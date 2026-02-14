Ngày 14/2: Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính tăng - giảm trái chiều

Giá cao su kỳ hạn hôm nay (14/2) tại các thị trường chính biến động ngược chiều trước áp lực từ sự sụt giảm mạnh trong doanh số bán ô tô tại Trung Quốc. Tại thị trường nội địa, giá cao su nguyên liệu không ghi nhận điều chỉnh mới, duy trì ổn định.

Giá cao su kỳ hạn hôm nay tại các thị trường chính biến động ngược chiều. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/2, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,1% (10 Nhân dân tệ) về mức 16.535 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 3/2026 đi ngang mức 65,1 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,3% (0,9 Yên) lên mức 338,9 Yên/kg.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 3 giao dịch ở mức 192,5 US cent/kg, giảm 0,2%.

Theo Reuters, giá cao su kỳ hạn xa của Nhật Bản tiếp đà giảm, chịu áp lực từ đồng Yên mạnh lên và sự sụt giảm mạnh trong doanh số bán ô tô tại Trung Quốc - quốc gia sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.

Hợp đồng cao su giao tháng 7/2026 trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) giảm 2,6 Yên, tương đương 0,74%, xuống còn 347,8 Yên (2,27 USD)/kg.

Trên Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5 giảm 85 Nhân dân tệ, tương đương 0,51%, xuống 16.450 Nhân dân tệ (2.383,23 USD)/tấn. Hợp đồng cao su butadien giao tháng 3, loại được giao dịch nhiều nhất cũng giảm 250 Nhân dân tệ, tương đương 1,93%, xuống còn 12.715 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.