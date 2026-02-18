Nestlé Việt Nam đồng hành mục tiêu phát triển bền vững quốc gia

(TBTCO) - Ba mươi năm hiện diện tại Việt Nam, Nestlé không chỉ mở rộng sản xuất mà còn kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững thông qua hợp tác đa bên, đầu tư dài hạn và đồng hành cùng nông dân, cộng đồng. Từ tăng vốn hàng nghìn tỷ đồng, thúc đẩy nông nghiệp tái sinh đến cam kết Net Zero, hành trình của Nestlé Việt Nam cho thấy sự đóng góp tích cực của doanh nghiệp FDI trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.

Tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất gắn với mục tiêu Net Zero

Hành trình 30 năm phát triển tại Việt Nam của Nestlé luôn gắn với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt. Từ những sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, đến các chương trình tạo giá trị chung cho gia đình và cộng đồng, mỗi nỗ lực của Nestlé Việt Nam đều hướng tới xây dựng một tương lai bền vững, thịnh vượng và bao trùm.

Tháng 4/2025, nhân kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Nestlé công bố tăng vốn gần 1.900 tỷ đồng để mở rộng nhà máy Nestlé Trị An tại tỉnh Đồng Nai. Với khoản đầu tư này, tổng vốn đầu tư cho riêng nhà máy Trị An trong giai đoạn 2024 - 2025 đạt hơn 4.300 tỷ đồng, đưa tổng vốn đầu tư của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam lên gần 20.200 tỷ đồng.

Nestlé Việt Nam và Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Nhà máy Nestlé Trị An hiện là một trong những nhà máy chế biến cà phê hiện đại nhất của Tập đoàn Nestlé trên toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm giá trị nông sản Việt. Khoản đầu tư mở rộng tiếp tục khẳng định niềm tin của Nestlé vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam, đồng thời phù hợp với định hướng thu hút FDI chất lượng cao, gắn với chuyển giao công nghệ và tăng trưởng xanh của Chính phủ.

Song song với mở rộng sản xuất, Nestlé Việt Nam tiên phong thúc đẩy nông nghiệp bền vững thông qua sáng kiến toàn cầu NESCAFÉ Plan. Triển khai tại Việt Nam từ năm 2011, chương trình đã hỗ trợ hơn 23.000 hộ nông dân chuyển đổi sang canh tác

cà phê bền vững theo tiêu chuẩn 4C, giúp giảm mạnh lượng nước tưới và phân bón hóa học, đồng thời gia tăng đáng kể thu nhập cho người trồng cà phê.

Chương trình cũng đã đào tạo hơn 492.000 nông dân và cung cấp hơn 100 triệu cây giống cà phê kháng sâu bệnh, góp phần tái canh cà phê và nâng cao chất lượng hạt cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trên nền tảng những kết quả đạt được, Nestlé Việt Nam và Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ký Bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải khí nhà kính. Hợp tác này bám sát các chiến lược lớn của Việt Nam về tái cơ cấu nông nghiệp, tăng trưởng xanh và cam kết đạt Net Zero vào năm 2050.

Lan tỏa mô hình phát triển bền vững, đồng hành mục tiêu quốc gia

Phát biểu trong chuyến công tác tại Việt Nam cuối tháng 11/2025, ông Remy Ejel, Tổng Giám đốc Nestlé khu vực châu Á, châu Đại Dương và châu Phi cho biết, thỏa thuận hợp tác thể hiện cam kết đầu tư bền vững lâu dài của Nestlé tại Việt Nam và vai trò của doanh nghiệp như một đối tác phát triển chiến lược.

Không chỉ tập trung vào sản xuất và nông nghiệp, Nestlé Việt Nam còn thúc đẩy các giải pháp kinh tế tuần hoàn, cải tiến bao bì, giảm sử dụng nhựa nguyên sinh và tăng khả năng tái chế. Doanh nghiệp đặt mục tiêu rõ ràng trong giảm phát thải và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Với những nỗ lực đó, Nestlé Việt Nam liên tiếp được ghi nhận tại Chương trình Công bố Doanh nghiệp Bền vững (CSI). Năm 2025, doanh nghiệp được VCCI trao danh hiệu “Ngôi sao CSI”, đánh dấu 5 năm liên tiếp nằm trong Top 10 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất.

Ba mươi năm tại Việt Nam là hành trình gắn kết giữa một doanh nghiệp toàn cầu với các ưu tiên phát triển của một quốc gia năng động. Thông qua đầu tư dài hạn, hợp tác đa bên và đồng hành cùng cộng đồng, Nestlé Việt Nam đang khẳng định vai trò đối tác chiến lược trên con đường hướng tới một tương lai xanh, thịnh vượng và bao trùm.