thí điểm phục hồi một số doanh nghiệp thành viên có tiềm năng, thay vì chỉ dừng lại ở việc xử lý nợ. Đồng thời, sẵn sàng tham gia tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty lớn và xử lý tài sản công dôi dư khi được Chính phủ giao nhiệm vụ.

Thứ ba, hoàn thiện hạ tầng pháp lý và tài chính. Tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bổ sung vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính.

Nhìn lại năm 2025 cũng như cả giai đoạn vừa qua, có thể khẳng định, DATC đã hoàn thành sứ mệnh "kép": vừa kinh doanh có lãi nộp ngân sách, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, ổn định kinh tế vĩ mô. Những thành quả đạt được là bệ phóng vững chắc để DATC bước vào giai đoạn 2026 - 2030 với tâm thế mới.