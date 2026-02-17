(TBTCO) - Sau ngày mùng 1 Tết, theo thông lệ, từ mùng 2 Tết, hệ thống phân phối, chợ truyền thống, dân sinh sẽ dần mở cửa trở lại. Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), hoạt động mua bán dự kiến sôi động hơn, nguồn cung hàng hóa được bảo đảm, giá cả ổn định...

Theo ghi nhận của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, sức mua giảm mạnh so với cao điểm cận Tết, do phần lớn nhu cầu tích trữ của người dân đã hoàn tất từ trước. Nhiều chợ truyền thống, cửa hàng nhỏ lẻ và trung tâm thương mại tạm nghỉ Tết; chỉ một số siêu thị lớn, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc, điểm bán xăng dầu duy trì mở cửa với thời gian hạn chế, phục vụ nhu cầu phát sinh.

Dự kiến từ mùng 2 Tết 2026, thị trường sẽ sôi động trở lại, giá cả ổn định. Ảnh: HA

Nhu cầu tiêu dùng trong ngày đầu năm chủ yếu tập trung vào thực phẩm tươi sống bổ sung, nước uống, bánh kẹo đãi khách và dịch vụ ăn uống phục vụ du xuân. Giá hoa cúng, thịt tươi, rau, củ, quả nhìn chung giữ ổn định, chỉ tăng nhẹ cục bộ tại một số điểm bán mở cửa do chi phí nhân công và bảo quản dịp lễ, song không tạo biến động đáng kể trên mặt bằng giá chung.

Theo dự báo của cơ quan quản lý và các doanh nghiệp phân phối, từ mùng 2 Tết trở đi, khi hệ thống bán lẻ hoạt động bình thường trở lại, thị trường sẽ dần sôi động. Nguồn cung hàng thiết yếu, xăng dầu và hàng tiêu dùng tiếp tục được bảo đảm; hoạt động lưu thông, phân phối thông suốt, đáp ứng nhu cầu mua sắm đầu năm của người dân.

Trong công tác chuẩn bị Tết, các địa phương đã chủ động xây dựng phương án dự trữ từ sớm. Tổng giá trị hàng hóa dự trữ tăng khoảng 10 - 15% so với tháng bình thường; riêng nhóm hàng thiết yếu tại một số doanh nghiệp phân phối lớn tăng tới 20 - 40%. Hàng hóa phục vụ Tết tập trung vào lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo, đồ uống… với nguồn cung dồi dào, mẫu mã đa dạng.

Tại kênh bán lẻ hiện đại, các hệ thống như Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Lotte Mart và AEON đã chủ động mở rộng nguồn hàng, triển khai khuyến mại, tăng cường bán hàng trực tuyến và giao tận nơi, góp phần giảm áp lực mua sắm dồn dập.

Ở địa phương, chương trình bình ổn thị trường tiếp tục phát huy hiệu quả. Riêng tại Hà Nội có khoảng 10.700 điểm bán tham gia; tại TP. Hồ Chí Minh, lượng hàng bình ổn chiếm 23 - 43% thị phần tùy nhóm hàng, đủ khả năng điều tiết thị trường khi cần thiết. Nhiều tỉnh, thành phố cũng tổ chức đưa hàng về vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, bảo đảm người dân tiếp cận hàng hóa với giá hợp lý.

Cùng với đó, lực lượng chức năng triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường kiểm tra các nhóm hàng có nhu cầu cao dịp Tết. Đến nay, thị trường cơ bản ổn định, chưa ghi nhận hiện tượng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý./.