Ngày 16/2: Giá thép và quặng sắt thế giới diễn biến trái chiều

Giá thép và quặng sắt thế giới hôm nay (16/2) diễn biến trái chiều trong bối cảnh nhà đầu tư đồng loạt dừng giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài tại Trung Quốc. Tại thị trường trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục giữ ổn định.

Giá thép và quặng sắt thế giới hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/2, giá thép thanh kỳ hạn tháng 3/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,43% (13 Nhân dân tệ), lên 3.071 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2026 trên Sàn Đại Liên giảm 1,15%, xuống 774,5 Nhân dân tệ/tấn,

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 2,83 USD, về mức 96,75 USD/tấn.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 5, loại được giao dịch nhiều nhất giảm 2,36%, xuống còn 746 Nhân dân tệ (107,96 USD)/tấn.

Trên Sàn Thượng Hải, thép cây tăng 0,13%, thép cuộn cán nóng đi ngang, còn thép không gỉ và thép dây lần lượt giảm 1,53% và 0,27%.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép xây dựng nội địa không có sự điều chỉnh mới nào từ các nhà sản xuất khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.