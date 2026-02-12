Ngày 12/2: Giá thép trên sàn giao dịch giảm, quặng sắt tăng

Giá thép trên sàn giao dịch hôm nay (12/2) giảm nhẹ, trong khi quặng sắt đi lên khi các nhà giao dịch cân nhắc giữa giá nguyên liệu đầu vào ở mức thấp và lượng hàng vận chuyển sụt giảm gần đây. Trong nước, giá thép xây dựng giữ mức ổn định quanh 14.000 đồng/kg.

Giá thép trên sàn giao dịch hôm nay giảm. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/2, giá thép thanh kỳ hạn tháng 3/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,42% (13 Nhân dân tệ) về mức 3.051 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,38% (3 Nhân dân tệ) lên mức 786 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,28 USD lên mức 100,18 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn xa đi ngang, chấm dứt chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp khi các nhà giao dịch cân nhắc giữa giá nguyên liệu đầu vào ở mức thấp và lượng hàng vận chuyển sụt giảm gần đây.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa không đổi ở mức 761,5 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 110,19 USD).

Hầu hết các hợp đồng thép chuẩn trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải đều giảm. Thép thanh giảm 0,55%, thép cuộn cán nóng giảm 0,65%, thép không gỉ giảm 0,63%, trong khi thép dây tăng 0,18%.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép xây dựng nội địa hầu như không ghi nhận sự điều chỉnh mới nào từ các nhà sản xuất.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.