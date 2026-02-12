Ngày 12/2: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu quay trở lại mốc 151.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (12/2) đảo chiều giảm 1.000 - 1.200 đồng/kg sau chuỗi phiên tăng trước đó. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng 94.000 - 95.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu diễn biến tích cực khi thị trường xuất hiện nhịp tăng nhẹ tại một số địa phương.

Giá cà phê trong nước hôm nay đảo chiều giảm. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm 1.000 - 1.200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay đảo chiều giảm sau chuỗi phiên tăng trước đó, khi thị trường chịu áp lực từ triển vọng nguồn cung cải thiện Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 94.000 - 95.500 đồng/kg, giảm 1.000 - 1.200 đồng/kg.

Trong đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất, giảm 1.200 đồng/kg xuống còn 94.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực. Tại các địa phương còn lại, giá cà phê đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg: Đắk Nông hiện ở mức 95.500 đồng/kg; Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch quanh 95.300 đồng/kg.

Đà giảm trong nước phản ánh diễn biến điều chỉnh của thị trường thế giới, trong bối cảnh giao dịch thận trọng và người trồng cà phê cân nhắc bán ra khi giá không còn duy trì vùng cao.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 2,05%, tương ứng 79 USD/tấn, xuống còn 3.755 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng giảm 2,09% (79 USD/tấn), đạt 3.691 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 1,87%, tương đương 5,65 US cent/pound, xuống còn 294,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 1,06% (3,15 US cent/pound) về mức 290,7 US cent/pound.

Giá tiêu tăng nhẹ

Giá tiêu hôm nay tăng nhẹ trở lại. Ảnh tư liệu

Khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm cho thấy, giá tiêu sáng nay dao động trong khoảng 148.000 - 151.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg tại một số địa phương so với hôm qua.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) sau điều chỉnh tăng 500 đồng/kg đã tái lập mốc cao nhất thị trường ở 151.000 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Gia Lai cũng tăng 500 đồng/kg, lần lượt giao dịch ở 149.000 đồng/kg và 148.500 đồng/kg.

Riêng Đồng Nai giữ giá ổn định ở mức 148.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia trong phiên gần nhất tăng thêm 0,23%, tương ứng 16 USD/tấn, lên mức 6.867 USD/tấn.

Tại các quốc gia sản xuất lớn khác, giá tiêu nhìn chung ổn định. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 hiện được chào bán quanh 6.100 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia duy trì ở mức cao 9.100 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn giữ trong khoảng 6.400 - 6.600 USD/tấn đối với các chủng loại 500 g/l và 550 g/l, chưa có biến động mới.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia được chào bán ở mức 9.295 USD/tấn, tăng 0,24% (22 USD/tấn) so với phiên trước. Trong khi đó, giá tiêu trắng của Malaysia và Việt Nam tiếp tục ổn định ở mức lần lượt 12.100 USD/tấn và 9.150 USD/tấn./.