Ngày 14/2: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm

Giá cà phê thế giới hôm nay (14/2) tăng mạnh trên cả London và New York khi đồng Real Brazil lên cao nhất 1,75 năm. Trong khi đó, giá tiêu trong nước giảm nhẹ 500 đồng/kg ở một số địa phương. Hiện giá tiêu tại các vùng trong điểm dao động trong khoảng 148.000 - 150.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay bật tăng trở lại. Ảnh tư liệu

Hai sàn quốc tế tăng phiên thứ hai liên tiếp

Giá cà phê hôm nay bật tăng mạnh trên các sàn giao dịch quốc tế, nối dài đà phục hồi trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Lực đỡ đến từ đồng Real Brazil tăng giá, hoạt động mua bù bán gia tăng và tâm lý găm hàng của nông dân Việt Nam.

Chốt phiên, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng 2,2% (76 USD/tấn), lên 3.835 USD/tấn. Hợp đồng tháng 5/2026 cũng tăng 1,98% (73 USD/tấn), đạt 3.765 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2026 tăng 1,65% (4,85 US cent/pound), lên 299,65 US cent/pound; hợp đồng tháng 5/2026 tăng 1,57% (4,6 US cent/pound), đạt 297,45 US cent/pound.

Tại Việt Nam, các thương nhân cho biết, giá tiêu nội địa đã nhích lên so với tuần trước khi nông dân tiếp tục hạn chế bán ra, kỳ vọng mặt bằng giá sẽ cao hơn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Ghi nhận tại Tây Nguyên, giá cà phê nhân xô hôm nay dao động 96.200 - 97.700 đồng/kg, tăng mạnh 1.900 - 2.100 đồng/kg so với trước đó. Cụ thể, Đắk Nông đạt 97.700 đồng/kg (tăng 2.100 đồng), Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 97.500 đồng/kg (tăng 2.000 đồng), trong khi Lâm Đồng đạt 96.200 đồng/kg (nhích nhẹ 1.900 đồng).

Giá tiêu giảm nhẹ

Giá tiêu hôm nay điều chỉnh giảm cả ở thị trường nội địa lẫn quốc tế. Ảnh tư liệu

Giá tiêu hôm nay ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm cả ở thị trường nội địa lẫn quốc tế. Sau hai phiên tăng liên tiếp, giá tiêu Indonesia đã quay đầu đi xuống, trong khi trong nước xuất hiện nhịp giảm nhẹ tại một số vùng trồng trọng điểm.

Khảo sát sáng nay cho thấy, giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 148.000 - 150.500 đồng/kg, giảm nhẹ 500 đồng/kg ở một số địa phương.

Cụ thể, Đắk Nông (Lâm Đồng) điều chỉnh giảm 500 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 150.500 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Gia Lai cũng cùng giảm 500 đồng/kg, lần lượt giao dịch ở mức 148.500 đồng/kg và 148.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk giữ ổn định ở mức 150.500 đồng/kg; Đồng Nai tiếp tục duy trì mức 148.000 đồng/kg. Nhìn chung, biên độ điều chỉnh không lớn, song cho thấy áp lực chốt lời và tâm lý thận trọng đang quay trở lại.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia giảm 0,26%, tương ứng 18 USD/tấn, xuống còn 6.856 USD/tấn sau hai phiên tăng liên tiếp.

Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 giữ nguyên ở mức 6.000 USD/tấn; tiêu đen Malaysia tiếp tục được chào bán ở 9.100 USD/tấn. Với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn dao động trong khoảng 6.400 - 6.600 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giảm 0,27% (25 USD/tấn), còn 9.280 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia và Việt Nam tiếp tục đứng yên ở mức 12.100 USD/tấn và 9.150 USD/tấn./.