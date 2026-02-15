Ngày 15/2: Giá thép và quặng sắt đồng loạt suy yếu

Giá thép và quặng sắt hôm nay (15/2) trên thị trường quốc tế đồng loạt suy yếu khi giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời và đóng vị thế trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần tại Trung Quốc. Trong nước, giá thép xây dựng giữ ổn định, mặt bằng giá tiếp tục neo ở mức cao so với cùng kỳ nhiều năm.

Giá thép và quặng sắt hôm nay trên thị trường quốc tế đồng loạt suy yếu. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/2, giá thép thanh kỳ hạn tháng 3/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,43% (13 Nhân dân tệ) lên mức 3.071 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 1,15% về mức 774,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 2,83 USD về mức 96,75 USD/tấn. Tính từ đầu tuần đến nay, hợp đồng này đã giảm 1,76%, đánh dấu tuần giảm thứ năm liên tiếp.

Theo Reuters, giá hợp đồng tương lai quặng sắt giảm khi các nhà giao dịch đóng vị thế trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần tại Trung Quốc, thời điểm nhu cầu được dự báo sẽ giảm mạnh.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đã kết thúc phiên giao dịch giảm 2,36%, xuống còn 746 Nhân dân tệ (107,96 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, hợp đồng này đã giảm 1,44%.

Các mặt hàng thép chuẩn trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải diễn biến trái chiều. Thép cây tăng 0,13%, thép cuộn cán nóng đi ngang, trong khi thép không gỉ giảm 1,53% và thép dây giảm 0,27%.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép xây dựng nội địa hầu như không ghi nhận sự điều chỉnh mới nào từ các nhà sản xuất. Mặt bằng giá vẫn neo ở mức cao so với cùng kỳ nhiều năm, phản ánh áp lực chi phí đầu vào và tâm lý thận trọng của doanh nghiệp trong bối cảnh nhu cầu xây dựng chưa phục hồi mạnh.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.